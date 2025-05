Bartkovský byl na ukrajinském hřbitově a začal vyprávět

Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu, se na síti X podělil o své dojmy z návštěvy hřbitova ve Lvově, kde odpočívají padlí obránci Ukrajiny. „Místo, kde vám dojdou slova,“ napsal a zveřejnil krátké video. „Někteří mimořádně cyničtí čeští nebo slovenští politici mají tendenci říkat, že na západní Ukrajině žádná válka není, že se tu nebojuje, že sem lidé jezdí na dovolenou. Tak pokud jsem do Lvova, do toho největšího města na západě, přijedou lidé na dovolenou, tak vidí tohle – hřbitov současných obránců Ukrajiny, který je za mnou. Klasické ukrajinské vlajky, i ty v té podobě červené s černou, což je podoba ukrajinské vlajky, do které se změní, pokud ji zbarví krev. Jsou to hroby lidí stejně starých jako já, někdy o mnoho mladších, někdy i o mnoho starších, kteří všichni bojovali za svoji zemi. Ty řady neberou konce. Když tu člověk ze západní Evropy je, jímá ho nejenom lítost, ale i stud nad tím, že už to jsou tři roky. A my jsme to tři roky dopustili, aby se tohle tři roky dělo. Tak až vám zas nějaký český nebo slovenský hrdina, který se k Ukrajině nepřiblížil ani na metr, bude říkat, že tu žádná válka není, že je tu bezpečno a že sem lidé jezdí na dovolenou, ukažte mu tyhle obrázky, jak vypadá největší město na západě Ukrajiny, kam často přiletí ruská raketa a kde lidé musí vědět, kde je nejbližší kryt, a kde většina jejich blízkých snad každé rodiny v tomto městě leží tady,“ řekl Bartkovský na záznamu z hřbitova, s vlajícími ukrajinským vlajkami v pozadí.

Červená s černou ale nejsou barva vlajky, když se „zbarví krví“, ale naopak je to vlajka Ukrajinské povstalecké armády, která je na Ukrajině, zejména na západě země, uctívána, ačkoliv má na svědomí řadu válečných zločinů.

„Místo, kde má člověk stažený žaludek a slzy v očích, ale taky strašnej vztek a pocit bezmoci a hanby. Je těžké podívat se do očí těm, kteří tu oplakávají své mrtvé. Ty stále se rozrůstající řady hrobů jsou nepopsatelné. Stejně jako ta obrovská plocha za nimi, připravená na další,“ míní jedna z komentujících.

„Martine, vidím a slyším, jak těžce se vám mluví, jak těžko překonáváte dojetí… a já brečím ve svém bezpečném obýváku, a bezmocný vztek a bolest se střídá…,“ přidala se další.

„To je cena svobody – vzepření se totality a otroctví!!!“ konstatoval jiný přispěvatel.

„Snažím se tam zajít při každé návštěvě Lvova, alespoň s kytkou... 10 minut od hřbitova je centrum odběru krve, to je má první zastávka. Děláme, co můžeme, aby těch hrobů bylo co nejmíň…,“ sdělil jeden ze sledujících.

