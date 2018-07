Bojíte se Putina? Tolik dává na zbrojení USA, Rusko nebo třeba Francie. Stojí za vidění

Poprvé od roku 1998, kdy bylo Rusko stále ještě v marasmu 90. let, klesly jeho výdaje na zbrojení. A není to jen o nějakou zanedbatelnou částku, výdaje klesly o celou pětinu. Titul největšího zbrojaře v Evropě tak převzala Francie. Čísla pocházejí z výzkumu think-tanku SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute – Stockholmský mezinárodní mírový výzkumný institut).

Fotogalerie: - Květiny pro Stalingrad

Anketa Máte rádi seriál Chalupáři? Ano 82% Ne 15% Neznám, co to je? 3% hlasovalo: 1014 lidí

„Podle plánů vlády mají výdaje zůstat stejné nebo dokonce klesat, když započítáme inflaci,“ říká Siemon Wezeman z tohoto institutu. Podle něj budou jako první klesat nákupy a počet provedených operací, protože ty je nejsnažší zrušit. Rusko podle něj stále zakládá svou politiku na vojenské síle, což dokazují operace v Sýrii nebo demonstrace síly flotily v Atlantiku. Myslí si, že právě takové operace Moskva omezí.

Report shows Russia's defense budget last year was lower than France's. pic.twitter.com/QOk4h8yB6a