Barbora Kořanová, Pitomec na konec! Topolánek účtoval ve své show. A odrážel útok na ČT

„Ať je horko, nebo zima, ať je třeba náledí, ničeho se nezaleknou, kupředu jdou medvědi. To je náš skautský pokřik,“ zahájil svou show expremiér Mirek Topolánek.

Nejprve se vyjádřil ke skutečnosti, že i v korupci jsme nejlepší. „Tak jsme poslední v boji s korupcí. A to ze 42 zemí, které měly plnit úkoly Rady Evropy. Mezi nimi daleko před námi byly i státy jako Ázerbájdžán. Čím to, že ANO má v potírání vlastní korupce tak špatné výsledky? Že by nakonec nebylo lepší než ty ošklivé standardní demokratické strany? Už i někdejší brněnský primátor Vokřál řekl ANO ne. Už ho omrzelo dělat v samozvaně protikorupčním hnutí stafáž a opustil ho s tím, že je korupcí prorostlé až na půdu. Přestože si Andrej loupeže dnes nechá oficiálně posvětit a měl by tím snížit míru korupce přirozeně o svůj bývalý podíl, tak korupce kvete. Možná má jiné starosti než se starat o korupci doma, když musí hájit svůj střet zájmů a vlastní korupci v Bruselu,“ poznamenal Topolánek.

Dalším tématem byl rasismus naruby. „V Americe sílí protesty, které se rozpoutaly poté, co policista naprosto šíleným zákrokem usmrtil Afroameričana a recidivistu George Floyda. Nic takového se dít nesmí. A pevně doufám, že onen policista bude tvrdě potrestán. Pominu-li zneužití protestů k rabování, zaráží mě, že se protest proti rasismu zvrtl v sebebičování. Bílí se veřejně omlouvají za svou rasu a kají se ze svých dědičných hříchů bílého muže. Kdo napíše, že záleží na všech životech bez rozdílu barvy pleti, je div ne za nového Hitlera. Je to, jako by bílé figurky na šachovnici klečely a omlouvaly se černým, že celou dobu mohly táhnout první,“ sdělil.

Závěrem se pak vyjádřil také k ženám. „Titul si tentokrát odnese agroposlankyně Barbora kérka Kořanová. Rozhodla se v protivnosti trumfnout věčnou laureátku našeho tradičního ocenění Jermanku. Pustila si pusu na špacír a vyjevila světu, jak by reformovala Českou televizi. Prý by se obešla třeba bez Otázek Václava Moravce, které by nahradila třeba premiérským Čau lidi. A nelíbí se jí, jak se na Kavkách točí reportáže. Inu, já bych spíš řekl, že Poslanecká sněmovna by se obešla bez odpovědí Barbory Kořánové i dalších odpovědí Čau lidí. A to, že se jim nelíbí reportáže, je vlastně pochvala. Docela se děsím, jak by ty reportáže vypadaly, kdyby je chválila. Snad na to nikdy nedojde. Vystoupení Vondráčka a Schillerové v nedělních Otázkách Václava Moravce to potvrzuje. Snad i Kořanové někdy dojde, čím si vysloužila dnešní ocenění Pitomec na konec,“ uzavřel.

Mgr. Barbora Kořanová ANO 2011

poslankyně



