Blatný: Většině lidí covid nevadí. Menšinu může zabít. Ve Spartě by ji obětovali, my ne

Otevřeme obchody a uvidíme, co se stane. Těmito slovy lze shrnout přístup ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného k epidemii koronaviru. Počítá se s tím, že otevření obchodů zpomalí proces brzdění epidemie, ale pokud by se situace zhoršila až příliš, kabinet podle Blatného znovu šlápne na brzdu. A Blatný je už teď lehce znepokojen.

Koaliční vláda ANO a ČSSD si je podle ministra zdravotnictví vědoma, že pro podnikatele je problémový každý den, kdy musí mít zavřeno, takže pokud koronavirová čísla zůstanou do neděle relativně příznivá, od pondělí se obchody otevřou.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že ve chvíli, kdy dojde k tomuto rozvolnění, tak se brždění epidemie zpomalí. A nedá se vyloučit ani to, že dojde třeba ke stagnaci nebo ke zhoršení čísel. To tak je, a proto je takto systém nastaven, aby ve chvíli, kdy se zase dostaneme do situace, že se budeme muset vracet k restriktivním opatřením, budeme to muset udělat,“ prohlásil Blatný v rozhovoru pro MF Dnes.

„Lehce mě znepokojuje, že v některých krajích, zejména v Pardubickém, Královéhradeckém a na Vysočině, jsou stále poměrně znepokojivá čísla. Dokonce v některých z těch krajů i některé parametry stoupají, a tyto kraje se na rizikovém skóre pohybují kolem čísla 70 a nad ním. Takže pro celou republiku je skóre, které vidíte, ale jsou kraje, které na tom nejsou úplně dobře. Je to jeden z důvodů, proč jsme v minulosti neuvolňovali Prahu dříve, i když teoreticky skóre měla. Vedlo by to k tomu, že by předčasné rozvolnění mohlo stáhnout zpátky celou zemi. A dopředu říkám, že ve chvíli, kdy by se začala horšit situace v těchto krajích, se to může také stát. I dva tři kraje mohou vést k tomu, že situace bude znovu horší v celé zemi,“ pokračoval.

Pokud bude třeba, šlápne prý ministr Blatný na brzdu prakticky ihned a prý nebude čekat na PSA (Protiepidemický systém). Současně si je však Blatný vědom toho, že boj proti pandemii s sebou nese tvrdé ekonomické dopady.

„Toto jsou věci, které je třeba brát minimálně na stejnou váhu, protože je většina lidí, kterým koronavirus nevadí. A oproti tomu je menšina, kterou může zabít. Kdybychom byli ve staré Spartě, nebudeme to řešit a rozhodneme se, že tuto menšinu budeme obětovat pro blaho většiny. Ale my nejsme ve staré Spartě a je to jakási smlouva, kterou musíme navzájem udělat, že chceme proto, abychom ochránili relativně malou a zranitelnou část populace, dobrovolně přistoupit na to, že omezíme svůj život, pohodlí a podnikání. To se těžko říká, ale musíme si to všichni uvědomit,“ uvedl Blatný.

Ve hře je prý plošné testování učitelů, ale pokud jde o plošné testování školou povinných dětí, tam vláda nic takového neplánuje.

Už i v Česku se ale uvažuje o plošném testování celé populace antigenními testy. První kolo testování by podle Blatného mohlo nastat v půli prosince a druhé kolo v závěru prosince. Otestován by měl být každý, kdo o to projeví zájem. Ministr doufá, že lidé, kteří před Vánocemi zjistí, že jsou pozitivní, poctivě zůstanou přes svátky doma, nebudou si zvát ani žádné návštěvy a svátky tak využijí k tomu, aby snížili celkovou virovou nálož v populaci.

Nakonec promluvil o vakcíně proti koronaviru a zdůraznil, že on osobně se očkování proti nemoci covid-19 nebojí.

