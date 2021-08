Bomba. Zeman vydírá Babiše, píše novinář. Koudelka to prý má spočítané

reklama

Oba, jak prezident, tak premiér podle Fendrycha při řešení otázky, kdo bude ředitelem Bezpečnostní informační služby prý ukázali, že kašlou na české národní a bezpečnostní zájmy. Miloš Zeman údajně dokonce sleduje zájmy ruské. Andrej Babiš je podle novináře zase zbabělec a hlavy státu se bojí. „Je vysoce pravděpodobné, že Michal Koudelka od 16. srpna vnitřní tajnou službu nepovede," přiznává Fendrych.

Nynější šéf BIS Michal Koudelka bude muset odejít podle Fendrycha hlavně proto, že je schopný bránit Českou republiku před vlivem Ruska a Číny a jejich tajnými službami. To údajně dokázal při blokování ruského Rosatomu při dostavbě Dukovan, vyšetřování výbuchu ve Vrběticích a vypovězení ruských diplomatů z ambasády v Praze.

Premiér Babiš Koudelku podle komentátora dlouhodobě podporoval, v pondělí ale dle něj na schůzce se Zemanem v Lánech dostal „nůž na krk“. Zeman měl podle Fendrycha a dalších dostupných informací podmínit svou podporu Babišovi právě výměnou na postu šéfa BIS. Babiš následně údajně chtěl přehodit odpovědnost za výběr šéfa zpravodajců na poslance ve sněmovním výboru pro bezpečnost. Dle Fendrycha se ale nakonec lekl, že by poslanci podpořili Koudelku, což by znamenalo „válku se Zemanem“.

Spor s hlavou státu Babiše prý straší a mohl by ho značně politicky poškodit. „Pojďme si popsat, čeho se zbabělec Babiš bojí. Ví dobře, jak Zeman zničil ČSSD. Pravdou je, že do voleb zbývají jen dva měsíce, na sedm procent by ANO ani Zeman nedostal. Kdyby však veřejně řekl, že ho Babiš zklamal, že ho již nepodporuje, ANO by mohlo přijít řekněme o část voličů. Ti by se mohli přestěhovat k SPD, Přísaze, jinam. Pro ANO by to byla velká rána,“ popisuje Fendrych s tím, že ve hře je i třeba prezidentská milost v kauze Čapího hnízda.

„Drsné, kam až česká politika klesla. Je vysoce pravděpodobné, že Zeman Babiše vydírá a že tím vydíráním podporuje, prosazuje putinovské zájmy. Hraje vysloveně, viditelně pro Moskvu,“ píše dál zhnuseně komentátor, přičemž v souvislosti s BIS hovoří bez nadsázky o centru protiruského odporu.

Situaci by měl nyní podle Fendrycha řešit Babiš s jeho koaličním partnerem Janem Hamáčkem z ČSSD. „Jak to dopadne (pokud se nestane zázrak a Babiš přece jen nenajde odvahu Zemanovi vzdorovat, což však není v povaze bývalého agenta StB)?“ ptá se jízlivě novinář. Například místopředseda výboru pro bezpečnost, socialista Jan Birke, v jednom z rozhovorů již uvedl, že vedení BIS by měl dočasně převzít Koudelkův zástupce Jan Pavlíček, a to s tím, že po volbách si může Koudelku dosadit zpět nová vláda.

„Poslední pohyb okolo BIS nastal v pátek dopoledne. Koalice Spolu oznámila, že svolá mimořádnou schůzi Sněmovny, pokud Babišova vláda nenavrhne, aby v čele BIS pokračoval Michal Koudelka. Podpisy pro svolání schůze má již koalice sebrané. Uvidíme, jestli to chce Babiš hnát až tak daleko,“ popisuje v závěru a s nadějemi Fendrych.

