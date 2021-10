Bizár kolem Orbána: Moravec a Vystrčil bránili Benešovy dekrety. Pak rozebírali, jak špatně vypadá prezident

Ve druhé hodině Otázek Václava Moravce proti sobě usedli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Moderátor debatu otevřel úderem na maďarského premiéra Viktora Orbána, když poukázal na to, že Orbán léta volal po zrušení Benešových dekretů a dodnes se za to neomluvil. A Vondráček se rozčílil. „Vy si prostě vypíchnete jednu věc, ale prostě tak to není. Já vím, že vy to neslyšíte rád, ale vy to prostě vytváříte,“ obořil se Vondráček na Moravce.

Moravec poukázal na chování maďarského premiéra Viktora Orbána, který mimo jiné požadoval odvolání české eurokomisařky Věry Jourové z Evropské komise. Jourová kritizovala zhoršení demokratických poměrů v Maďarsku.

Vedle toho Orbán od počátku tisíciletí, tedy takřka již 20 let, volá po zrušení Benešových dekretů. Je paradoxem, že do Ústeckého kraje, tedy kraje s největšími obavami o zpochybňování Benešových dekretů, přiveze premiér Andrej Babiš jako volební lídr ANO hlavního evropského zpochybňovače Benešových dekretů.

Vondráček hned na úvod Viktora Orbána bránil. „Já si myslím, že není jedním z jejich největších zpochybňovačů. A ty záběry, které jste dal, jsou docela starší. Nemůžete říkat, že Viktor Orbán je jedním z největších zpochybňovačů Benešových dekretů.“

„Proč se Viktor Orbán při návštěvě Ústeckého kraje neomluvil za zpochybňování Benešových dekretů?“ chtěl vědět Moravec.

Vondráček zdůraznil, že to dnes není téma, protože vztahy ve Visegrádské čtyřce jsou natolik dobré, že téma rušení Benešových dekretů vůbec není aktuální. ¨

Vystrčil konstatoval, že by se měl Orbán omluvit sám od sebe. Bez výzev.

„Já nechci říkat, že máme vyzývat Viktora Orbána, aby se omluvil. Na to by měl podle mého názoru přijít sám,“ zdůraznil předseda Senátu. Nechápe, proč se Orbán objevil právě v Ústeckém kraji. „To mi připadá jako chucpe a moc tomu nerozumím, protože Ústecký i Karlovarský kraj mají jiné problémy, které je třeba řešit,“ zdůraznil Vystrčil.

Připomněl také, že kdyby Benešovy dekrety zpochybňoval kdokoli jiný než Viktor Orbán, z Česka zazní kritika z mnoha stran. „Vzpomeňte si, co se tady dělo v prezidentské volbě Zeman – Schwarzenberg. A najednou je to všechno v pohodě,“ kroutil hlavou Vystrčil.

Rád by prý také věděl, jakým způsobem Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran započítá Orbánovu návštěvu do kampaně hnutí ANO.

Moravec chtěl také vědět, zda jsme si neuřízli ostudu ve světě, když Babiš s Orbánem nepozvali na společnou tiskovou konferenci některé zahraniční i české novináře. Na tiskovou konferenci nebyli vpuštěni novináři francouzského listu Le Monde nebo novináři německé veřejnoprávní televize ARD.

Vondráček: Pane Moravče, tohle neslyšíte rád, ale...

Vondráček odmítl, že by si Česko uřízlo mezinárodní ostudu.

Vystrčil to viděl zcela opačně. „Podle mého názoru to mezinárodní ostuda je,“ pravil předseda Senátu.

Vondráček poté ještě jednou opakoval, že maďarská vláda oficiálně nevznáší požadavky na zrušení Benešových dekretů. Moravec poté připomněl, že o zrušení Benešových dekretů hovoří např. ministr pro maďarské menšiny a maďarští politici na evropské úrovni volají po zrušení Benešových dekretů.

Ale podle Vondráčka to ani tak není téma v česko-maďarských vztazích.

„Vy si prostě vypíchnete jednu věc, ale prostě tak to není. Naše vztahy s Maďarskem nezhoršují Benešovy dekrety. Nevytvářejte virtuální realitu. ... Já vím, že vy to neslyšíte rád, ale vy to prostě vytváříte,“ obořil se Vondráček na Moravce.

Vy máte poslední možnost zastavit Green Deal, vmetl Vystrčil do tváře Vondráčkovi

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k česko-polským vztahům a k elektrárně Turów. Vondráček konstatoval, že kauza elektrárny Turów je sice problém, ale česko-polské vztahy považuje za dobré. Podle Vystrčila je teď míč v tomto sporu na polské straně.

A Moravec znovu přehodil debatní výhybku – na ceny emisních povolenek a na Green Deal.

Tady Vystrčil udeřil na premiéra Babiše a připomněl, že Babiš mohl ke Green Dealu minimálně dvakrát rázně vystoupit, ale neudělal to. Do konce roku bude ještě jedna možnost zarazit Green Deal, ale Babišova vláda v této věci nedělá dost.

„Všichni jezdí po kampani a my nemáme stanoviska vlády k těmto důležitým dokumentům, jak budeme postupovat a co budeme prosazovat. My čekáme, jestli nám v tom vláda aspoň trochu pomůže, ale pan premiér řekne ‚ne, ne, ne, my máme kampaň‘,“ rozohnil se Vystrčil.

Vondráček se ohradil, že takto doslovně se premiér nevyjádřil. Vystrčil konstatoval, že Babiš doslova řekl, že to nebude řešit, což v praxi znamená totéž a může to poškodit zájmy České republiky.

Poslední zásadní vystoupení ke Green Dealu a jeho ovlivnění jako celku bude možné na počátku listopadu, tedy měsíc po volbách.

„To je poslední termín, kdy vy můžete zastavit projednávání toho Green Dealu, když napadnete subsidiaritu nebo proporcionalitu dokumentů,“ upozornil Vystrčil. „Možná půjde zpochybnit některá opatření Green Dealu s tím, že jde o opatření natolik závažná, že mohou narušit principy subsidiarity a proporcionality,“ nabádal Vystrčil.

Prezident vypadá unaveně

Deset minut před koncem pořadu Moravec otevřel ještě jedno téma. Zdraví prezidenta Miloše Zemana.

„Prezident na fotografii s Viktorem Orbánem vypadá unaveně. Podle informací ČT ze dvou zdrojů je zdravotní stav prezidenta vážnější,“ uvedl moderátor s tím, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček a Kancelář prezidenta republiky jako celek výrazně šetří informacemi o zdravotním stavu prezidenta.

Vystrčil připomněl, že prezident není ze zákona povinen informovat veřejnost o svém zdraví, ale podle předsedy Senátu by bylo správné, aby prezident tyto informace veřejnosti sděloval. Pokud by byl zdravotní stav prezidenta dlouhodobě zastřen mlhou, Senát by se na prezidentovo zdraví mohl otázat oficiální cestou. Předseda horní komory Parlamentu však doufá, že to nebude zapotřebí a že veřejnost se dozví, že je prezident dostatečně zdráv na to, aby moderoval povolební vyjednávání.

Vondráček se obrátil směrem k Moravcovi a naznačil, že prezident neinformuje veřejnost možná i kvůli vztahům s novináři. Pro Zemanovo chování proto má pochopení.

„Možná za to může i prezidentův vztah k mediální sféře. Já předpokládám, že jste inteligentní člověk, sledujete dění kolem sebe a víte, že vztahy prezidenta republiky s některými novináři nebyly vždy zalité sluncem,“ pravil Vondráček.

