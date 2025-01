Máte zde účet? Tato banka hlídá vaši uhlíkovou stopu. I za to, co sníte

Spisovatel Jan Tománek na síť X napsal: „Když jsem toto viděl kolovat na internetu, myslel jsem, že se jedná skutečně o vtip a hoax.“ Měl tím na mysli fotku mobilní aplikace Raiffeisen Bank, na které v účtu jeho manželce banka měří její uhlíkovou stopu. Za odvody sociálního a zdravotního pojištění se prý jedná o 51,2 kg emisí CO 2 . „Raiffeisen Bank – ZCELA VÁŽNĚ sleduje vaši ‚uhlíkovou stopu‘ – tedy píše nějaká z prstu vycucaná a NAPROSTO nesmyslná čísla a ta uvádí ve vaší aplikaci – zde konkrétně 51,2 kg JEN za platbu sociálního a zdravotního! Tedy za přepsání dvou virtuálních čísel na dvou virtuálních účtech – nikoli za přepravy tuny zboží z Číny,“ udává Tománek.

Když jsem toto viděl kolovat na internetu, myslel jsem, že se jedná skutečně o vtip a hoax - tak jsem se podíval do manželčiny aplikace, která tuto banku (BOHUŽEL) má - ale po tomto s ní myslím končíme...



Raiffeisen Bank - ZCELA VÁŽNĚ sleduje vaši "uhlíkovou stopu" - tedy píše… pic.twitter.com/WMGry21kpl — Jan Tománek (@TomanekJan) January 13, 2025

na svém blogu uvádí, že na banku jeho manželka podala reklamaci s tím, že si nepřeje, aby o ní banka tyto informace sbírala. Od banky odchází. „Bylo by to vtipné, kdyby to v sobě nemělo dva skryté aspekty: 1. Banka vás nepokrytě šmíruje a analyzuje vaše data a platby, a to BEZ vašeho souhlasu! 2. Je to jen další Overtonovo okno, než se zavedou obdobně zrůdné limity na VEŠKERÉ nákupy," píše Jan Tománek. Ve svém blogovém příspěvku připomněl, že hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank je již dlouhé roky Helena Horská, která figuruje také v Národní ekonomické radě vlády (NERV) a je členkou poradního týmu premiéra Petra Fialy.

Naštvaní klienti se ozývají

Tománkovi se po zveřejnění informace začali ozývat další naštvaní zákazníci banky s tím, že i je jejich mobilní aplikace takto monitoruje a že se jim to nelíbí. „Také jsem si myslel, že je to hoax. Jupí, mám 2 tuny CO 2 v prosinci,“ píše jeden z nich a sdílí screenshot ze své aplikace. Na výpisu má uvedeno, kolik CO 2 tuto planetu stála v prosinci jeho konzumace potravin, kolik je jí obsaženo v nakoupené elektronice, aplikace mu měří jeho emise CO 2 i u volnočasových aktivit. Uvedené číslo 2 tuny měsíčně je poměrně vysoké. Podle informací z roku 2019 činí průměrné emise na hlavu v ČR asi 10,2 tuny CO 2 ročně.

Také jsem si myslel, že je to hoax. Jupí mám 2 tuny CO 2 v prosinci. Za pár let nám zakážou nakupovat až přesáhneme určité kg. Je to fakt úchylárna od @RaiffeisenCZ ! pic.twitter.com/44UhdVs1YF — Jiří Ondra (@jiriondra92) January 13, 2025

Není známo, jak přesně k výpočtům Raiffeisen Bank dochází. Jiný zákazník si postěžoval, že mu na běžném účtu za listopad „naúčtovali“ 5 tun emisí CO 2 . Faktem ale je, že jeden ze zákazníků si povšiml podivnosti ve výpočtech u zakoupeného notebooku. Banka mu za něj „naúčtovala“ 6,5x více emisí než kolik udává americký výrobce přístroje.

2 tuny.. me tam na beznym uctu dali za listopad 5 tun :D imho jen kazdou utracenou korunu v dane kategorii vynasobi nejakym haluzackym koeficientem a ono jim to vyplivne nejaky vtipny cislo.. naprosto zbytecna featura. — Premysl Aubrecht (@premyslAubrecht) January 13, 2025

Ještě můžete přidat že za macbook air 13 mi RB ukazuje 887 Kg CO 2 . Apple na svých stránkách ukazuje u tohoho modelu 135 Kg. Nevím jestli je ten rozdíl doprava ale myslím že je to celé vycucané z prstu. Celé je to debilní a ještě špatně. pic.twitter.com/9eMjonSAuf — Jiří Ondra (@jiriondra92) January 13, 2025

O „fízlování bank“ hovoří ve spojení s monitoringem CO 2 ze strany Raiffeisen Bank předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Na sociální síti X sdílel pro občany vzor dopisu, který mohou bance zaslat, pokud se sbíráním těchto dat o své vlastní osobě nesouhlasí.

