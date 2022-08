Bitka na ČT: Černochová a Růžička si vjeli do vlasů! Poslanec vytáhl kanón

reklama

Veterán několika misí AČR to vnímá jako úspěch, rýpl si však do Černochové, že jim tyto informace na výboru nepodá jako prvním. „S paní ministryní rád chodím do debat, vždy se dozvím něco nového, co nám neřekne na výboru, nejdřív to řekne vždy do médií, až pak na výboru. Jsem za tu informaci velice rád, je to skvělé. Já jí za to tleskám,“ dodal Růžička.

Černochová se proti jeho slovům bránila: „Víte, naposledy byl Výbor pro obranu někdy před měsícem, já za to nemůžu, že si kolegové z hnutí ANO, kteří ten výbor vedou, udělali prázdniny,“ hájila se, že vyvíjela snahy, aby členům výboru informace poskytla ještě před vládou. „Tato informace byla americkou stranou potvrzena před několika hodinami,“ zdůraznila k vrtulníkům z USA.

Armáda podle Černochové získá 20 miliard navíc: „Bavíme se v řádech desítek miliard, když bych řekla do roku 2023 navyšujeme rozpočet o 20 miliard oproti původnímu propočtu. Takže rozpočet resortu Ministerstva obrany by měl být kolem 112 miliard v roce 2023. Bude záležet na tom, jestli se nám podaří vyjednat se švédskou stranou podpis dohody tak, abychom bojová vozidla pěchoty konečně po letech neschopnosti mých předchůdců dotáhli ten projekt do konce,“ obrátila se na sedícího Růžičku po její pravici.

Růžička se zhluboka nadechl a spustil: „Víte, systém BVP, je systém složitý. Bylo provedeno výběrové řízení, které bylo složité. Neříkám, že se tam nestaly chyby, určitě ano, jde to na vrub nás, mohlo to být rychlejší. Ale podívejte se, my se teď bavíme o tom, jestli to má být kanón 30 mm nebo 35 mm. To už prostě mělo být dávno rozhodnuté,“ uvedl, že to bude opět celý proces dále prodlužovat.

„Divím se tomu, že když se tu bavíme tři roky o specifikaci takto složitého prostředku, že teď někdo přijde, a řekne, že tam má být úplně jiný kanón, když bude jiný kanón, bude zase jiná věž, vše se prodlouží,“ řekl opakovaně Růžička.

Ministryně se napřímila a kontrovala: „To není pravda! Ve specifikacích byl kanón 30 mm. Výběrové řízení můj předchůdce dotáhl to takového konce, že vyřadil všechny nabídky, ale nevyřadil uchazeče. Co znamená, i pro pana Růžičku, že začínáme od nuly! “ ohradila se, že proto se určují nové specifikace. Ministerstvo obrany se bude snažit, aby nová bojová vozidla do Česka proudila ideálně už od příštího roku.

Bývalé vládě vyčetla nešťastný nákup armádních vrtulníků. „V případě nákupu vrtulníků za vašeho ministrování zaplatil stát půl miliardy korun pokutu za to, že u vrtulníku měnil specifikaci v průběhu výběrového řízení a Úřad na ochranu hospodářské soutěže udělil tehdejšímu ministru Metnarovi pokutu půl miliardy!“ rozhodila ministryně obrany rukama. „Tak co mi to tady, pane kolego, říkáte!“

„Já věřím vojákům Armády ČR, kteří specifikace připravují. Nebudu zpochybňovat, jestli chtějí používat kanón 30 mm nebo 35 mm. Vy jste tu od toho jako politik, aby jste zajistil finanční prostředky a aby jste zajistil transparentnost. Ne abyste jim říkal, z čeho mají střílet!“ uhodila ministryně na Růžičku, který si však trval na svém.

A pokračovala: „Vy vždy získáte ve veřejném prostoru naprostý dezinformace, ty pak někde pouštíte, tvoříte ve veřejném prostoru úplně neuvěřitelný chaos. A já bych vám ráda připomněla, pane kolego, seděli jsme tady spolu opakovaně, a vy jste říkal, že si mě vážíte, že jako předsedkyně Výboru pro obranu jsem stála na straně pana ministra a bojovala jsem za akvizice,“ připomněla Růžičkovi.

„Ale vy teď, od prvního dne, kdy já jsem na resortu Ministerstva obrany, děláte přesný opak! Obrana a bezpečnost nemá být předmětem politických tahanic,“ neudržela se ministryně. „A to, co předvádíte vy jako hnutí ANO, a zejména vy, to je do nebe volající,“ dodala brunátná Černochová.

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině věří Černochová, že Putina můžeme uzbrojit: „Musíme se probudit, bezpečnost a obrana nejsou zadarmo,“ uvedla. Růžička byl dotazován, zda je tato taktika správná a proveditelná: „Vstup Ruska na Ukrajinu je zločin a má se Ukrajině pomáhat. S tím naprosto souhlasím, ale nedokážu posoudit nyní, jak moc pomáhat a jestli Rusko uzbrojíme. Neznám sílu Ruska. Na obou stranách probíhá dezinformační boj,“ nechtěl místopředseda Výboru pro obranu Pavel Růžička situaci více hodnotit. Zároveň poznamenal, že se však „nesmí zapomínat na občany České republiky“.

