Biden si nevybíral, „zaklekly“ na něj černošky. Kdyby se vzepřel, bylo by zle

Komentátoři médií a osoby blízké demokratickému kandidátu na prezidenta USA Joeu Bidenovi rozebírají, proč zvolil jako možnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Většina zdrojů se přitom shoduje, že to hlavní, co hrálo roli, bylo, aby Biden zvolil někoho, kdo mu u jeho příznivců příliš neuškodí. Přestože byl seznam možných kandidátek na funkci dlouhý, mohlo některým zejména uškodit to, že byly bílé barvy pleti. Biden tak neměl příliš na výběr a musel akceptovat i to, že jej Harrisová dříve označila za rasistu a podpořila ženy, jež prezidentského kandidáta viní ze sexuálního harašení. Donalda Trumpa pak Bidenův výběr kandidátky na viceprezidentku značně pobavil.

reklama

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9771 lidí The Hill s odkazem na zdroj blízký Bidenovi poznamenal, že se s pětapadesátiletou Harrisovou počítalo již od začátku. Další ze zdrojů rozhodnutí okomentoval s tím, že se tak rozhodl dle očekávání. „Klasický Joe,“ pronesl.



Podle důvěrníka se tato volba dala očekávat. „V jistých bodech to vypadá, že může změnit názor, ale obvykle končí tam, kde začíná,“ pronesl o prezidentském kandidátovi.



Biden prý chtěl za každou cenu do pozice dosadit ženu; zaznívala přitom zvučná jména z demokratického spektra.



Rozmýšlet se měl například nad starostkou Atlanty Keishou Lance Bottomovou, senátorkou Elizabeth Warrenovou, guvernérkou Michigenu Gretchen Whitmerovou, bývalou poradkyní pro národní bezpečnost Susan Riceovou a političkami Karen Bassovou a Val Demingsovou. Fotogalerie: - Zeman v USA

„Myslím, že tam chtěl vzít každou kvalifikovanou ženu,“ myslí si důvěrník.



Podle zdroje Biden ucítil, že Harrisová „bude nejen nejlepším člověkem pro kampaň, ale bude i nejlepší spolupracovník pro vládu nad zemí“.



A ne jen povaha a pohlaví hrálo roli; některým kandidátkám na tuto funkci u mnohých příznivců Demokratické strany mohlo zavařit to, že byly bílé barvy pleti.



Podle mnohých příznivců strany je s nahlédnutím na aktuální dění ve Spojených státech „nezbytné“, aby si Biden jako možnou viceprezidentku vybral barevnou ženu. Fotogalerie: - Trump for president

Server též poznačil, že během Bidenovy kampaně na něj zaklekla skupina vlivných černých žen a donutila jej, aby jeho spolupracovnicí byla žena černé barvy pleti.



Podle mnohých demokratů by prý výběrem bělošky Biden riskoval nízkou volební účast u černých voličů. To má dle nich být též jeden z důvodů, proč v roce 2016 prohrála Hillary Clintonová.



„Kdyby si nevybral barevnou osobu, byla by to facka tváří v tvář celé komunitě kromě toho, že je to hrozný politický krok,“ pronesl jeden z demokratů, který podpořil Bidena finančně. Biden tak neměl příliš na výběr a musel vybírat skutečně opatrně. „Byla to nejméně polarizační volba. Samozřejmě má své úskalí, ale kdo ne?“ hodnotí jeden z příznivců Bidena.



Harrisová přitom dříve sama dříve Bidena obvinila ze sexuálního harašení a řekla mu, že má zvážit, zdali půjde do prezidentské kampaně. Stalo se tak přitom nedávno poté, co několik žen vyrukovalo s historkami, že je Joe Biden osahával. Harrisová vyřkla, že ženám věří, že je Biden takto obtěžoval. Ocenila i jejich kuráž, že se Bidenovi postavily. Fotogalerie: - Proti Trumpovi

Podle zasvěcených do Bidenova výběru tak Harrisová není někdo nejvíce mu sympatický, ale někdo, kdo mu do voleb u voličů demokratů příliš nezavaří. „Vede kampaň s nízkým rizikem a ona byla tou nejlepší volbou,“ poukazují Bidenovi spojenci.



Ozývají se i hlasy, že pokud Biden vyhraje, pak lze už jen těžko počítat, že bude v roce 2024 znovu kandidovat, Harrisová tak již nyní aspiruje na silnou nominantku do těchto voleb.



