Bernd Posselt v ČT: Extrémisté jsou placeni Putinem. Le Penová zastupuje nacismus

„V celé evropské historii jsme viděli, že existovaly dvě koalice, které proti sobě navzájem bojovaly ve válkách, na jedné straně to byla Paříž a Vídeň a později Berlín, na straně druhé. A všechny ostatní státy, králové, vévodové, knížata byly koaličními partnery jedné či druhé strany. A na druhé straně jste měli Velkou Británii, ta se pokoušela poštvat jednu stranu proti druhé, to byla jejich britská politika. A myšlenka evropské integrace byla taková, že s tím navždy musí skoncovat, a to prostřednictvím francouzsko-německého přátelství,“ sdělil úvodem k myšlence společného paktu Posselt.

Následně zavzpomínal například na slova německého kancléře Helmuta Kohla. „Kohl říkal, že jako německý politik se musíte naučit být připravený na vše v průběhu celého dne, ale musíte být také blízkými přáteli. Na druhé straně se také říkalo, že nesmíme nikdy zapomínat na malé státy, nejedná se o nějaký direktorát,“ podotkl ke smlouvě. Podle něj jde o základ pro všechny, aby spolupracovali.

„Když vznikne rozkol mezi Francií a Německem, tak Evropa nemůže fungovat, a pouze s Německem a Francií, kteří budou za jedno, může fungovat. A je třeba ale také mít ohled na malé státy,“ dodal.

A jde podle Posselta o symbolický konec britského vlivu na Evropskou unii? „Ne, to si nemyslím. Britové přijdou o svůj celý vliv, až odejdou z Evropské unie,“ zmínil zostra. „Na jedné straně je mi líto, že brexit nastane, ale je to prostě tak, stane se to. Jsou to Evropané, nastane velká krize, ale jako Evropané by měli zůstat součástí naší rodiny, evropské rodiny. Na druhé straně si myslím, že mnoho důležitých témat a záležitostí blokovali v rámci evropské integrace,“ zmínil například otázku zahraniční politiky, bezpečnosti, obrany a tak dále.

Posselt také následně zdůraznil svůj boj proti nacionalismu. „Nacionalismus ničí, zničil starou Evropu v první světové válce, pak jsme měli možnost vybudovat novou demokratickou Evropu, a to se nestalo. Po druhé světové válce na západě, východní země nebyly svobodné, ale západní země byly svobodné a vybudovali jsme novou Evropu, která překonala nacionalismus,“ podotkl.

„Svoboda projevu je běžná součást života a my debatujeme s AFD v parlamentu i na veřejnosti,“ vyjádřil se k německé straně Alternativa pro Německo. „Musíme si uvědomit, že jsou to extremisté. Nemají jasné napojení na pravici, na nacisty, někteří mají takové ideály národního socialismu, sympatizují s nacismem, mnoho z nich, proto jsou monitorováni; a musíme si uvědomit, že v Evropě máme extremisty jak na levici, tak na pravici, kteří jsou nacionalističtí a někteří z nich jsou také vypláceni Putinem. Když se podíváte do Francie, znám paní Le Pen, ona zastupuje francouzský nacismus, já ji znám z Evropského parlamentu, pan Melanchon na levici je zase stalinista a oba dva jsou podporováni Kremlem. Myslím si, že jdou zde síly, které chtějí zničit Evropu a my musíme být hodně otevření,“ dodal dle tlumočení ČT.

Závěrem se pak vyjádřil i k plánům setkání Sudetského landsmanschaftu, jež by se mělo uskutečnit v Česku. „Máme společné české kořeny, žijeme jako sousedé velice dobře pospolu, a tak bychom krůček po krůčku se měli pokoušet vybudovat cestu k větší integraci, k lepšímu přátelství, lepšímu sousedství,“ uzavřel.

