Běhounek jako nový ministr zdravotnictví? Má několik podmínek

Hlavě státu se zdá, ze ministrování Blatného se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Pozoruje na něm prý syndrom vyhoření. „Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému,“ řekl v neděli pro CNN Prima News.

Premiér Andrej Babiš přitom v pátek po jednání vlády vyloučil možnost, že by do konce března měli skončit ministři zdravotnictví Blatný a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD.

Televize CNN Prima News totiž téhož dne přinesla informaci, že vládu by měl opustit kromě Blatného i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Místo Blatného by podle televize měl nastoupit bývalý hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Sociální demokracie by tak získala Ministerstvo zdravotnictví, ale přišla by o Ministerstvo zahraničí.

Právě bývalý dlouholetý primář ortopedie Nemocnice Pelhřimov Běhounek, kterého se Zemanem pojí dobré vztahy, by byl podle prezidenta jako ministr zdravotnictví člověkem na svém místě.

Sám Běhounek nevyloučil, že by takovou nabídku na post šéfa resortu přijal. Klade si však jisté podmínky.

„Když budou chtít, jsem připravený pomoct, mám to v hlavě srovnané. Podmínka je, že by mi do toho nikdo nemluvil a mělo by to hlavu a patu. Někdo to musí řídit a já bych to řídil,“ uvedl Běhounek.

Při pohledu, jak Česko bojuje s epidemií koronaviru, jej doslova štve, že všichni dělají politiku, i když o tu by v této situaci nemělo vůbec jít. „Rozdíl mezi Českou republikou a ostatním světem je, že všude se přetahují, ale když začne jít do tuhého a do lodě teče voda, jdou všichni k pumpám a hádat se začnou až pak. My necháváme vodu téct, a až když jsme na dně, zjistíme, že jsme zapomněli pumpovat,“ všímá si.

„Musí to minimálně tři neděle šlapat, ne aby to bylo každý den jinak,“ dodává, co je potřeba, aby se stoupající trend koronavirových čísel zpomalil. „Musíme být nekompromisní a teprve pak se začít bavit o možném uvolňování některých provozů a škol s tím, že se musejí dodržovat veškerá opatření, přičemž odpovědnost budou mít provozovatelé,“ uzavírá Běhounek.