Názorový server Breitbart poukázal na to, že Harrisová má jedno demokratické prvenství. „Je ještě více nalevo než Bernie Sanders, který si nechává říkat demokratický socialista,“ poukazuje server na názorové pochody Harrisové, které jsou velmi levicové. Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

List The New York Times taktéž poukázal na výhodu Harrisové, jež pramení z toho, že není běloška, nýbrž je jamajsko-indického původu. Sama i společně s rodinou se prosazovala v bojích za práva menšin.



Harrisová se často profilovala jakožto aktivistka – i přes svou práci advokátky a senátorky za Kalifornii neopomněla několikrát ocenit hnutí Black Lives Matter. Dle ní jsou nutné rasové změny i uvnitř profese státních zástupců.



Zpravodajství BBC v článku Anthonyho Zurchera ukázalo na to, že Biden je starý bílý muž v partaji, která taková není, ale je „mladá a etnicky rozmanitá“, tudíž podle zpravodaje bylo nutné najít někoho mladšího a nebílého pro její voliče. Harrisová je zároveň první černoškou a první asiatkou, která na pozici kandiduje. A i když jí je 55 let, oproti Bidenovi je dle Zurcherových slov „čiperná“. Dle zpravodaje také může posloužit jako Bidenův pitbull a útočit na jeho protivníka. Což už dokázala, když při debatě mezi demokratickými kandidáty sama obvinila Bidena, že je rasista, protože nepodporoval desegregaci škol. Fotogalerie: - Američané v Praze

Jako nevýhodu zpravodaj vidí, že ačkoliv Harrisová podporuje Green Deal a bezplatné školství a zdravotnictví, nikdy v této podpoře nebyla příliš přesvědčivá a v jedné debatě otázku na toto téma raději úplně přeskočila.



Bidenův výběr už okomentoval i současný prezident Spojených států Donald Trump.

„Kamala Harrisová se na kandidátku chtěla dostat tím, že se sblížila s radikální levicí. Adoptovala Bernieho plán (další demokratický kandidát, pozn. red.) na socializované zdravotnictví. Chtěla zavést nové daně v řádu miliard. A útočila na Bidena, že je rasista. Voliči chytře Kamalu odmítli, vycítili, že je falešná. Ale Biden ne, tomu to tak nepálí. Biden o sobě říká, že je ‚přechodný kandidát‘. A předá Kamale otěže, zatímco se oba přimknou k levicovým radikálům. Pomalej Joe a Falešná Kamala. Skvělí spolu. Pohroma pro Ameriku,“ zveřejnil Trump ve videu na svém Twitteru.

Později volbu svého soupeře komentoval i před novináři. „Jeden z důvodů, proč jsem překvapený, je to, že byla na Joea Bidena zlá jako Pocahontas,“ pronesl Trump.

Označení „Pocahontas“ pak nemíří na známou americkou indiánku, nýbrž je posměšným počastováním senátorky Elizabeth Warrenové, dřívější neúspěšné protikandidátky Bidena.



Označení si Warrenová vysloužila za své lhaní při registraci do advokátní komory, kdy chtěla zneužít pozitivní diskriminace a uvedla, že je indiánkou. Později však vyšlo najevo, že jí s indiány nic nepojí a původ si jednoduše vylhala. Fotogalerie: - Americký konvoj

Harrisová je senátorkou za Kalifornii, která už nějakou dobu drtivě hlasuje pro demokraty a je pověstná jako nejliberálnější stát v USA. Narodila se v Oaklandu, její otec je Jamajčan, matka pochází z Indie. Vystudovala na Kalifornské univerzitě práva a byla zvolena jako státní návladní města San Francisko. V roce 2016 byla zvolena do Senátu. Chvíli figurovala i v kampani na Demokratickou nominaci, ale pak svou kandidaturu stáhla, údajně kvůli nedostatku prostředků na její vedení. Psali jsme: USA: ,,Je zde plán, který způsobí pohromu." Biden vybral souputnici, zazněla temná slova Joe, co se s tebou stalo? Amerikou se šíří video s kandidátem Bidenem, který je hodně mimo Nejvlivnější ukrajinský oligarcha, kamarád prezidenta, má problém. Jdou po něm v USA kvůli vytunelované bance „Miluji, když mi děti skákají na klíně.“ Joe Biden, 77 let. Dva z pěti Američanů tuší demenci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.