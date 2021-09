Best in covid, posmíval se Moravec Babišovi. Pak si vzal slovo Kubek: Běžte se očkovat, než si vás covid najde

reklama

Čtvrtá vlna covidu přichází ze západu. Prošla Španělskem, Francií, teď prochází Německem a počty nově covid pozitivních začínají opět pomalu narůstat i v Karlovarském kraji.

Moravec debatu o covidu začal tím, že otloukl šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi o hlavu jeho vlastní slova.

„Krátkodobými výsledky potlačit ty dlouhodobé. Negativní. I to je podoba jedné z politických manipulací. V4 je best in covid v Evropě. Premiér Andrej Babiš ve středu citoval sám sebe a na Twitteru připomněl svůj výrok, že V4 s Českem v čele je best in covid,“ začal Moravec.

Pak pustil záznam slov, která Babiš před rokem řekl doopravdy.

„Šestkrát jsem vyhrál volby. A máme výsledky ve V4. Jsme nejlepší v covidu,“ pravil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hned potom Moravec pokračoval v palbě.

„A svůj rok starý výrok komentoval před novináři opět bez ohledu na fakta. Přitom podle mezinárodních srovnání je Česká republika v počtu úmrtí spojených s covidem-19 čtvrtou nejhorší zemí na světě. Po Peru, Maďarsku, Bosně a Hercegovině,“ zaznělo od moderátora, než přišel další střih na Babiše.

„Novináři někteří a opozice se mi posmívají, že jsem řekl ‚best in covid‘. Ano. Já jsem se teďka díval na to video. Já jsem řekl ‚V4‘. A teďka je první výročí a zase V4 je best in covid,“ uvedl Babiš k tématu.

„Netřeba dodávat, že V4 nepadlo,“ vypálil ještě Moravec, než pustil ke slovu hosty.

Pak se ke slovu dostali hosté.

Vojtěch upozorňoval, že je trochu skeptický k porovnávání dat z různých zemí, protože není jisté, jak přesně se čísla vykazovala v Indii a v dalších státech. „Myslím si, že Česká republika je v poskytování dat jednou z nejlepších na světě, a nemyslím si, že to úplně takto je ve všech zemích. Ale tím vůbec nezpochybňuji, že ta situace byla špatná,“ hájil ve studiu svého šéfa Adam Vojtěch.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po Vojtěchovi si vzal slovo Válek a ten upozornil, že počet nově nakažených sice poroste, ale v nemocnicích budou končit jen neočkovaní.

„Nám narůstá pomalinku počet hospitalizovaných, ale prakticky bez výjimky jsou to pacienti, kteří jsou neočkovaní. Pacienti, kteří u nás leží ve vážném stavu, jsou pacienti nad 60 let, kteří nejsou očkovaní,“ upozorňoval zdravotní expert koalice SPOLU, to je koalice ODS, lidovců a TOP 09, Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident ČLK Milan Kubek dal v tomto Válkovi za pravdu.

„Co je strašně důležité a co rozhodne, je, že ve věku 60+ nebylo 530 tisíc lidí očkováno. To je kritická skupina, která rozhodne o tom, jak se budou naplňovat počty hospitalizovaných a počty vážných případů,“ řekl Kubek.

„Pokud se ta vlna rozjede, a ona se rozjede, tak prostě umírat budou především ti neočkovaní. Běžte se očkovat dřív, než si vás covid najde,“ dodal ještě Kubek s tím, že každý občan nad 60 let, který dosud nebyl očkován, má rychle očkování vyhledat, protože bude záležet na tom, kolik lidí bude naočkováno. A Česko je v očkování pod průměrem EU. Jsme u 53 procent populace plně naočkovaní.

Kubek doporučoval, aby Česko stejně jako Izrael začalo očkovat třetí dávkou vakcíny.

„Tohle je úplně hrubý odhad. Stále máme asi dva miliony lidí, kteří covid neprodělali a nebyli očkováni,“ označil rizikovou skupinu Kubek.

Ministr Vojtěch upozorňoval, že další riziko může představovat až třetina pracovníků v sociálních službách. Jedním dechem však varoval před povinným očkováním pracovníků v sociálních službách, protože toto povinné očkování zavedli kupříkladu v Řecku a tam to vedlo k tomu, že lidé dávali na těchto pracovních místech houfně výpovědi. Kdyby se toto sdělo v Česku, museli bychom podle Vojtěcha řešit otázku, kdo se bude starat kupříkladu o seniory.

Válek v tom dal Vojtěchovi za pravdu. Podle jeho názoru může být alternativou povinného očkování povinné testování.

Vojtěch se v tu chvíli znovu přihlásil o slovo a oznámil, že toto už se děje.

Celé klání ve studiu ČT naleznete zde.

Podle Kubka by bylo ideální zavést povinné očkování na covid pro úplně všechny.

„Z medicínského hlediska je nejširším řešením povinné očkování pro všechny. Při dostatku vakcín a přeočkovávání bychom z covidu brzy udělali něco jako sezónní chřipku. Realita je ale taková, že toto by společnost nepřijala,“ pravil Kubek.

Psali jsme: Babiš má proč fňukat, má katastrofické výsledky, říká Stanjura. Pravice má plán, jak z toho ven Rodičů, kteří nedali kvůli testování děti do škol, je jen minimum, pochvaluje si Plaga Peklo ředitelů škol: Rodiče se ozvali Best in covid? Zase! Bartoš se neudržel po slovech Babiše. A co ten váš promořovač?! dostal zpětnou ránu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.