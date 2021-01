Biden ve svém prvním prezidentském projevu vyzval ke sjednocení národa. Mluvil i o rasové spravedlnosti

reklama

"Toto je den Ameriky. Je to den demokracie. Den historie a naděje obnovy. Je to důkaz toho, že i když Amerika byla mnohokrát v historii testována, tak obstála a vypořádala se s výzvou. Dnes slavíme vítězství nejen kandidáta, ale případu demokracie. Vůle lidí byla vyslyšena, vůle lidí byla naplněna. Společně jsme se naučili, že demokracie je velice cenná, že je křehká. A v tuto hodinu demokracie zvítězila," řekl za potlesku Biden.

"Nyní na tomto posvátném místě, před několika dny chtělo násilí otřást základy Kapitolu, ale my jsme obstáli jako jediný národ před Bohem, nerozdílní, nerozluční, abychom pokračovali v mírovém předání moci tak, jak to činíme již déle než dvě století. Když se díváme dopředu, jedinečný americký způsob života - neúnavný, odvážný, optimistický nás definuje jako národ, kterým můžeme být a chceme být. Chtěl bych poděkovat předchůdcům z obou stran, pánům prezidentům, kteří jsou zde s námi, chci jim poděkovat z hloubi srdce a vím, že naše ústava je silná, náš národ je silný, také prezident Carter, se kterým jsem hovořil včera, on zde nemůže být dnes s námi, ale chtěl bych mu poděkovat za jeho život naplněný službou našemu národu," řekl Biden. Odcházející prezident Donald Trump se inaugurace neúčastní.

"My, lid USA, se snažíme dosažení lepší unie, jsme skvělý národ, jsme dobří lidé a celá století jsme bojovali, jak v časech míru, tak války, hodně jsme toho dokázali. Ale cesta před námi je ještě dlouhá. Budeme se snažit, budeme jednat rychle, protože před námi toho je hodně, co musíme udělat v této nelehké hodině. Máme před sebou úžasné možnosti, musíme opravit řadu věcí, obnovit je, uzdravit, budovat a získat toho hodně. To také můžeme. Málo lidí v historii našeho národa mělo před sebou větší výzvu. A čelilo větším výzvám než my v současné době. Jednou za století virus umlčel tuto zemi a vyžádal si tolik životů za jeden rok, jako Američané ztratili během druhé světové války. Miliony pracovních míst zanikly, stovky tisíc firem zavřelo. Volání po rasové spravedlnosti nás posouvá ke snu spravedlnosti, že již nebude existovat rozdíl mezi námi a že tato rasová nespravedlnost bude naplněna. Voláme po přežití. Ten vzkaz je jasný," sdělil dále Biden.

Fotogalerie: - Sám v Praze

Sdělil, že je nutné bojovat proti negativním projevům společnosti. "Abychom překonali tyto výzvy, abychom obnovili budoucnost a duši Ameriky, tak to vyžádá daleko více věcí než pouhá slova, žádá si to to, co je nejprchavější na naší demokracii. A sice jednotnost," dodal.

Hovořil o sjednocení Ameriky, sjednocení Američanů, celého národa. "Žádám každého Američana, aby se ke mně připojil v této věci," uvedl. "Máme před sebou nepřátele a budeme proti nim bojovat. Budeme bojovat proti extremismu, proti nenávisti, proti bezpráví, proti násilí, proti chorobě a také proti beznaději. Pokud budeme jednotní, dokážeme obrovské věci, důležité věci. Můžeme pro lidi najít skvělá pracovní místa, zachránit školy, můžeme překonat ten smrtelný virus. Budeme pracovat společně, znovu posílíme střední vrstvu, můžeme také dosáhnout rasové spravedlnosti a můžeme být spojeni znovu pro dobro i zlo. Teď hovořím o jednotě a pro některé z vás to možná zní jako bláznivá fantazie. Já vím, že síly, které nás chtějí rozdělit, jsou zakotvené velmi hluboce. Ale my je známe, ony nejsou nové. Naše historie, to je vlastně neustálý boj. Boj mezi americkým ideálem, kde my jsme stvořeni všichni a jsme si rovni, proti té drsné skutečnosti, kde je rasismus, kde je strach, kde je bezpráví. A to nás rozděluje," dodal Biden.

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 32% Ne 68% hlasovalo: 4998 lidí

"Amerika musí být lepší. A já věřím, že Amerika lepší je. Jenom se podívejte kolem sebe. Tady stojíme ve stínu domu Kapitolu, který byl vlastně dostavěn uprostřed občanské války. A vlastně Unie tehdy byla na vážkách. A vydržela. A my tady dnes stojíme. Podívejte se na to," ukázal Biden.

