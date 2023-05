Blažek: Kdyby ODS trvala na pravicových hodnotách, má 5 %

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) poskytl rozhovor redaktorovi MF Dnes Petru Kolářovi a pokusil se v něm mimo jiné objasnit neplnění předvolebních slibů svojí mateřskou stranou. Podle něj premiér Fiala nelhal, jen říkal něco, co nemohl udělat. Říkáme něco jiného, než jsme říkali před časem. A nemá smysl tomu jakýmkoli způsobem uhýbat, přiznává Blažek. Není mu za to trapně? Kdybychom trvali na výsostně pravicových hodnotách, dostali bychom třeba kolem pěti procent, zaznělo také z úst předního člena ODS.

Rozhovor začal zmínkou o Blažkově prohlášení, kterým loni v létě naznačil, že je ohrožen samotný politický systém naší země. Ministr si je i dnes jistý, že jeho slova rozpohybovala tehdejší podle něj jen „zdánlivě nečinnou“ vládu k akcím.

„Myslím, že i kvůli tomu, co jsem v té Sněmovně řekl – byť nejen kvůli tomu – se pak během měsíce přijala řada opatření a došlo k uklidnění společenské situace. O to mi šlo nejvíc, nikoli že bych si hrál na někoho, kdo dokáže nastavit pravidla tak, aby energie stála méně. Ale to, že vláda tehdy působila jako nečinná, je pravda,“ říká k tomu dnes.

V současné době je situace podle něj opět rozbouřená, ale trochu jinak.

„Přece jen je něco jiného, když se lidé dozvídali z různých médií či sociálních sítí, že nebudou mít čím topit, čím zaplatit elektřinu, která možná také nebude, že nebude teplá voda. Tedy úplně základní prostředky k životu. To hrozilo revolučními náladami, kdyby to vláda dopustila.“

Jisté je, že do té doby odmítané zastropování cen energií, se potom stalo jedním z hesel v kampani před komunálními volbami, jak upozornil Blažka redaktor MF Dnes Kolář s tím, zda mu to nepřišlo trapné.

„Ta debata se vyvíjela. V té době byly třeba od pana Středuly z odborů návrhy na prostou regulaci cen, což premiér zcela správně odmítal. Nakonec zvítězilo zastropování. Zase tak směšně to asi nepůsobilo, protože volby dopadly pro SPOLU dobře,“ argumentoval ministr výsledky voleb.

To ale nebylo to jediné, co se jevilo na předvolebních slibech ODS a celé vládní koalice rozporuplně. V rozhovoru je dále zmiňováno heslo „Nezvýšíme žádné daně“, které premiér Fiala proklamoval před volbami do Parlamentu i prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) o tom, že „stát nesmí lidi trestat za to, že si koupí byt nebo dům“, které uvedl v souvislosti se slibem, že SPOLU nikdy nepřipustí zvýšení daně z nemovitosti.

„No, je to v návrzích, nebudu se vymlouvat,“ připustil Blažek s tím, že u některých věcí ODS říkala, že je neudělá, a nyní nastanou.

„Typicky je to ta daň z nemovitosti. Nemá smysl tomu uhýbat. Ano, říkali jsme to jinak a bude se to dít takto,“ přiznává bez vytáček ministr spravedlnosti.

„Není vám trapně, když pak premiér Fiala či ministr Stanjura v rozhovorech vykládají, že přece nikdy nemluvili o nezvyšování daní, ale celkové daňové zátěži,“ zopakoval otázku ohledně pocitu trapnosti Petr Kolář.

„Já se vymlouvat nebudu,“ zopakoval i ministr svoje stanovisko.

„Pokud jsme třeba říkali, že vyloženě nebudeme zvedat daň z nemovitosti a zvedáme ji, říkáme něco jiného, než jsme říkali před časem. A nemá smysl tomu jakýmkoli způsobem uhýbat.“

Pak se řeč stočila na samotné kořeny ODS a její současné směřování. Podle redaktora se totiž strana ideologicky vydává čím dál víc do středu.

„Některé věci z konsolidačního balíku někteří lidé označují přímo za levicové. Co vy na to?“

„Václav Klaus mi loni v říjnu v žertu řekl, že nerad vidí někoho ze sociální demokracie,“ začal Blažek odpověď zmínkou o pošťouchnutí od bývalého prezidenta a předsedy ODS, který tím poukázal na levicové směřování současné „ódéesky“.

„Pak jsme o tom pohovořili. Jde ale také o to, kdo je vaším soupeřem. Když Václav Klaus soupeřil s Milošem Zemanem nebo později Mirek Topolánek s Jiřím Paroubkem, byla debata úplně jiná. My máme úplně jiného soupeře a je tu jiné politické spektrum,“ zmínil Blažek rozdílné rozložení politických sil v době minulé a v současnosti.

„Na základě toho se mění i vnější pohled na ODS. Myslím, že to je stále strana pravicová, ale i Mirek Topolánek kdysi řekl, že se pravice dobývá od středu. Na tom něco je. Kdybychom trvali na výsostně pravicových hodnotách, jak se píše v učebnicích, dostali bychom třeba kolem pěti procent. To je realita.“

Zmínku o jiném soupeři využil redaktor k další otázce, kdy se zeptal na rozdíl mezi tím, co vyčítala ODS Andreji Babišovi, tedy chaotičnost a lhaní, a tím, co nyní sama dělá, tedy chaotické kroky a nemluvení pravdy, či přímo lhaní.

„Nenazval bych to, že to je lhaní. Spíš něco říkal, ale nemohl to udělat,“ hájil premiéra a další Pavel Blažek v rozhovoru pro MF Dnes.

„Působení chaotické… Teď to neberte jako výmluvu, ale je to i o tom, jakým způsobem jsme popisováni ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích. Částečně si za to vždy můžeme sami. Na druhé straně nikdo neovlivní určitý typ popisu. A to je pak to, co lidé dostávají jako zdroj informací o této vládě. Tak to prostě je,“ je si jistý ministr, který dál pokračoval s vysvětlováním chaotičnosti vládních kroků s poukazem na názorovou různorodost tak širokého politického spektra, jaké zabírají členové celé pětikoalice.

„Když se vrátím ke slovu chaotičnost, je pětikoalice samozřejmě složitější pro nalezení shody. Jako chaotičnost to vypadá hlavně tehdy, když někdo z koaličních partnerů řekne už v průběhu jednání něco, aniž by byl domluvený ohledně výsledku,“ naznačil, že někteří členové přicházeli s návrhy, které nebyly projednány s dalšími členy.

„To se nám, bohužel, stalo. Typicky u toho balíčku opatření. Pak to opravdu působí chaoticky, protože proč by měl občan sledovat, co je návrh někoho a co dohodnutá věc. Kdyby se oznámil pouze výsledek, působilo by to jinak,“ je přesvědčený ministr spravedlnosti.

„Ale někdo z koalice, bohužel, ten materiál vynesl dřív. Pak to chaoticky působí, ale to je zase naše vina, to nelze na nikoho svádět,“ naznačil, že práce uvnitř pětikoalice není jednoduchá a o větší či menší podrazy při ní není nouze.

