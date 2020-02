Blbci? Tak jak to je? Vývojář Vávra si přečetl, že Češi ve velkém „žerou“ fake news. Jenže to má háček

reklama

Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 14374 lidí

„Ona tedy je tahle agitka podezřelá i z jiných důvodů. Tak kupříkladu jde pravděpodobně o dezinterpretaci dotazu: ‚How often did you initially believe the fake news that you saw?‘ Na ni totiž tázaný odpovídá sám. Pokud mají Češi výsledek 55 %, znamená to, že JSOU UPŘÍMNÍ A DOVEDOU PŘIZNAT CHYBU, nikoliv, že jsou blbci a na všechno naletí. Ve stejném průzkumu mají Švédi 50 % a Pákistánci 26 %. Z toho se dá vyvodit co? Pákistánci jsou lepší v odhalování fake news než Švédi? Podle mě nic,“ dodal Vávra.

Následně pak ještě svůj vzkaz na Facebooku editoval, když uvedl, že našel ještě nějakou tiskovou zprávu Českého IPSOSu, která se ovšem v žádném mezinárodním přehledu nevyskytuje a nejsou v ní uvedeny žádné zdroje a tabulky jako v mezinárodních reportech. „Ale budiž. Stále platí druhá část textu. Nejchytřejší jsou v Pákistánu. Švédi jsou stejní blbci jak my. Nebo taky ne,“ uzavřel.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Je Křečkova volba opravdu konec světa? Ministerstvo financí: Státní dluh klesá v poměru k HDP už šestý rok po sobě Stanjura (ODS): Hnutí ANO odmítlo udělat pořádek na ministerstvu dopravy KDU-ČSL: Lidovci se neradují z volby nového ombudsmana, rozhodnutí ale respektují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.