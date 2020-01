Babišův projev: Po skončení přišel příběh, který nečtěte. Pozvracíte se

Andrej Babiš svůj novoroční projev pojal hlavně jako výčet úspěchů své vlády a také jako představení svých plánů do budoucna v Národním investičním plánu. Zvláště jeho věta o kouzelné hůlce se stala terčem posměchu. Marketér Jan Jetmar například vzpomněl, jak na něj jeden člověk v hospodě vykouzlil něco velice smrdutého a varoval, že Babiš dělá podobná kouzla. „My máme Andreje. Andrej má mísu. V míse je maso. Ó, my se máme,“ shrnul komentátor Honzejk. Ozval se i Jaroslav Foldyna, že premiérův přednes byl otřesný, ale obsah pravdivý a právě na tom záleží.

Nový rok patřil projevům politiků. Svůj přednesl i Andrej Babiš, který v něm zdůrazňoval, že se České republice dobře daří, a citoval k tomu i odpovídající statistiky. Na začátku svého projevu připomenul otázku, kterou si položil v roce 1992 Václav Havel, proč v době, kdy nás neohrožuje ani do našich věcí nezasahuje žádná cizí moc a my máme jako stát i jako občané svůj osud poprvé ve staletích skutečně ve vlastních rukách, máme tak málo důvodů skutečně k radostné spokojenosti, a dodal, že si ji klade také.

„My, Češi, Moravané a Slezané, jsme hrdí na Českou republiku, za což jsem velmi rád. Žijeme v nejsvobodnější a ekonomicky nejúspěšnější době. Měli bychom si to připomínat a vážit si toho každý den,“ pravil premiér.

Také mluvil o Národním investičním plánu: „Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem.“ Zdůraznil důležitost podpory rodin s dětmi a obvinil opozici ze skepse a negativismu kvůli jejím výtkám vůči plánu. Dodal, že chce i diskuzi s občany o Národním investičním plánu.

Jeho slova nebyla, zvláště v některých kruzích, přijata s povděkem. Pár slov měl k Babišově projevu například komentátor HN Petr Honzejk: „Vánoční a novoroční projevy, ve kterých naši nejvyšší ústavní činitelé dštili sílu na snahu něco udělat s klimatickou změnou, označujíce ji za náboženství či hysterii, mně připomněly heslo: Všichni jsou blázni, jenom já jsem letadlo. V nejvyšších pozicích máme takových zjevně celou letku.“ Doplnil, že projev premiéra mu připomněl „výstavu úspěchů národní ekonomiky“.

A shrnul projev: „My máme Andreje. Andrej má mísu. V míse je maso. Ó, my se máme.“

Europoslanec ODS Jan Zahradil si rýpl, že to je přesně ta reakce, kterou od Honzejka čekal.

Pět rýpavých komentářů k výrokům Andreje Babiše měl i novinář Jaroslav Kmenta, autor knih Boss Babiš a Rudý Zeman:

1) AB: „Kvalita života se zlepšila.“

Ano, hlavně v mravní rovině. A ve svěřenských fondech obzvláště...

2) AB: „Kdybych byl Harry Potter, uskutečním všechny investice z Národního plánu hned a stali bychom se druhým Švýcarskem.“

Ne, Harry Potter fakt ne. Ale Lord Voldemort ano. A stali bychom se zemí Zmijozelů.

3) AB: „Zajistili jsme občanům kvalitní pitnou vodu...“

Volte ANO, bude lepší voda... To mě zabilo.

4) AB: „Nejdůležitější jsou děti.“

Andrej Babiš junior o tom ví své...

5) AB: „Čím víc dětí budeme mít, tím se budeme mít líp.“

To vám přeje Andrej Babiš a jeho reprodukční klinika...

Takže vítejte ve světě čar a kouzel týmu Agrofert roku 2020.

Ozval se také marketér Jan Jetmar s historkou, která má ilustrovat Babišova kouzla: „Úplně se mi před očima odehrála situace, kdy jsme před lety seděli v jedné hospodě na žižkovské Ohradě, přisomroval se k nám takový podivný týpek a povídá, že nám za tři piva ukáže opravdové kouzlo, na které do smrti nezapomeneme!

Chvíli jsme váhali, ale pak si řekli, že uděláme dobrý skutek a koupili mu tři piva. Posadil se k nám a pomalu je vypil. Pak začal čarovat. Řekl ‚abraka dabra‘, zalovil vzadu v kalhotách, natáhl ruku před nás, řekl ‚kouzlo‘ a otevřel dlaň. Měl v ní svoje čerstvě snesené lejno.

Měl pravdu, nikdy na to kouzlo nezapomeneme! Další poučení jsem si odnesl, že ne vždy by měl člověk chtít dělat dobré skutky a také, že ani kouzla se nedělají zadarmo a musí se za ně tvrdě zaplatit. Až budete přemýšlet o tom, co vám Babiš přičaruje, vzpomeňte si na našeho týpka, oba předvádí stejná kouzla.“

Dva příspěvky věnoval premiérově projevu i ústavní právník Pavel Hasenkopf: „Tak jsem se právě dozvěděl, že jsem fašista. To proto, že na Babišově novoročním projevu neshledávám nic fašistického a závadného a necítím potřebu kvůli němu emigrovat. To ten nový rok hezky začíná...

