Babiš zajel do Trumpa a překvapil s migrací. Velmi

Posteskl si, že oproti počátku šíření koronaviru u nás se lidé příliš pohybují. „Tady například u režimu home office je ještě velká rezerva v porovnání s první vlnou. Pokud pracujete doma, tak máte zhruba kontakt s 12 lidmi. Pokud chodíte do práce, tak ten kontakt je až 30 lidí,“ nelíbí se šéfovi kabinetu. Podle Babiše mají též nynější snahu o trasování brát nikoliv, že „někoho udávají“, a vyzval občany, aby své kontakty hlásili.



Co se týče ekonomiky, Babiš si aktuální situaci chválí s tím, že máme nízkou nezaměstnanost, a vyzdvihl, že podle dat Mezinárodního měnového fondu je ČR v propočtu HDP na obyvatele už lepší než Itálie i Španělsko. „A nejen to, ale MMF říká, že jsme se posunuli v pořadí nejvyspělejších ekonomik světa na 27. místo a v roce 2025 předeženeme Japonsko a Nový Zéland. Takže já myslím, že to jsou skvělé zprávy,“ uvedl. Andrej Babiš ANO 2011



Podotkl, že se vláda o občany „postará“ a že „naše veřejné finance jsou skvělé“. Ze vzniku rekordního zadlužení viní pouze koronavirus. „Ano, teď nám navýší dluh kdo, no covid pandemie… pokud by nepřišla, tak bychom pokračovali v té naší zodpovědné rozpočtové politice. Tak jak jsme to dělali předtím,“ tvrdí premiér a zmínil důležitost zrušení superhrubé mzdy.



Babiš se měl v uplynulém týdnu věnovat i zahraniční politice. Za důležitý považuje obrat u francouzského prezidenta v rámci pohledu na migraci. „Můj přítel, francouzský prezident Emmanuel Macron, po útocích těch fanatiků, po sérii islamistických teroristických útoků pochopil, že musíme zastavit tu migraci,“ zmínil.



Okomentoval i americké prezidentské volby. V souvislosti s nimi vzbudila značný rozruch jeho gratulace vedoucímu prezidentskému kandidátovi demokratů Joeu Bidenovi v příspěvku s profilovou fotkou, kde má na sobě červenou kšiltovku, již proslavil současný americký prezident Donald Trump. S Trumpem to však prý „nemá nic společného“: „To, že Trump říkal make America great again, tak já to říkám také. Udělejme Česko znovu silné. Silné Česko. Já se za to nestydím. Někdo se stydí za to. Tak, jak to bylo za první republiky. Tomáš Garrigue Masaryk, Baťa. Tehdy jsme byli na špičce světa, a my se tam vracíme. Proto já říkám, že to nemá nic společného s prezidentem Trumpem.“ Fotogalerie: - Vote Trump 2020

Babiš k Trumpovi řekl, že sice souhlasí s jeho názory na ilegální migraci, ne však už s tím, „jak se teď chová nebo jak se choval“. Doufá, že spolupráce s Bidenem bude „ještě lepší“ než za Trumpa.

