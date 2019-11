Babiši, jdeme si pro tvoje dotace. Petr Fiala zahrozil

Jednání o státním rozpočtu pro rok 2020 jsou v plném proudu a občanští demokraté v čele s předsedou ODS Petrem Fialou se rozčilují nad hospodařením Babišovy vlády. Vláda se podle opoziční strany chová jako by byl „mejdan, který nikdy neskončí“. Na středečním jednání Sněmovny o státním rozpočtu na příští rok chce proto ODS vládě ukázat, že lze sestavit vyrovnaný rozpočet. Předloží prý pozměňovací návrhy, které by státu ušetřily 46 miliard Kč. V rozpočtu chce například škrtnout zbytečné dotace pro obří holdingy.

Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 9760 lidí

Poukazuje na to, že namísto investic většinu peněz rozpouští ve spotřebě, před čímž ji vážně varuje i Nejvyšší kontrolní úřad. „A 146 miliard do investic, které premiér a ministryně financí označují za rekordní částky, je pouze 9 % výdajů rozpočtu,“ dodává Fiala s tím, že v krizovém roce 2009 to bylo 11 %.

Na této schůzi proto prý vládě, ministryni financí i veřejnosti ukážou, že Česká republika může mít vyrovnaný rozpočet, aniž by se dělaly nějaké dramatické škrty, které dopadnou na občany. „Stačí použít zdravý rozum. Šetříme tam, kde vláda a stát nemá důvod rozhazovat peníze: mluvím například o dotacích pro obří holdingy,“ vysvětluje předseda ODS.

„Návrh ODS na snížení neproduktivních a provozních výdajů o 46 miliard korun škrtá například vysoké dotace agrokomplexům, slevy na jízdném, o kterých vláda sama přiznává, že je nezvládne kontrolovat, nebo nesmyslně přemrštěnou částku na politiku zaměstnanosti,“ přibližuje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s tím, že ODS učí vládu šetřit každý rok.

V ostré kritice pokračuje i místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček: „Při sestavování rozpočtu se vláda chová jako na mejdanu, který nikdy neskončí a dodávky šampaňského budou bohatě pokračovat. Přitom vláda ignoruje rizika spojená s možným zpomalením ekonomiky,“ varuje a podotýká, že pozměňovací návrhy ODS prokážou, že je možné hospodařit bez deficitu. Dodává, že se pak nelze divit tomu, že Andrej Babiš nechce zveřejnit investiční plán. Musel by prý to být poloprázdný papír, nebo by obsahoval jen „namalované vzdušné zámky“.

Občanští demokraté také chtějí více peněz na dopravní stavby, školství, kulturu nebo na dobrovolné hasiče.

Psali jsme: Vlastní hovno by… Šéf poslanců SPD se fakt naštval, pak vstal a popsal chování Pavla Novotného. Tady a teď ODS kritizuje rozpočet připravený Schillerovou: Vláda peníze jen projídá Zbyněk Fiala: Corbynův Program Apollo Filip označil stíhání Jakeše a Štrougala za náhradní téma opozice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.