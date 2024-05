Bludný balvan za ivermektin? Vše jinak. „Vsadím se o milion. Je tu studie.“

reklama

Klub skeptiků Sisyfos za rok 2023 udělil anticenu Bludný balvan člence Rady ČT Angelice Bazalové za různé typy informací o nanorouškách a covidu. Bludný balvan klub skeptiků uděluje za „pseudovědeckou činnost“.

„Tito moudří a oduševnělí lidé mi prý udělili jakési vyznamenání. U udělování cen se většinou děkuje. Já bych tedy na tomto místě chtěla především poděkovat Bohu, že nevypadám takhle,“ uvedla na sociální síti X.

Teď se dočkala zastání ze strany lékaře, konkrétně chirurga působícího ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Šimona Reicha.

„Zatímco Sisyfos rozdává své anticeny, přičemž jedna z nich putuje k Angelice Bazalové za ivermektin, a povýšené vševědoucí hnojomety jásají radostí příspěvek za příspěvkem, tak v tichosti a bez povšimnutí vychází v časopise s open a double-blinded peer review publikace prezentující výsledky další randomizované studie (tentokrát od kolegů z Íránu), která nemá (narozdíl od studií jako např. ACTIV-6, COVID-OUT, TOGETHER, PRINCIPLE) zásadní chyby ve svém designu či provedení. Nu a? Zase vyšla ve prospěch ivermektinu oproti placebu. Ivermektin oproti placebu 6x snížil riziko potřeby hospitalizace na JIP a zkrátil dobu hospitalizace v průměru o 2 dny. V obou parametrech statisticky signifikantně nad veškerou pochybnost,“ napsal na sociální síti Facebook Reich.

Jedním dechem dodal, že se brzy objeví někdo, kdo i tuto studii zpochybní, neboť si nechce nechat nabourat svou pravdu. Přitom už v roce 2021 vyšla relevantní studie, ve které bylo možné se dočíst, že ivermektin sice není zázračný lék, ale také není blbost použít ho proti covidu.

A tady Reich přišel se zvoláním.

„Osobně mě to už vážně přestává bavit. Takže navrhuju následující řešení: Vsadím se s kýmkoliv, že když se kvalitně nadesignuje a poctivě provede randomizovaná čtyřnásobně zaslepená studie ivermektinu oproti placebu v Evropě či USA, tak vyjde pro ivermektin u covidu-19 jasně pozitivně. Celou studii a její provedení si vezmu na starost a pochopitelně přizveme nezávislé kontrolory a auditory. Jsem připraven si sám sestavit tým, zařídit veškerou organizaci včetně náboru center a práci s nimi. Vše bude 100% transparentní, všechna data zveřejníme do posledního detailu. Jestli to pro ivermektin nevyjde, tak dám na dřevo milion korun a oholím si plnovous. Jediné co po vás chci je za 1. přijmout sázku a za 2. zajistit či spoluzajistit financování,“ zvolal.

