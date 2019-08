Babiš zúčtoval s ČSSD i s princem Harrym

Ani tuto prázdninovou neděli premiér Andreje Babiš (ANO) nezahálel a na Krétě, kde nyní tráví svou dovolenou, sepsal obsažný soupis svých politických aktivit a novinek ve vládě, jež se udály v uplynulém týdnu. Pustil se do vládní ČSSD za to, že torpéduje jejich zodpovědně připravený rozpočet. A premiérova kritika přesáhla i naše hranice, když se pořádně opřel do britského prince Harryho.

Podle toho, jak sociální demokraté komplikuji situaci kolem státního rozpočtu, premiér Babiš soudí, že asi skutečně chtějí odejít z vlády. Rozpočet někteří sociální demokraté označili za likvidační, s tím, že pěti ministerstvům vedeným ČSSD chybí přes 20 miliard korun. A premiérovi toto počínání něco připomíná. „Hned mi blesklo hlavou. Špidla. Zdroje tu jsou. Politické trafiky. Plýtvání. Sekera po Bohuslavu Sobotkovi. Státní dluh 394,2 miliard, když byl ministr financí. A ještě stačil se Špidlou utratit peníze z privatizace Transgasu, 125,3 miliard, které chtěl Grégr na založení důchodového účtu,“ poznamenal ministerský předseda.

Označil to za další rozhazování místo efektivního řízení. „Paní Maláčová 11 miliard, pan Petříček 1,5 miliardy. Nikdy nepochopí, co to je rozpočtová zodpovědnost. Šetřit na provozu je pro ně neznámý pojem. Není to prostě jejich DNA,“ stěžuje si Babiš, kterému v této situaci přijdou příhodná slova Margaret Thatcherové: „Problém socialistů je, že jim nakonec dojdou peníze i těch druhých.“

A na důkaz toho, že jim skutečně dojdou peníze, vždy zmiňuje, že ten státní dluh 394,2 miliard dluhu nasekal ministr financí Sobotka, když HDP naší země rostl v průměru o 5 procent ročně. „To byl naprosto bezprecedentní ekonomický růst. A byl to přímo ekonomický zločin, jakou hospodářskou politiku tehdy nastavil. A to nemluvím o privatizaci,“ neodpustil si konstatovat Babiš.

Nelíbí se mu, že ČSSD žádá tolik peněz, ale nepřišla s žádnými návrhy na to, kde by se dalo ušetřit, aby se jejich neustále se stupňující požadavky daly z něčeho zaplatit. Nezapomněl zdůraznit, že pokud by na požadavky socialistů kývli, stoupl by příští rok deficit na 62 miliard. „Takhle se přece řídit stát nedá. Nemůžete pořád jen navyšovat výdaje bez toho, abychom snižovali výdaje na provoz státu,“ rozčiluje se předseda vlády.

„Paní ministryně financí Alena Schillerová to řekla natvrdo. Tohle je torpédování státního rozpočtu v přímém přenosu. Víte, co by bylo fakt bizarní? Kdyby právě ČSSD shodila rozpočet, který vychází vstříc důchodcům a rodinám s dětmi. To by byla opravdu sociální politika, o které se nezdálo ani zakladatelům téhle strany,“ podotýká.

Svými nejnovějšími prohlášeními vystavuje ČSSD podle premiéra naši zemi hrozbě neschválení státního rozpočtu a rozpočtového provizoria. Přibližuje, že rozpočtové provizorium by znamenalo, že se omezí nejen výdaje na provoz, ale taky na investice a na růst, které jsou tady od toho, aby posouvaly Českou republiku dopředu.

„ČSSD vůbec nechápe, že si na vyšší výdaje musíme nejdřív vydělat. Já se už ani nedivím, oni to nejsou schopni pochopit. Někdy mám pocit, že k tomu nemají zřejmě potřebné vnitřní ustrojení, aby mohli tuhle jednoduchou myšlenku pobrat. Neměli se to kde naučit. Fakt mě štve, kolik svých členů zaměstnávají na ministerstvech, kde odčerpávají veřejné peníze,“ píše premiér.

Sociální demokraté sice prý poslední měsíc do médií vykládali, že kvůli problému na Ministerstvu kultury nemůžou odejít z vlády, že svůj odchod zkusí zdůvodnit na základě požadavků na rozpočet, ale problém, který veřejně prohlašují, podle Babiše neexistuje. „Výdaje státního rozpočtu v jejich rozpočtových kapitolách rostou pravidelně,“ doplnil.

„Schillerová je bojovnice a bude do posledního dechu o rozpočtu jednat. V hledání úspor jde přitom příkladem,“ věří premiér šéfce státní kasy, která si prý namísto vzkazů přes média s jednotlivými ministry sedne k jednacímu stolu a probere konkrétní požadavky.

Své pak premiér řekl i ke zprávě, která proběhla médii, že mění postoj ke klimatické neutralitě. V pondělí v Bruselu po setkání s příští šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou Babiš připustil, že by Česko mohlo souhlasit s dosažením klimatické neutrality do roku 2050. „Novináře upřímně šokuje, že jsem schopen se o uhlíkové neutralitě bavit a neodmítat ji za každou cenu,“ říká Babiš.

O celé věci prý nyní hodně přemýšlí. „Mluvím o ni s odborníky, aktivisty, klimatology, záchrana přírody pro nás, a hlavně pro naše děti, je pro mě priorita. Proto taky bojujeme za zachování vody v krajině, bojujeme proti suchu, dáváme miliardy, rozjíždíme speciální programy, jsme pořád v přírodě,“ připomíná předseda vlády.

Přístup k řešení této problematiky je ale přece jen podle Babiše u některých jedinců až fanatický. Řadí mezi ně například britského prince Harryho. „Někteří fanatici už dokonce ani nechtějí mít kvůli emisím děti, teď se k nim přidal nepochopitelně princ Harry, že nechce mít víc než dvě děti, aby nezatěžoval životní prostředí,“ poklepal si premiér Babiš nevěřícně na čelo.

