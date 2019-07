Babiš žalobu na prezidenta podávat nechce

„Premiér chce patovou situaci vyřešit diplomatickou cestou, cestou smíru, dohody. To je možné, jen když se o tom budou s panem prezidentem bavit,“ řekla dnes Schillerová. Babiš podle ní má připravené varianty dalšího postupu, které chce ve čtvrtek večer Zemanovi sdělit. O podrobnostech premiér podle Schillerové na jednání poslanců ANO nemluvil, chce je prozradit nejdřív prezidentovi.

O kompetenční žalobě k Ústavnímu soudu Babiš podle Schillerové neuvažuje. Ministryně uvedla, že podle názoru právníků ANO by projednání žaloby trvalo dlouhou dobu a nic by se tím nevyřešilo, pouze by se zhoršily vztahy mezi premiérem a prezidentem.

Babiš podle Schillerové stojí o zachování současné vlády. Stejně se k tomu stavějí i poslanci ANO. „Na klubu převládá názor snažit se udržet tuto vládu. Vláda funguje, má za sebou mnoho dobrého a mnoho dobrého ještě vykonat chce,“ řekla ministryně. Vyvolání předčasných voleb označila za poslední možnost řešení současné situace.

