Banka mu zrušila účet a odmítla sdělit důvod. Ta samá, která vám měří klimatickou stopu

Před časem se ukázalo, že Raiffeisen Bank chce s pomocí speciální aplikace počítat, jak „ekologicky náročné“ je vaše žití. Podle kritiků jde o další krůček v omezování osobní svobody. „Opusťte společnost, která vám vnucuje něco, s čím nesouhlasíte,“ poradil klientům ekonom Vladimír Pikora.

Jenže touto aplikací to nekončí.

„Na info, že mi nemohou poskytnout informace o důvodu zrušení účtu, jsem jim napsal, jestli si ze mě nedělají srandu a myslí to vážně. Odepsali mi, že to vážně myslí a mojí stížností/žádostí se budou zabývat. Postoupili ji dalšímu oddělení. Po pár dnech přišla omluva a odpověď. Prozkoumali to a zjistili, že důvody opravdu nemusejí uvádět, a proto mi to ani nyní nesdělí,“ napsal Otipka.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmichal.otipka%2Fposts%2Fpfbid024CHPjoFJA8b7zgdn4nyrbXuVv7ci2kPu2D1fsktovrJDwK32GT1z7xazEgR3cG4Bl&show_text=true&width=500" width="500" height="711" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Na sociální Facebook přiložil i kopii dopisu od banky.

„Chtěli bychom Vás informovat, že Banka přistoupila k výpovědi uvedené smlouvy s Produktovými podmínkami pro vedení účtů a vkladů, a to bez udání důvodů. Je nám líto Vašeho negativního dojmu, nicméně potvrzujeme skutečnost, že banka důvody svého rozhodnutí klientům neuvádí,“ stálo v dopise.

V diskusi pod příspěvkem přišla od Raiffeisen Bank ještě jedna odpověď.

„Dobrý den, děkujeme za komentář. Je mi to líto. Jedná se o interní záležitost banky, takže ano, zrušení je udáno bez důvodu. My zde na důvody náhled nemáme. Pokud to banka nesdělí, nevíme důvod ani my. Hezký den, Gabriela.“

