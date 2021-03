Blatného tiskovka: Okresy se otevřou nejspíš po Velikonocích. A bude nový PES

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek ráno na tiskové konferenci promluvil o aktuálním vývoji epidemické situace v Česku. Do konce dubna by podle ministra měly dostat alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dva miliony lidí. Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let. Nový protiepidemický systém PES navíc zohlední očkované i procento pozitivních testů. Děti by se do škol mohly vrátit koncem dubna, testovat se budou antigenními testy, uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová, informuje iDNES.cz.

Ministr Blatný v samém úvodu vyzval především k dodržování současných opatření. V týdnu po Velikonocích bude pak spuštěn registr na očkování pro lidi nad pětašedesát let. Dostane se nyní také na hasiče a policisty. Očkování podle ministra stále zůstává dobrovolné.

„Ke konci dubna bude jednou dávkou naočkováno zhruba dva miliony osob. V červnu to bude 60 až 70 procent populace,“ řekl ministr. Po Velikonocích by tak mohlo dojít k uvolnění pohybu mezi okresy.

Ještě před Velikonocemi představí hlavní hygienička novou tabulku PES. „Teď to nazýváme protiepidemický systém. Musíme do toho dát trochu jiné parametry a zohlednit očkování. Uvažujeme i o procentu pozitivity testů,“ nastínila Svrčinová. Rovněž zdůraznila, že nyní Česko bojuje s jiným virem. Zmínila výhody pro očkované a testované. Mohlo by jít o výjimky pro koncerty a festivaly. „Zvažujeme to a přemýšlíme, že to zakomponujeme do tabulky. Bylo by to však někdy v létě,“ dodala Svrčinová.

Co se týká návratu dětí do školních lavic, podmínkou bude, že se žáci budou ve školách testovat antigenními testy. „Děti do škol by se mohly vrátit ke konci dubna,“ řekla Svrčinová, podle které se situace vyvíjí dobře.

Některé školy si vyžádaly testování PCR testy. „Aby měly všechny školy PCR testy, tak to není plán,“ poznamenal ministr zdravotnictví Jan Blatný.

