Babišovo ANO osm senátorů, Fialova ODS dva. Rýsuje se nový Senát

Na Praze 2 proběhl souboj nezávislého senátora Marka Hilšera a profesora a slavného egyptologa Miroslava Bárty, který se těší podpoře vládních stran. Nakonec zvítězil Miroslav Bárta.

Na Břeclavsku proti sobě stáli dva opoziční kandidáti. Robert Šlachta z Přísahy a lékař a poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík. A Šlachta nakonec Janulíka porazil.

V Senátu končí Vladislav Vilímec, kterého nahradí kandidát hnutí ANO Jan Látka. Senátorem se stane také Jan Schiller za ANO, který porazil Hynka Hamzu. V Opavě drtivě uspěl primátor města Tomáš Navrátil, který porazil dlouholetého politika v barvách TOP 09 Herberta Paveru.

Hnutí ANO bude mít podle všeho 8 senátorů, ODS 2 členy horní komory, 2 bude mít STAN.

V obvodě Brno-město se senátorem stal Břetislav Rychlík, který kandidoval s podporou vládních stran. Před kamerami ČT prozradil, že jako senátor se hodlá věnovat ochraně přírody. „Zvláště když už třetí povodně v nebývalé síle ukázaly, v jakém stavu to životní prostředí je,“ řekl veřejnoprávní televizi a dodal podrobnosti ze svých dalších cílů. „Svobodná média. Chci zabránit pokusu zestátnit veřejná média, což by byla cesta do Ruska nebo na Slovensko, což asi nechceme. … A nakonec samozřejmě ochrana menšin a lidská práva, to je taky moje celkem dlouhodobá zábava,“ prohlásil nový senátor Břetislav Rychlík.

Na Slovensku podle jeho názoru došlo k rozvrácení policie, soudnictví i veřejnoprávních médií. Pokud bychom se měli něčím inspirovat, tak prý možná u pobaltských zemí, které mají z pohledu nového senátora jasno v tom kam směřovat.

„V prvé řadě se musí změnit to, aby elity naslouchaly těm skupinám lidí, kteří mají dojem, že se jim nikdo nevěnuje. Takoví lidé jsou pak snadnou obětí populistů,“ vysvětloval Rychlík s tím, že politici musí lidem lidsky vysvětlovat, co dělají a proč to dělají.

V Chomutově zvítězil Přemysl Rabas, ředitel safari ve Dvoře Králové, který porazil jediného komunistického kandidáta Jaroslava Komínka.

V Náchodě drtivě uspěl obhajující senátor Martin Červíček v barvách ODS. V Šumperku zvítězil politolog Stanislav Balík, kterého podpořily strany vládní koalice. Jasný úspěch si připsal také konzervativní senátor Zdeněk Hraba, kterému odevzdalo hlas víc než 15 tisíc voličů. Jasně porazil bývalou ministryni spravedlnosti za ANO Helenu Válkovou.

Volební účast se pohybovala těsně pod 18 procenty.