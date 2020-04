Bankéř Tůma trvá na svých pochybnostech o boji s virem: Vážně necháme umřít ekonomiku? Je to jasné jako facka

reklama

Na serveru Echo24.cz vyšel rozhovor s ekonomem a bývalým viceguvernérem České národní banky Zdeňkem Tůmou. Ten vydal spolu s „klausovcem“ a bývalým členem vedení České národní banky Mojmírem Hamplem před třemi týdny text s titulkem Necháme v zájmu ochrany života umřít celou českou ekonomiku. V tomto textu autoři vyslovili pochyby o smrtnosti viru. Prý nyní, po třech týdnech, tyto pochyby ještě zesílily.

Redaktor Daniel Kaiser se zeptal Tůmy, zda nyní po tom, co je vidět, že smrtnost viru je o řád nižší, než se před třemi týdny myslelo, zda by exit, tedy ukončení opatření ze strany vlády, neměl přijít daleko dřív a zda by se nemělo na vládu tlačit daleko víc. Na to Tůma odpověděl, že to je samozřejmé. „V intelektuální rovině je to už dneska jasné. Když se podíváte do zdravotnické obce, máme tu společný článek fyzioterapeuta Pavla Koláře a imunologa Jaroslava Svobody, který riziko strukturovaně a dobře vysvětluje,“ popsal ekonom. Prý se začaly ozývat i další hlasy, jakým je prý Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy a vlastním povoláním lékař.

Když se zeptáme ředitelů velkých nemocnic v Praze, tak nám údajně povědí, že současný stav, kdy se odkládá běžná péče, je neudržitelný. Prý když budeme pouze zachraňovat nemocné na COVID-19, tak nám budou umírat jiní na zanedbané diagnózy. Tůma k tomu poznamenal, že i on jako lajk už teď ví, že viru se nikdy nezbavíme a nepůjde ho vyhladit. Jelikož prý účinný lék do dvou měsíců nebude, tak se musíme naučit s virem žít. „To je už jasné jako facka,“ dodal.

A jak velké budou ekonomické ztráty? Propad prý bude větší než pět procent HDP, což byl odhad ve výše zmíněném článku. „Kolegové z OGResearch, kteří již několik let dělají analýzy pro řadu centrálních bank, odhadují v druhém kvartálu letošního roku jak pro eurozónu, tak pro Spojené státy propad o třicet procent. Za celý rok by to mohlo být pro oba tyto regiony kolem pěti procent,“ prozradil ekonom Tůma. U nás je však situace jiná. Jelikož jsme otevřená vývozní ekonomika, tak by Tůma propad ekonomiky o deset procent považoval za dobrý výsledek. Prý až ve třetím kvartále by se měla ekonomika odrazit ode dna. „V tu chvíli bude strašně záležet na tom, jak efektivně vlády ekonomiku podpoří, jak rychle se jim do ekonomiky podaří dostat likviditu. Bez ní hrozí doslova destrukce řady firem a celých odvětví,“ zakončil Tůma.

