Babišovi spadla maska, teď vidíme, co je zač, varuje Miroslava Němcová. Podle ní mohl být i za „státním převratem“ z roku 2013

„Pořád si říkám, co je to to selhání elit, nad kterým si lámu hlavu. Říkám si, jak se to mohlo stát třeba před druhou světovou válkou; a teď, když proti sobě vidím vzdělané lidi, univerzitní profesory, kteří slepě pouští komunisty zpátky k moci,“ povzdechla si moderátorovi Pavlu Štruncovi v rozhovoru na serveru Reflex.cz. poslankyně.

Němcová prý totiž vidí jistou paralelu současné politické situace u nás s atmosférou před druhou světovou válkou, a sice ve slepé poslušnosti a v odmítání poslouchat varování před tím, s čím už máme zkušenosti. „Kdyby tady zkušenost s komunisty nebyla, ale my ji máme. Jenže cítím, že nejsou ochotní o tom vůbec přemýšlet, nepřipouští si, že je něco špatně, mají clonu. Selhání elit bylo tehdy a já je vidím i dnes,“ dodala s tím, že lidé, kteří mají zkušenost a mají intelektuální výbavu na to, aby mohli posoudit veškeré argumenty a zvážit svou míru odpovědnosti, zkrátka selhávají.

Vrátila se i ke středeční sněmovní debatě poslanců ve Sněmovně, která podle Němcové byla výrazná jednou velmi atypickou věcí, a to, že nikdo z vlády nemluvil u řečnického pultu, nemluvil ani v případě, když se opozice ptala na řadu otázek souvisejících s vládním prohlášením. „Ptali jsme se vlády, jak myslí konkrétní věci, ale byla nulová odezva, tohle snad nikdy nepamatuju. Zaregistrovala jsem němou hru mezi příslušníky hnutí ANO, když chtěl někdo zvednout ruku, začali kolem nich kmitat jejich organizátoři s tím, že se nikdo nebude zapojovat do diskuse,“ řekla stále udivená Němcová a připomněla, že premiér přitom v úvodu sliboval, jak bude debatě otevřený.

Během téhož dne proběhla na půdě Sněmovny i ostrá slovní přestřelka mezi předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem a předsedou vlády Andrejem Babišem. I když něco takového z pohledu politické kultury do debaty podle Němcové nepatří, přesto zde vidí i kladnou stránku věci. „Má to svou hodnotu a cenu v tom, že vidíme, že z Babiše padá ta jeho maska. Je dobře, že mu ve středu takhle spadla a my viděli jeho pravou tvář a podstatu osobnosti,“ řekla.

Co se týká role sociální demokracie v současné vládě, tak tu podle Němcové sehráli ve středu při hlasování o důvěře vládě a tím to pro ně končí. „Umožnili vznik vládě, která je svým způsobem neodvolatelná, tím svou hru dohráli. Vědomě strčili podruhé chomout do smrtícího sevření komunistů,“ uvedla s tím, že ať už je argumentace ČSSD jakákoli, jejich dějinná úloha skončila a nyní si je už rozebere hnutí ANO a komunisté.

Nezapomněla ani poukázat na to, že zcela jistě mezi hnutím ANO a komunisty existuje tajná dohoda, o jejímž obsahu nikdo nic neví. „Je učitě taková, že s ní Babiš ani nemůže vyjít na světlo boží, to by mu nehrálo do karet, aby hrál nadále svou hru, že s komunisty spojen není a jen se dohodli na programové části. Je tam velké personální projení, komunisté nedávají nic zadarmo,“ je si jistá Němcová.

„Andrej Babiš si může nyní do vlády dosadit, koho chce, klidně i Jiřího Ovčáčka,“ smála se poslankyně a dodala, že ani „státní převrat“ v roce 2013 nebyl možná náhoda. „I za ním mohl být sám Andrej Babiš,“ uzavřela.

