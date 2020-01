Berou nám armádu. Hrozí střílení do lidí, udeřil analytik Štefec. Protože si přečetl...

„Primárním důvodem požadavku je zabezpečení pořízení plánovaných investičních akcí v rámci tohoto programu a současně realizovat nákup víceúčelových vrtulníků firmy Bell dojednaný v prosinci 2019,“ uvedl Fajnor. Ministerstvo financí s návrhem souhlasilo v říjnu. „Navýšení zdrojů na realizaci programu je zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany,“ dodal Fajnor.

Pořízení osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper vláda odsouhlasila už dříve. Metnar nákup v prosinci stvrdil po jednání s ministrem obrany USA Markem Esperem v Pentagonu. Česká republika za ně zaplatí 14,6 miliardy korun bez DPH. Ve výzbroji české armády nahradí ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35. Součástí dohody je i výcvik pilotů a personálu, údržba, vybavení zbraňovými systémy či munice.

„Co k tomu dodat? Snad jen to, že i lhát se musí umět. Pominu fakt, že Česká republika už dávno přišla o schopnost bránit své území. Nyní ztrácí definitivně i ten zbytek ozbrojených sil, kterému se zřejmě ze setrvačnosti stále říká AČR. V přímém přenosu vidíme jeho transformaci v poslušného kývala nařízení a pokynů ze zahraničí,“ uvedl k tomu Štefec.

„Je jen otázkou času, kdy se tato ozbrojená složka změní v až natolik poslušný nástroj politiky států, u nichž lze o sympatiích k naší zemi a k nám, Čechům, jen těžko mluvit, že budou jeho v zahraničních válkách k zabíjení vycvičení a skvěle placení příslušníci ochotní bez skrupulí na povel střílet do vlastních občanů. Nakročeno k tomu máme. Navíc to perfektně zapadá do mozaiky snah o odzbrojení obyvatel ČR a likvidaci domobraneckého hnutí,“ dodal.

„Jak nedávno trefně poznamenal kamarád zoolog: ‚NATO a EU dneška jsou jako predátoři s dovnitř obrácenými zuby. Jakmile jednou uchvátí kořist, už jim nemá šanci vyklouznout. To je prostě příroda. Chytit, sežrat a vy***t to, co zbyde. Přežijí jen silní, a my to nejsme‘,“ uzavřel.

