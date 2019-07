Babišova slabost, ponižující. Mstivý stařec Zeman... Ondřej Neff komentoval tanečky kolem vlády

V parném létě prožíváme v České republice vládní, ne-li přímo ústavní krizi. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) na žádost svých koaličních partnerů z ČSSD požádal o odvolání sociálního demokrata ministra kultury Antonína Staňka. Odvolán měl být ke 31. květnu. Ačkoli se má za to, že prezident republiky má v této věci vyhovět bez zbytečného odkladu, Miloš Zeman ani po měsíci Babišově žádosti nevyhověl.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 5% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 21407 lidí

Sociální demokraté kvůli tomu hrozí odchodem z vlády a Babiš, podle něhož ČSSD z vlády nakonec neodejde, pohrozil v nedělních Otázkách Václava Moravce předčasnými volbami. O předčasných volbách přitom mluvil v den, kdy se ukázalo, že voličská podpora hnutí ANO klesla z výšin nad 30 procenty k procentům 25. Jedním dechem však Babiš dodal, že se pokusí situaci vyřešit tím, že přemluví prezidenta Zemana, aby se zachoval tak, jak mu ukládá Ústava.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je až pozoruhodné, jak ochotně usedá Andrej Babiš na lopatu prezidenta Miloše Zemana. Co se tedy stane, když prezidenta takzvaně nepřemluví? Už to je ponižující, nedůstojný postup. On nemá co prezidenta k něčemu přemlouvat. On je předseda vlády, je plně zodpovědný za složení vlády a naopak prezident je povinen podle Ústavy v rozumné lhůtě změny potvrdit,“ napsal Neff na serveru Neviditelný pes.

„V žádném případě je nemá takto přímo ovlivňovat. Už svou ochotou k takzvanému jednání prokázal Andrej Babiš slabost, která se mu vymstí. Pokud se ve finále podvolí i Hamáček a jeho partaj, máme tu autokracii vedenou mstivým starcem obklopeným podezřelými figurami, jež jím manipulují, politika, jehož zahraniční agenda je v rozporu se zahraniční politikou vlády,“ pokračoval publicista.

Babišovi podle spisovatele Neffa nezbude nic jiného, než opravdu podat kompetenční žalobu a jít s prezidentem Zemanem do sporu.

Za jednu věc však českého předsedu vlády pochválil – za odpor proti zvolení Franse Timmermanse do čela Evropské komise. Pokud se tento levicový politik stane příštím šéfem Evropské komise, nad EU se prý stáhnou mraky a podle Neffa nad ní bude možné zlomit hůl.

Psali jsme: Moravec „prohluboval znalosti“ školákům, ti pak psali o trollech z Trikolóry. Když se hnutí ohradilo, schytalo to od Šafrova fóra Co řekl Zeman o Staňkovi a Fajtovi? Babiš se rozpovídal v bulváru Babiš o Okamuru nestojí. Jestli ČSSD odejde z vlády, chce rozpustit sněmovnu Schwarzenberg: Bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil. A Benešová také

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp