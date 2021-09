Bartoš se rozpovídal: Jak mu Stanjura radil mlátit vládu po hlavě. Hoaxy o migrantech, to vymyslel Okamura. Nebulím

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro server Seznam Zprávy zdůraznil, že koalice Pirátů a Starostů nemá v programu nic o tom, že když vlastníte tři, čtyři či snad ještě více bytů, je vám třeba podstatně zvýšit daně.

„Nic takového v programu nemáme, neplánujeme to,“ zdůraznil.

A hned myšlenku rozvedl.

„A že se lidé baví o tom, když vzniká nějaký programový bod… Konkurence by byla hloupá, kdyby to nevyužila. První, co mi řekl Zbyněk Stanjura ve Sněmovně, bylo: Důležité při sněmovní práci v opozici je poslouchat svého oponenta, nejlépe vládu. A jakmile od nich něco zazní, tak je tím okamžitě začít mlátit po hlavě. K tomu vyššímu zdanění. My žijeme v zemi, kde po válce přišli komunisti a všem všechno sebrali. I to, co bylo jejich, co si vybudovali. I tu nemovitost, i statek… A tady pořád neplatí, že něco, co jste měl, je z pohledu státu nedotknutelné. Zakleknou na vás, stejně o to přijdete. Bum, exekuce,“ upozornil.

Vlastnictví bytu je teď z Bartošova pohledu jedinou solidní investicí na důchod. Byt v osobním vlastnictví vnímá jako reálný důchodový pilíř, o který se lidé budou moct opřít.

Rozhodl se také vysvětlit, kde se vzala lež, že Piráti lidem nastěhují do bytu migranty. V Pirátské straně se prý tomuhle nesmyslu zasmáli, jenže zjistili, že někteří lidé ho berou vážně.

„Já myslím, že nám nejvíc uškodil hoax, že nastěhujeme lidem do bytu migranty. Věc, kterou vymyslel Okamura před třemi lety, šířilo se to po e-mailech, zopakoval to i premiér. A my jsme se tomu trošku smáli. Ale lidé se na to dnes hodně ptají i v kampani. Je to těžké, je to hodně vžité. Ale nebulím, vysvětluju,“ pravil.

Vedle bydlení a migrantů prý lidé v kampani řeší i to, že nemohou najít doktora a tak podobně.

