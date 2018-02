Bělobrádek v ČT: Ve vedení Sněmovny by neměl být nikdo z SPD, jsou to extremisti a ulhaní manipulátoři

Zatím si prý Pavel Bělobrádek není jistý tím, zda bude skutečně dostatek podpisů, aby se návrh odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce místopředsedy Sněmovny mohl případně dostat do programu sněmovní schůze. „Jaký počet podpisů máme, nevím, hlavně se v tom angažuje Jan Bartošek, uvidíme, zda se k tomu odhodlají i další poslanci,“ uvedl Belobrádek, podle kterého je rozhodující spíše samotné hlasování, než jestli podpisy seženou. „Mašina ANO, KSČM a SPD v tomto směru určitě moc rozlišně hlasovat nebude,“ je přesvědčen.

Kdyby se přece jen nakonec podařilo Tomia Okamuru z vedení Sněmovny odvolat, jsou podle Bělobrádka dvě možné varianty dalšího kroku. Buď by se vyzvala SPD na nominaci jiného předsedy, nebo by se zůstalo u čtyř místopředsedů. „Je ale pravda, že pro nás není přijatelné, aby vůbec někdo z SPD měl tak významnou funkci, jsou to extremisté a nemají demokracii zrovna v lásce,“ uvedl a zmínil, že jejich politika je založena na lžích, manipulacích a nenávisti.

V souvislosti se sestavováním druhé vlády není nyní o lidovcích příliš slyšet. „My jsme si poziční roli odhlasovali už několik týdnů po volbách, je známé, že předseda hnutí ANO už před i po volbách sdělil, že s námi koaliční vládu nechce,“ připomněl předseda lidovců.

Podle něj je totiž zcela evidentní, že hnutí ANO chce vládu menšinovou, nejlépe jednobarevnou a o KDU-ČSL ani neuvažovalo. „My to respektujeme, proto jsme šli do opozice. Víte, kdybychom seriózně o vládě vyjednávali, stejně by to dopadlo tak, že by nakonec z hnutí ANO řekli pod záminkou, že jsme chtěli příliš mnoho třeba ministerstev, že s námi nepůjdou do vlády,“ míní Belobrádek, podle kterého by celé vyjednávání bylo jen hrou a udičkou na voliče a nakonec by lidovce akorát odkopli. „Některým voličům možná bude vadit, že jsme vyjednávání ani nezkusili, ale některým to jistě bude imponovat,“ míní Bělobrádek.

Sociální demokracie na mimořádném sjezdu, který bude pokračovat začátkem dubna, vyměkla a neschválila tvrdé usnesení, že by jednoznačně odmítla účast ve vládě s trestně stíhanou osobou, pro lidovce je to však stále velký problém. „U nás je drtivý názor ve straně takový, že není možné jak z vnitropolitického hlediska, tak ani z mezinárodního, aby člověk, kterému hrozí kriminál, ve vládě byl,“ uvedl Bělobrádek, podle kterého to může mít vliv na budoucí prosperitu Česka.

Nové vedení sociálních demokratů prý lidovci respektují. „S Hamáčkem se znám velmi dobře, doufám, že budeme spolupracovat ve věcech, kde nalezneme shodu,“ řekl a dodal, že i u nich se chystají změny ve vedení a volební sjezd bude snad i příležitostí, kde dojde ke změnám. „Sám jsem v posledních dvou volebních obdobích uvažoval, zda vůbec kandidovat, a vážně uvažuji, že pokračovat už nebudu,“ uzavřel s tím, že příští rok bude podle něj velkou příležitostí, aby KDU-ČSL udělala personální změny ve vedení strany.

Psali jsme: Ve Sněmovně bude opět živo. Poslanci budou debatovat o odvolání Okamury Okamura je někdy na přes hubu. Kdyby hloupost nadnášela… No fuj paní Merkel, že se nestydíte vydírat a vyhrožovat za problémy, které jste způsobili! Poslanec KSČM hovoří Tohle se Okamurovi šeredně vymstilo. Pražská kavárna je dnes skutečnou rakovinou společnosti. Bezohledný velkobyznys a šlendrián v ČT. Poslanec KSČM hovoří Jsem pro odvolání Okamury z postu místopředsedy, jeho výmluvy jsou k smíchu, s podporou SPD bych měl velký problém, říká Kolovratník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab