Bělobrádek: Všichni proti Babišovi. Spojte se. Byli jsme naivní

„Nejlepší by bylo, kdyby vznikla národní fronta Antibabiš,“ vyjádřil se v rozhovoru pro server CNN Prima News bývalý lidovecký lídr Pavel Bělobrádek. Pokud se podle něj vytvoří proti Babišovi dva bloky – konzervativní a liberální – nemá opozice u voleb příliš šanci na výhru. Inspiraci by „národní fronta Antibabiš“ měla hledat na Slovensku. Problém však mohou dělat zejména Piráti.

Současné nelichotivé preference KDU-ČSL prý nelze ignorovat. „Situace je poměrně komplikovaná. V roce 2013 jsme byli určitá alternativa, lidé teď mají mnohem víc na výběr. Abyste byl úspěšný v politice, musíte být vidět. Je rozdíl, jestli jste nejmenší koaliční nebo opoziční strana. Lidé se dnes chtějí bavit. Pro tradiční strany je nepříjemné, že racionalita hraje ve volbě menší roli. Potřebujete charismatické vůdce, kteří nám v politice obecně chybí. Ať chceme nebo ne, předseda ANO je skutečně viditelný,“ vyjádřil se Bělobrádek.



Právě „skutečně viditelný" předseda ANO a premiér Andrej Babiš má natolik silné preference, že jej dle politika aktuální rozložení stran nemá šanci porazit.

Sám navrhuje, aby se opoziční strany ve volbách proti Babišovi spojily. „Na rozdíl od jiných si myslím, že by neměly vzniknout dva alternativní bloky. Jestli vznikne jeden konzervativní a druhý liberální blok, tak se Babiš nedá porazit,“ přemítá.



Dle bývalého předsedy lidovců musí vzniknout jediná alternativa. „Nejlepší by bylo, kdyby vznikla národní fronta Antibabiš,“ dává najevo.



Inspirovat by se podle jeho mínění opozice mohla na Slovensku: „Podívejte se na Slovensko a na porážku Mečiara. To byli liberálové, konzervativci, všichni dohromady. To znamená, že volič přijde a bude mít na výběr dvě věci. Buď zvítězí Babiš a bude mít dostatek koaličního prostoru mezi komunisty a SPD a ČSSD, anebo nebude.“ Fotogalerie: - Antibabišovské obrázky

Problémem tohoto řešení ovšem mohou být zejména Piráti. „Problém je, že jeden volební blok nechtějí Piráti, protože jsou ti noví, čistí, panenští, neposkvrnění, úžasní a fresh. Jenže dva bloky znamenají, že bude pokračovat vláda hnutí ANO,“ tvrdí.



Že i on sám byl jakožto lidovecký lídr s Babišem dříve ve vládě, pokládá za „normální posun“. „Podívejte se na ODS. V roce 2010 nastoupila do vlády s Věcmi veřejnými a co o nich říkali v roce 2013. Když jsme nastupovali do vlády my, byli jsme v jiné situaci. Nechtěli jsme, aby došlo k tomu, co je teď, aby byla vláda závislá na Okamurovi nebo komunistech. A něco jiného je, když je někdo premiér nebo ministr financí,“ vyjádřil. Prý po volbách roku 2013 hrála roli i jeho naivita.



Že lidovci šli s ANO a ČSSD do vlády jako chybu nevnímá, přesto si sype popel na hlavu. „Mohli jsme s nimi jít do vlády, ale neměli jsme připustit, aby mohl být ministrem někdo bez lustračního osvědčení," uvedl Bělobrádek.