Pro ty, co už toho fízlování bank mají dost, dávám k dispozici draft dopisu své bance. Použijte dle libosti. (Vzor sepsal David Dostál)



.....

Raiffeisenbank a.s.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4



Věc: Odvolání souhlasu se zpracováním údajů – Přehled uhlíkové stopy



Vážení,… pic.twitter.com/TtTD950ScM — Tomio Okamura (@tomio_cz) January 13, 2025

hlásá banka. Klienty mají potěšit i nové ilustrace místo zastaralých tlačítek. V listopadu 2024 banka získala ocenění za „nejlepší on-line i mobilní bankovnictví pro malé a střední podniky". Rakušanům se v Česku daří i po obchodní stránce. Raiffeisen Bank za první tři čtvrtletí roku 2024 vydělala na českém trhu přes 5 miliard koru n a provedla výjimečnou investici. Do svého realitního fondu připsala dům v Pařížské ulici v centru Prahy, který si nyní plně pronajímá francouzská značka luxusního zboží. Pařížská ulice se řadí mezi dvacet nejdražších ulic na celém světě.

Ať zákazník volí nohama, máme i české banky, radí ekonom

ParlamentníListy.cz oslovily ekonoma Vladimíra Pikoru ze společnosti Pikora Invest. Ten poznamenal, že americké korporace po zvolení Donalda Trumpa 47. prezidentem zahájily ústup ze svých aktivistických programů sociální a jiné odpovědnosti, jako příklad uvedl technologickou firmu Meta miliardáře Marka Zuckerberga. V Evropě je zatím trend podle Pikory opačný: „Evropa má pocit, že korporace mohou zákazníkům vnucovat něco, o co zákazníci nestojí.“ Místo produktu, který zákazník požaduje, tak podle Pikory často dostává politiku. „Předpokládám, že v Evropě dojde ke zvratu. Měli jsme takový trend, že jsme tu Ameriku s nějakým zpožděním následovali. V Americe už to ty korporace běžně dělaly, a proto řada spotřebitelů opouštěla různé značky, když nesouhlasili s tím, aby jim korporace podobné věci vnucovaly. Myslím si, že je jen otázkou času, než k tomu samému dojde i v Evropě,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Vladimír Pikora.

Za naději pro příští časy považuje Pikora osobu miliardáře Elona Muska, majitele sociální sítě X, který by podle něj mohl přispět ke změně nálady ve společnosti a zajistit, aby se k lidem dostávaly pravdivé informace a ne jen „Potěmkinova vesnice o tom, jak zvládáme Green Deal“. Pikora věří, že i Evropa časem zavrhne politický aktivismus korporací, zastaví se upřednostňování politiky před sledováním ziskovosti a kvality služeb a obecně dojde k návratu ke zdravému rozumu. „Když někdo vyrábí auta, tak by se měl snažit, aby to jeho auto bylo perfektní a ne, aby bylo růžové. A když někdo dělá bankovní službu, má se snažit o to, aby byla perfektní, rychlá a levná. A když potřebujete zavolat na jejich helplinku, tak aby vám hned zvedli telefon, což nedělají. Místo toho vám vnucují takovouhle blbost,“ shrnul ekonom podstatu problému.

„Má to úplně jednoduché řešení. Opusťte společnost, která vám vnucuje něco, s čím nesouhlasíte. Je tu konkurence, máme zde české banky, vlastněné českým kapitálem. Nemusíte být v bankách, které dělají věci, které nepovažujete za správné,“ poradil Vladimír Pikora čtenářům, kterým by se případně chování jejich peněžního ústavu nelíbilo.

ParlamentníListy.cz oslovily se žádostí o vyjádření také Raiffeisen Banku. Mediálnímu oddělení banky jsme zaslali několik otázek k monitoringu uhlíkové stopy jejích vlastních zákazníků. V případě, že banka zašle vyjádření, článek o něj aktualizujeme.

Rakouská Raiffeisen Bank čelila v posledních dvou letech kritice svých zákazníků nejen v ČR kvůli tomu, že neodešla z ruského trhu poté, co Vladimir Putin zaútočil na sousední Ukrajinu. Banka se z ruského trhu začala stahovat až ve třetím čtvrtletí loňského roku.