Nejtrapnější je, že to nepřišlo od progresivisticko-liberální levice, odkud už podobný typ nálepkování nepřekvapí a stal se součástí její běžné rétoriky, ve které je fašista každý, kdo je i jen trochu mírně vpravo od středu. Některým Svobodným už definitivně hráblo a fašista je pro ně každý, kdo nechce úplně slabý, pokud možno žádný stát. Podle téhle logiky byl fašistou i Roosevelt s jeho New Dealem a Richelieu s jeho cechovní politikou...

Jasně, já v době, kdy Německo zvedá hlavu, aby otočilo výsledky 2WW, budu volat po slabém státu... Bych musel být magor. A nejde jen o zahraniční politiku – právě slabost státu, se kterým si různé spolky doslova vytírají p...l, je důvodem, proč dodnes není vlak na ruzyňské letiště ani Pražský okruh, atd., atp.“

Projev pak analyzoval dál: „Přečetl jsem si tedy poctivě celý ten Babišův fašistický projev – což bych za jiných okolností neudělal – a stále tam nevidím žádný náběh na fašismus. Vidím tam:

jednu extrémní hrubku v přepisu,

jednu extrémní hrubku v přepisu, bití se v prsa hodné vůdce tlupy,

bití se v prsa hodné vůdce tlupy, formu, jako když mluví s malými dětmi (zjevně se mu osvědčila),

formu, jako když mluví s malými dětmi (zjevně se mu osvědčila), přivlastňování si cizích úspěchů (to dělají všichni politici),

přivlastňování si cizích úspěchů (to dělají všichni politici), konstatování, že se máme až extrémně dobře (neoplývaje znalostmi statistiky, nechci hodnotit, ale že se máme jak prasata v žitě a běžně si můžeme dopřát dvě až tři zahraniční dovolené ročně, je prostě fakt – ostatně, to říkal už Klaus),

konstatování, že se máme až extrémně dobře (neoplývaje znalostmi statistiky, nechci hodnotit, ale že se máme jak prasata v žitě a běžně si můžeme dopřát dvě až tři zahraniční dovolené ročně, je prostě fakt – ostatně, to říkal už Klaus), že to neumíme docenit a jsme extrémně nenávistní, jako by mezi blahobytem a blbou náladou panovala nepřímá úměra (o blbé náladě mluvil kdysi dávno už Havel a Klaus mu tehdy nezatleskal),

že to neumíme docenit a jsme extrémně nenávistní, jako by mezi blahobytem a blbou náladou panovala nepřímá úměra (o blbé náladě mluvil kdysi dávno už Havel a Klaus mu tehdy nezatleskal), že se zvedl rodičák a důchody (to je pravda a pochlubil by se tím kterýkoli levicový premiér, bez ohledu na diskriminaci s tím zvýšením spojenou /tu pochopitelně nezmínil/),

že se zvedl rodičák a důchody (to je pravda a pochlubil by se tím kterýkoli levicový premiér, bez ohledu na diskriminaci s tím zvýšením spojenou /tu pochopitelně nezmínil/), spousty investičních slibů, včetně zapojení privátního sektoru.

P.S.: Pokud tam někomu chybí takové ty bezobsažné, jakoby nadčasové kecy o tom, jak se máme mít rádi, být morálka sama, odpouštět si chyby a nikdy nelhat, tak to sorry, to patří do projevu hlavy státu, ne do projevu prvního státního byrokrata.“

Svůj komentář připojili i politici. Zvláště ti, které v něm Andrej Babiš osočil z negativismu a skepse. „Při pohledu na novoroční projev premiéra jsem měl na chvíli pocit návratu do osmdesátých let. Formou i obsahem. Nejlepší plány, plnění na stovky procent a všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi. Jen to ještě všichni nechápou,“ mínil předseda ODS Petr Fiala.

Při pohledu na novoroční projev premiéra jsem měl na chvíli pocit návratu do osmdesátých let. Formou i obsahem. Nejlepší plány, plnění na stovky procent a všichni se mají dobře díky vládě a premiérovi. Jen to ještě všichni nechápou," mínil předseda ODS Petr Fiala.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 přirovnala Babiše k Lubomíru Štrougalovi.

„Průmyslová výroba letos překročí loňskou úroveň přibližně o 7 %, což znamená, že její přírůstek bude zhruba o 1 % vyšší než stanovil plán. Výsledků dosahujeme i ve stavebnictví. Plán bytové výstavby na letošní rok - 102 000 bytů - bude překročen."

Projev Lubomíra Štrougala.



Projev Lubomíra Štrougala. — Markéta Adamová (@market_a) January 1, 2020

„Stojí za to připomenout slova prezidenta o vlastním informovaném názoru. V kontextu těchto slov poselství Andreje Babiše získá úplně jiné kontury. Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat!“ dodal končící předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Stojí za to připomenout slova prezidenta o vlastním informovaném názoru. V kontextu těchto slov poselství Andreje Babiše získá úplně jiné kontury. Žijeme skutečně ve šťastné době a na skvělém místě, ale je všechno tak, jak to líčí premiér? Doporučoval bych ty růžové brýle sundat!" dodal končící předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Projev pochválil, ale i zkritizoval sociálnědemokratický poslanec Foldyna: „Současná vláda má jednoznačně po dlouhé době řadu pozitivních ukazatelů, takových, ze kterých mají prospěch i občané republiky. Ať to premiér řekl, jak to řekl, patří vedle Miloše Zemana premiéra k úspěšným premiérům. O tom svědčí i ubohé argumenty opozice. Antibabiš a strašení Ruskem a Čínou. Jinak souhlasím s kritikou v tomto, přednes byl na 4. Ale hodnotí se obsah.“

