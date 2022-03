Babišův úder Fialovi. Místo korun miliardy. Jednejte hned

To je zoufale málo. Češi kritizují reakci vlády na vysoké ceny pohonných hmot – chce zrušit silniční daň a přimíchávání biosložky do benzinu i nafty. Expremiér Andrej Babiš (ANO) chce pomoct lidem i firmám a oznámil, že navrhne snížení DPH u pohonných hmot. Vládě vzkazuje, aby okamžitě začala lidem skutečně pomáhat a vrátila jim jejich peníze.

Ceny pohonných hmot v Česku dál zvyšují svá maxima. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stojí průměrně 46,64 Kč, litr nafty už je za více než 49 korun. Na mnoha místech ceny za pohonné hmoty atakují hranici 50 korun za litr nafty. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 45014 lidí

Vláda se zatím rozhodla pouze pro zrušení silniční daně pro osobní auta a dodávky do 12 tun. Skončit má také povinnost přimíchávat biosložku do benzinu i nafty. Kabinet již schválil příslušné návrhy, o kterých v následujících dnech rozhodnou poslanci. V obou případech má jít o zrušení trvalé.

Jde však o jedno z mnoha opatření, které by bylo potřeba přijmout, aby se to ve výdajích českých daňových poplatníků citelně projevilo. Zrušením povinnosti přimíchávat biosložku do paliv by podle Ministerstva financí mohla nafta zlevnit o pouhé dvě koruny na litr, benzín pak o několik desítek haléřů.

Vláda také uvedla, že vyzve příslušné úřady, aby zahájily kontrolu marží, které prodejci nyní mají. „Jsme připraveni tvrdě zasáhnout, pokud bude docházet k nadměrnému zvyšování cen,“ říká premiér Petr Fiala (ODS).

Češi začínají mít kvůli inflaci pomalu a jistě hluboko do kapsy, nejvíce by uvítali, kdyby vláda přistoupila k opatřením, kterým by bylo zastropování cen benzínu a nafty. Jako možné řešení volají občané i po snížení DPH u pohonných hmot, s tím namísto vlády ale přichází opozice.

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na svém facebooku oznamuje, že stínová vláda podává návrh na snížení DPH u pohonných hmot na nulu.

„Naše stínová vláda podává návrh na snížení DPH u pohonných hmot na nulu. Společně s našimi návrhy na snížení DPH u energií by měl být projednán co nejdřív. Inflace stoupla na 11,1 % a profituje z toho vláda. Získává na daních desítky miliard navíc a měla by je využít na pomoc lidem,“ cituje Babiš slova stínové ministryně financí Aleny Schillerové.

V diskusi pod příspěvkem si řada komentujících jen zoufale povzdechla nad tím, že od vládní pětikoalice žádné zásadní kroky a pomoc nečeká a posteskla si, že předchozí vláda dělala pro své občany mnohem více.

„Když vidím a poslouchám Stanjuru, tak zvracím. Fiala taky takový zmetek jak celá koalice. Fiala není schopný vést tuto vládu. Slyším jen jsme připraveni, ale vůbec nic za 3 měsíce nedokázali,“ napsal svůj názor Jura Pospíšil.

„Ať už volby, nebudu volit tuto skvadru Fiala a spol. Opět vás, vy jste tady pro nás něco udělali alespoň,“ uvedla diskutérka Veronika Andělová Vitvarová.

Voliči mají, co chtějí, naznačil komentující Jára Jahoda. „Přeji jejich voličům příjemné tankování PHM, ceny energií a potravin,“ napsal Jára Jahoda.

Jiní na Babiše zaútočili, že mu jde jen o biopaliva. Zrušení jejich přimíchávání označil za „podporu Putina“. Největším výrobcem biopaliv v Česku je totiž právě společnost Preol, která patří do holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů.

„Jste snad kvůli těm biopalivům nechrápal, že jo?“ rýpla si do expremiéra Kamila Pastorková Kovářová.

Místo toho od lídrů vládních stran zaznívají vyjádření typu, že máme „něco za něco“. O jedno takové se postarala předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová. „Benzín je drahý, naše svoboda je ale cennější,“ vzkázala ve středu směle ve svém facebookovém komentáři svým nespokojeným spoluobčanům politička.

Psali jsme: Pekarová Čechům vysvětlila, že svoboda je víc než benzín. A jelo to

Před týdnem, Andrej Babiš obvinil Fialovu vládu z toho, že není schopna řešit současnou energetickou krizi, která bude gradovat. „Začněte už konečně dělat něco pro lidi!“ burcoval vládní kabinet na svém twitteru. A přidal celou řadu doporučení, jak by měl současný kabinet dál postupovat.

Před týdnem, Andrej Babiš obvinil Fialovu vládu z toho, že není schopna řešit současnou energetickou krizi, která bude gradovat. „Začněte už konečně dělat něco pro lidi!" burcoval vládní kabinet na svém twitteru. A přidal celou řadu doporučení, jak by měl současný kabinet dál postupovat.











