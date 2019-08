Benešové došla trpělivost: Ať Bradáčová jasně řekne, zda chce kandidovat na prezidentku

„Premiér se mi do ničeho neplete. Žádné úkoly mi nedává. Jeho jedinou doprovodnou větou k dění na Ministerstvu spravedlnosti, zejména k legislativě, je: A jak to prospěje lidem? To ho zajímá. Myslím si ale, že jsme toho za těch pár měsíců udělali poměrně hodně, ať už šlo naposledy o zákon týkající se dětských exekucí nebo ten o hromadných žalobách,“ pochválila sama sebe a své vládní kolegy.

Poté se pozastavila nad připomínkami k novele zákona o státním zastupitelství. Benešová prý např. nechápe, proč stávajícím státním zástupcům vsadí, že by se jejich konkurentem mohl v budoucnu stát nějaký soudce. Samozřejmě jen za předpokladu, že splní všechny ostatní zákonem dané podmínky. V obecné rovině však trvá na tom, že profese soudců a státních zástupců by měly být vzájemně prostupné.

Sama má prý s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem přijatelné vztahy, jen jí neříká všechno. Kriticky se vyjadřovala na adresu vrchní státní zástupkyně v Praze. Ta by prý měla jasně říct, zda se chce v budoucnu stát hlavou tohoto státu.

„Komunikujeme spolu, ale všechno mi neříká. Dozvídám se leccos, že měl támhle schůzku v Senátu se senátorem Antlem, a že se tam domlouvali na jakémsi postupu. Přestože jsem ho (Pavla Zemana) u sebe pár dnů před tím měla, tak se s tím samozřejmě nepochlubil. Asi se bojí, že by mohl skončit,“ pravila Benešová.

„Oni mají pořád všichni obavy, zejména Lenka Bradáčová (vrchní státní zástupkyně v Praze), neustále o tom mluví v Hospodářských novinách. Přitom já jsem se o ni slůvkem nikde neotřela ani nezmínila, dokonce jsme spolu ani s vrchním z Olomouce doteď nemluvili, co jsem nastoupila do funkce. Tak pokud má obavy, snad to má ke mně blízko, aby mi je mohla přijít vysvětlit a mohly bychom spolu začít komunikovat na přímo a nikoli přes noviny, to by se mi líbilo víc a zdá se mi to férovější. A také by bylo férovější, kdyby se vyjádřila k té své budoucí kandidatuře na prezidentku. Jestli o to má zájem, či nikoli, protože spousta novin už to naznačovala. Ona to sice teď vyloučila, ale je to s takovým otazníkem. Pak by to asi kolidovalo,“ pokračovala.

Dáma počítá s tím, že v souvislosti s blížícím se výročím 17. listopadu se proti ní demonstranti, kteří ji kritizují, znovu ozvou. Sama se neodvažuje předjímat, co bude dál. Je totiž také možné, že stávající vláda dlouho nevydrží.

„Vůbec se neodvažuji předjímat, co bude. Může klidně nastat problém s rozpočtem, to už teď vidíme, že se to rýsuje. Sociální demokraté už ho nepodpořili poprvé na vládě, kde se zdrželi, což už je předzvěst nějakého podivného boje. A postrádá to smysl, protože si myslím, že ta vláda funguje docela dobře. Já třeba se soc. dem. nemám jediný problém. Zatím jsme se i s ministryní (práce a sociálních věcí) Janou Maláčovou i s (předsedou ČSSD a ministrem vnitra) Janem Hamáčkem na všem shodli. Teď mi oba podpořili zákon o lobbingu, vnitro například vzalo zpět své připomínky. Takže se dokážeme domluvit, jednám s nimi naprosto korektně a oni se mnou také. Zatím nemám jedinou výhradu,“ podotkla.

„Myslím si, že to vyvěrá z vnitrostranické atmosféry a obávám se, že je tam zase nějaká tichá válka,“ dodala ještě.

