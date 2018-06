Bašár Asad chystá ofenzívu. Kašleme na vás, vzkázal Západu. USA ,,svým" rebelům: Pomoc od nás už nečekejte

Vypadá to, že občanská válka v Sýrii pomalu spěje ke svému konci. Rebelové dostali od USA jasný vzkaz – už jste na to sami. Asad plánuje dobýt severní provincie stůj co stůj. Mezitím do Sýrie proudí zvýšená potravinová pomoc z Krymu.

Jak informuje agentura Reuters, syrský prezident Bašár Asad ve svém televizním rozhovoru pro ruskou stanici NTV přiznal, že je připraven znovu nabýt kontrolu nad severními provinciemi Sýrie, i kdyby to mělo být za použití síly. „Budeme s nimi bojovat a získáme zpět kontrolu třeba i za použití síly. Není to pro nás ta nejlepší možnost, ale je to jediný způsob, jak získat kontrolu nad zemí,“ prohlásil Asad.

V tom samém rozhovoru také Asad vyloučil, že by k poválečné obnově Sýrie přizval západní země, či jejich finanční injekce. „Máme dost síly na to, abychom zemi postavili na nohy. Když nebudeme mít peníze, půjčíme si od našich přátel – od Syřanů, žijících v zahraničí,“ řekl Asad. Den poté, co byly u severosyrského města Manbidž spatřeny jednotky Turecka a USA, prohlásil Damašek, že tyto akce cizích vojsk na svém území odmítá.

Prezidentovo varování směrem k rebelům přichází ve chvíli, kdy vládní síly spustily novou ofenzivu proti pozicím povstalců na jihozápadě Sýrie u hranic s Jordánskem a také podél Golanských výšin. V sobotu večer navíc vládní síly mohly počítat s leteckou asistencí Ruska, které provedlo nejméně dvacet náletů na rebely ovládané město Busra al-Harír.

Rebely na jihozápadě Sýrie čekají těžké časy. Spojené státy jim oznámily, že nemohou čekat jejich vojenskou asistenci v případě Asadovy ofenzivy, jak informuje deník Guardian. Washington se pokusil zcela otevřeně říci, že povstalci by neměli při rozhodování o dalším postupu do svých plánů zahrnovat případnou vojenskou pomoc USA. Spojené státy se tentokrát omezily pouze na diplomatickou kritiku Asadova postupu. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová prohlásila, že obnovení konfliktu ze strany Sýrie zhatí současné deeskalační snahy. Dodala, že za případnou eskalaci ponese odpovědnost také Rusko.

Do Sýrie mezitím proudí zvýšené dodávky potravin z Ruska. Poloostrov Krym má nyní přebytek pšenice, jak píše server The Moscow Times. Válkou zmítaná země se proto nabízí jako vhodné odbytiště. Chléb je přitom v Sýrii základní potravinou. Za poslední rok bylo takto do Sýrie podle odhadů agentury Reuters dovezeno nejméně 170 tisíc tun obilovin. Sýrie v září minulého roku podepsala s Ruskem dohodu na dodávku 3 milionů tun pšenice během následujících tří let, za které bude platit pomocí úvěru. Zatím ale nedošlo k materializaci této dohody.

