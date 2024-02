Bartoš opět za blbce. Pád přijímaček na střední: Minulost dohnala ministra

reklama

Pravděpodobně jediným webem, který se zabývá problematikou přihlášek na střední školy a není na něm žádná zmínka o tom, že systém přihlášek nefunguje, je www.cermat.cz , tedy web společnosti, která to celé měla na starosti.

„Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024,“ stojí stále na zmíněných stránkách, kde není ani stopa po tom, že by se s přihláškou vyskytly nějaké problémy.

„Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela on-line s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní je možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku ‚po staru‘ papírově,“ zní další text na zmíněném webu.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 2% Částečně ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 1433 lidí

Zvláště jeho poslední věta je ale velmi důležitá, protože podání přihlášky „po staru, papírově“, je v tuto chvíli jediná možnost.

Do redakce ParlamentníchListů.cz přitom volají rozhořčení rodiče a kromě toho, že se ptají, zda máme informace o spuštění webu, se s námi dělí i o svoje dojmy. Ty pochopitelně nejsou pro Cermat, ale ani pro ministra školství či vládu, nijak příznivé.

„Říkali jsme si s manželkou, že to nenecháme náhodě a vydrželi až přes půlnoc, abychom dceři přihlášku podali mezi prvními. Jistota je jistota. Jenže se nám to pořád nedařilo, tak jsme si šli lehnout s tím, že je to asi přetížené a zkusíme to ráno,“ uvedl třeba otec dcery, která se chce hlásit na gymnázia v Kladně a nejbližším okolí.

„Jenže ráno taky nic, a když jsem projel internet, zjistil jsem, že je to jako vždycky – přes všechno ujišťování jim to zase nefunguje. Oni fakt nezvládnou ani psí boudu,“ ulevil si ještě s narážkou na charakteristiku, kterou popisoval bývalý premiér Andrej Babiš práci současných vládních stran.

V podstatě ve stejném duchu telefonovali i další rodiče.

Fotogalerie: - Jak zabásli Popelku

„Stálo to bambiliony korun a výsledek zase k ničemu. Vůbec to nechápu. Vždyť jsem ještě včera slyšel v rádiu, že je všechno připraveno a otestováno a dneska se dozvím, že v noci přišli na to, že tam nejdou dávat přílohy, které to přitom požaduje od začátku? Dělají si z nás srandu,“ ptala se matka syna z 9. třídy karlovarské školy, která stejně jako její předchůdce nechtěla být jmenována.

Jejich názory nejsou osamoceny, podobné rezonují i na sociálních sítích.

No jak překvapivé. Naštěstí jsem s tím nepočítala, že by Cermat zvládl něco na první dobrou.?? Takže to zkusíme příští týden. To by snad mohli už zvládnout. ???? — Jitka Fučíková ?????? (@FucikovaJitka) February 1, 2024

Třeba pod příspěvkem na sociální síti X od České televize: „Ředitel Cermatu v ČT: Elektronický systém pro přihlášky na střední školy, který se měl dnes otevřít uchazečům, bude kvůli bezpečnostní chybě spuštěn pravděpodobně až od zítřka.“

„No jak překvapivé,“ napsala zřejmě maminka budoucího středoškoláka.

„Naštěstí jsem s tím nepočítala, že by Cermat zvládl něco na první dobrou. Takže to zkusíme příští týden. To by snad mohli už zvládnout.“

Fotogalerie: - Jurečka zatím nepadl

„Nechám to na zítřek,“ napsal zase další uživatel s tím, že u svého komentáře označil předsedu Pirátské strany a ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše. Vše doplnil několika smějícími se emotikony, pravděpodobně s odkazem na pirátské prohlášení, které říká, že je jedno, zda přihlášku podáte dnes, nebo 20. února, kdy má lhůta pro jejich podávání skončit.

Je jedno, jestli přihlášku podáte 1. nebo 20. února.



Systém bude tedy 20. stejně funkční, jako je dnes pic.twitter.com/oS2pT3QNIB — Ondřej Novák (@OndejNo91308798) February 1, 2024

Na síti se v této souvislosti objevily i úvahy o tom, že je to opravdu jedno, protože systém nebude fungovat ani na konci vymezené lhůty.

Své si k problémům se spuštěním elektronického přihlašovacího systému řekl i novinář a moderátor Michal Půr, zakladatel serveru Datarun.cz, což by měl být projekt s cílem vytvořit médium, které bude nejen popisovat dění ve společnosti, ale především nastolovat témata, která vyžadují nějaké řešení. A ta řešení navrhovat.

Zase nemůžete říct, že jsem vás nevaroval??https://t.co/2LKfrKJJ5d — Michal Půr (@michalpur) February 1, 2024

„Zase nemůžete říct, že jsem vás nevaroval,“ napsal stručně a doplnil odkazem na článek, který o problémech se serverem informuje.

Dodejme, že ačkoli se téměř všechny počáteční výklady problémů s elektronickými přihláškami shodovaly na tom, že systém nefunguje kvůli nemožnosti vkládat přílohy, které sám vyžadoval, ministr pro digitalizaci a pirátský předseda Ivan Bartoš přišel s tím, že za vším jsou bezpečnostní rizika a přihlašování bylo odloženo z bezpečnostních důvodů.

Fotogalerie: - Stvrzeno podpisem

„Podle našich informací byla při včerejším finálním testování systému DIPSY pro on-line podávání přihlášek na střední školy objevena chyba. Proto bylo rozhodnuto pozdržet spuštění systému o den. Klíčová je z pohledu MŠMT nyní bezpečnost dat. Ráno jsme s DIA na setkání s MŠMT a CERMAT nabídli případnou nadstandardní součinnost, pokud bude třeba.“

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí ale pro SeznamZprávy.cz uvedl, že za nefunkčním systémem je programátorská chyba, která se projevila až při posledním testování.

Na otázku, proč test prováděli až na poslední chvíli a zda nemohl proběhnout dříve, aby se případná chyba stačila do spuštění systému opravit, odpověděl záporně.

„Nemohl, protože jsme to neměli naprogramované.“

Následně ředitel přiznal, že testování probíhalo až do poslední chvíle.

Psali jsme: CERMAT: V aplikaci TAU uživatelé vyřešili za první den 38 tisíc úloh Ministerstvo školství: Testy k přijímačkám lze procvičit zdarma v nové aplikaci Ladislava Chateau: Školství jako divně naprogramovaný stroj? Svobodní navrhují zrušit Cermat. Přijímačky by opět zadávaly pouze školy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama