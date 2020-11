Biden? Americké televize jsou teď jako náboženské kanály, když mluví o Ježíšovi. Prý vyléčí národ?! Cuká mi oko. Youtuber šel do otáček

reklama

Ohlášené vítězství některými americkými médii a blahopřání Bidenovi k získaní postu americké hlavy státu, to už podle Bratříčka do jisté míry hraničí s fanatismem. „Normálně to teď připomíná ty náboženský kanály, když mluví o Ježíšovi. Každý se snaží přidat, proč ho miluje,“ komentuje youtuber povolební šílenství odehrávající se i na televizních stanicích.

VIDEO: Politický komentátor Van Jones se při oznámení vítězství Bidena rozplakal ve studiu CNN

„Trochu mi nedošlo, že když byly poslední 4 roky o hejtu Trumpa, tak teď budou o non stop lásce k Bidenovi. Sakra, první hodinka NBC o tom, jak Biden vyléčí národ, a už začínám trochu mrkat na levý oko,“ pokračuje.

Trochu mi nedošlo, že když byly poslední 4 roky o hejtu Trumpa, tak teď budou o non stop lásce k Bidenovi.

Sakra, první hodinka NBC o tom jak Biden vyléčí národ a už začínám trochu mrkat na levý oko :D — Bratříček (@bratricek) November 8, 2020

V kostce shrnul, jak vidí, že bude Bidenovo úřadování následující čtyři roky vypadat. „Biden má jistě spoustu plánů. Z debat vím následující: ‚vypne covid‘, ‚šiftne of fosilních paliv‘, ‚bude víc prezidentující‘, ‚naváže na Obamu‘. Těším se. Tipnul bych, že bez Senátu bude 4 roky opakovat ‚cmon man, heres the deal‘, a pak umře. Zlatá nedostavěná zeď,“ píše Bratřiček.

Biden má jistě spoustu plánů. Z debat vím následující:

"vypne covid"

"šiftne of fosilních paliv"

"bude víc prezidentující"

"naváže na Obamu"

Těším se.

Tipnul bych, že bez senátu bude 4 roky opakovat "cmon man, heres the deal" a pak umře. Zlatá nedostavěná zeď. — Bratříček (@bratricek) November 7, 2020

Biden podle něj vrátí Spojené státy do Pařížské klimatické dohody bez změn podmínek. Ujistí Merkelovou, že se může „vykašlat na armádu, že to Yankees pokrejou“. Začne zase vyjednávat s Íránem. „Pomočí trochu Izrael, takže Saúdové se s nima zase rozhádaj. Kima bude komentovat umírněně,“ nastínil, jakou od Bidena očekává zahraniční politiku.

Predikce Bidena:

Vrátí US do Pařížské klimatické dohody bez změn podmínek. Ujistí Merkel, že se může vykašlat na armádu, že to Yankees pokrejou. Začne zase vyjednávat s Íránem. Pomočí trochu Izrael, takže Saudové se s nima zase rozhádaj. Kima bude komentovat umírněně. — Bratříček (@bratricek) November 7, 2020

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 12188 lidí Ve spojitosti s demokraty nezapomněl zmínit aktivisty hnutí Black Lives Matter. V jednom ze svých dřívějších tweetů Bratřiček oznamoval, že „miliony republikánů v pondělí plánují obsadit všechny státní komunikace na cestě do práce“, později k tomu upřesnil: „Ne, opravdu se žádné protesty blokováním dopravy nechystají. Měla to být narážka na to, že za republikány nevypaluje baráky žádná radikální mládež a že v pondělí půjdou do práce.“

Zminil, že Trump je protikladem – během amerických voleb často zmiňovaného – senátora za stát Arizona Johna McCaina, který v roce 2008 za Republikánskou stranu kandidoval v prezidentské volbě, kterou vyhrál jeho soupeř, kandidát Demokratické strany Barack Obama.

„Hodně se opakuje jméno McCain. Člověk, který byl kulisou historické volby Afroameričana prezidentem USA. Dostal od Obamy naklepáno. Svou úlohu zvládl skvěle a se ctí. Trump se před čtyřmi lety rozhodl, že nebude kulisou historické volby první ženy vybrané establishmentem,“ konstatuje Bratříček.

O tom, co stálo za prohrou MaCaina s Obamou, má jasno: „Nenechte se zmást. McCain nikdy nemohl být prezidentem. Musel by totiž začít dělat to, co Trump. Vzepřít se všem. McCain si udělal jméno na prohře. Poslechněte si jeho proslov pozorně. Takhle nevypadá člověk, který do toho dal všechno.“

Pustil se i do projevu, v němž poražený McCain promlouval ke svým příznivcům po prezidentských volbách, a ve kterém vyzdvihoval svého soupeře Obamu. K tomu sdílel obrázek, na jehož levé straně je Trump a na pravé Obama, a přidal popisek: „Víte, jaký je rozdíl mezi těmito obrázky? Na jednom jsou lidé respektovaní republikány. Na druhém lidé respektovaní demokraty. A tím nehejtuji McCaina. Je to válečný hrdina. Jenom mi nedávejte jeho proslov po prohře jako jakýkoliv příklad ctnostnosti.“

Víte jaký je rozdíl mezi těmito obrázky? Na jednom jsou lidé respektování republikány. Na druhém lidé respektovaní demokraty. A tím nehejtuji McCaina. Je to válečný hrdina. Jenom mi nedávejte jeho proslov po prohře jako jakýkoliv příklad ctnostnosti. pic.twitter.com/Km5loNwBoq — Bratříček (@bratricek) November 7, 2020

McCain ve zmiňovaném projevu tehdy sdělil: „Přátelé, došli jsme na konec dlouhé cesty. Americký lid se vyslovil, a vyslovil se jasně. Před krátkou chvílí jsem měl tu čest zatelefonovat senátorovi Baracku Obamovi a blahopřát mu. Blahopřát mu ke zvolení příštím prezidentem země, již oba milujeme. V tak dlouhém a náročném utkání, jako byla tato kampaň, si vítěz zasluhuje můj respekt už jen pro samotnou vytrvalost. Ale to, že dokázal probudit naději v tolika milionech Američanů, kteří předtím mylně věřili, že volba prezidenta pro ně nic nezmění a stejně na ni nemají žádný vliv, je něco, co hluboce obdivuji a za co zaslouží jen slova chvály.

Toto jsou historické volby a já si uvědomuji mimořádný význam, jaký mají pro Afroameričany a jak obzvláštní hrdost musejí dnes večer cítit. Senátor Obama dokázal něco výjimečného, pro sebe i pro svou zemi. Za to mu tleskám,“ zněla od McCaina směrem k Obamovi slova uznání po prezidentských volbách v roce 2008.

Poté Bratříček připomněl, že Trumpovi „je upřímně fuk, že se mu novinářské jebky smějí“. Nedostal se tam nijak jinak. Bude bojovat do posledního dechu a nikdy neustoupí. Přesně jak Hillary radila Bidenovi. „S Donaldovou prohrou jsem byl smířen už před volbami, ale za boj do pískání ho hluboce respektuji,“ uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.