"Všichni ti, kteří za nás v této kampani bojovali, já se s pokorou skláním před tou námahou, kterou tomu věnovali. Podívejte se na mne, moje srdce. Pokud stále nesouhlasíte, tak prostě nesouhlasíte. Ale to je demokracie. To je Amerika. Ale je možné toto vyřídit mírumilovně. Právě to, že v tom můžeme naslouchat, v tom spočívá největší síla tohoto národa. Jestliže nesouhlasím jeden s druhým, to nás nemůže rozdělit. Já budu prezidentem všech Američanů. Slibuji, že budu pracovat i pro ty, kteří mě nepodpořili, stejně oddaně jako ty, kteří mě podpořili," slíbil Biden.

"Práce, která je před námi, bude vyžadovat každého z nás. Budeme potřebovat veškeré své silné stránky, abychom vydrželi během této temné zimy. Vstupujeme možná do nejtvrdší a nejsmrtonosnější fáze viru. Musíme čelit této pandemii jako jediný národ, jeden jediný národ a já vám slibuji, jak říká bible, nabídneme dveře večer, abychom se probudili do zářného rána. Zvládneme to společně! Všichni kolegové, se kterými jsem pracoval v Senátu, všichni chápou, že se na nás svět dívá. Dívá se na nás všechny dnešního dne. Amerika je zkoušena, byla zkoušena a my jsme z této zkoušky vzešli silnější a budeme budovat aliance a opět začneme spolupracovat se zbytkem světa," slíbil, že Amerika se vypořádá s výzvami nejen dneška, ani včerejška, ale budoucnosti. "A povedeme nikolik pouze příkladem síly, ale silou našeho příkladu," dodal Biden.

"Budeme silným a důvěryhodným partnerem pro pokrok a mír a prosperitu. Náš národ má celou řadu dobrých vlastností a já se na vás chci obrátit, abyste se připojili k tiché modlitbě za ty, o které jsme přišli za poslední rok pandemie. Čtyři sta tisíc otců, matek, rodičů, dětí, přátel, buďme tím národem, kterým můžeme a měli bychom být," vyzval Biden k modlitbě.

"Je to čas zkoušky. Čelíme útokům na demokracii, na právo, čelíme viru, který se šíří, čelíme vzrůstající nerovnosti, systematickému rasismu, rozšiřující se krizi, role Ameriky, když chceme se s těmito výzvami vypořádat hluboce, tak my všichni musíme se snažit, abychom naplňovali jednu z největších povinností naší doby. Musíme všichni povstat, musíme být odvážní, nastal čas být odvážný, protože před námi je celá řada úkolů a je to jasné. Já vám slibuji, budeme souzeni vy i já, jak vyřešíme tuto krizi, která prostupuje naší dobou. Musíme se snažit tuto těžkou hodinu zvládnout, plnit povinnosti, přijímat zákony a nechat lepší budoucnost pro naše děti. Věřím, že se toho zhostíme, a když tak budeme činit, tak napíšeme další skvělou kapitolu v dějinách Spojených státech amerických. Americký příběh, který bude možná znít jako jedna z písní, kterou mám rád. Americká hymna, jeden verš je pro mě důležitý a sice následovně: Práce a modlitby nás přivedly k tomuto dni, to, co bude náš odkaz, co o nás budou říkat naše děti. Ve svém srdci chci vědět, kdy dojdu na konec svých dnů, že Americe jsem dal to nejlepší, takže přidejme k tomu naši vlastní práci a modlitby k vznikajícímu příběhu našeho národa. Jestliže to dokážeme, tak až dojdeme na konec našich dnů, tak naše děti a jejich děti budou moci říci, že jsme všichni dali to nejlepší ze sebe, že jsme uzdravili nemocnou zemi," řekl závěrem Biden a přísahal spoluobčanům, že dává slib, že vždy je bude milovat, chránit ústavu, bude bránit demokracii, bude bránit Ameriku a dá všem to, co slíbil. Samozřejmě neopomněl vyzvat, ať Bůh ochraňuje Ameriku a americké vojáky.

Psali jsme: Guvernér ČNB Jiří Rusnok: Přiblížíme se tomu, co je úplně standardní v Evropě Joe Biden složil slib a je 46. prezidentem USA. S viceprezidentkou Harrisovou Stanjura (ODS): Česká národní banka nemůže fungovat na libovůli úředníků Dvouletý (Soukromníci): Vládní opatření musí korespondovat s tím, pro koho je covid ještě nebezpečný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.