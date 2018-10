Bomba dne: Takto Zaorálek vyzval ke stažení vojsk z Afghánistánu. A k tomu přišel Okamura

Zaorálek úvodem řekl, že je z událostí zarmoucen. „Jsem velmi zarmoucen z toho, že v tak krátké době dochází opakovaně k událostem, které vlastně postihují rodiny tady v České republice. Nad tím cítím velkou lítost,“ podotkl Zaorálek.

„Situace v Afghánistánu se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat,“ uvedl dále. „Důležité je, abychom na to reagovali společně, dneska není čas na to, abychom si řekli, že situace je příliš horká a balíme to. Na druhé straně je podle mě evidentní, že současný vývoj nevede k tomu, že bychom byli schopni zřejmě konsolidovat, stabilizovat situaci v Afghánistánu, také proto, že tam nemáme silné partnery. To je věc, se kterou mám osobní zkušenost, a jako cestu vidím to, že je třeba najít způsob, jak ten náš kontingent postupně nebo po dohodě ze země stáhnout,“ řekl Zaorálek.

„Já vidím naději v tom, že se vedou jednání, naposledy v Kataru, mezi Spojenými státy a Tálibánem a domnívám se, že je třeba hledat způsob, jak ukončit to krveprolévání, ke kterému tam dochází. Afghánistán je dnes cíl, který je mlhavý, a je třeba hledat cestu ven. Strašně se obávám, že těch mrtvých může přibývat,“ dodal Zaorálek.

„Byl bych pro, aby Aliance zvažovala to stahování, nejenom Česká republika, ale abychom to dělali společně. Já se domnívám, že to, co se týče Afghánistánu, tak ta tvrdá pravda je tvrdší, než jsme si dnes schopni připustit. My tam dlouhodobě ztrácíme. Pokusy odejít se v minulosti nezdařily. Víte, že i Obama měl v minulosti jasný cíl, že opustí Afghánistán, ukazovalo se, že se to nedá provést bez rizik pro část místního obyvatelstva, takže my si musíme být vědomi těchto věcí. Ale ani další pobývání tam nevede ke konsolidaci situace. My prostě zřejmě nejsme schopni vybudovat afghánské síly tak, jak jsme si představovali, ony samy jsou nestabilní a stojí nás to všechno obrovské množství peněz. Výsledek prostě nemáme. Byla chyba do Afghánistánu jít, problém Usámy bin Ládina se měl řešit jinak, to byla chyba stejně jako válka v Iráku,“ řekl Zaorálek a zdůraznil, že nás to stálo biliony dolarů, ale důsledky jsou vesměs negativní.

„Na druhé straně jsme spojenci a držíme basu, nemůžeme prostě jednat sami. Ale dohodu je třeba hledat a hledat způsob, jak se stáhnout. Tak, aby to nebyly ztráty tam a tak, aby nepokračovaly ztráty naše. S Tálibánem máme společného nepřítele a to je al-Káida, protože Tálibán nebyl nikdy expanzivní. Nesouhlasím s tím, když někdo tvrdí, že Tálibán představuje terorismus v Evropě. To prostě není pravda. Tyhle věci se v minulosti zjednodušovaly. Nechci vidět další mrtvé vojáky vracející se do České republiky,“ sdělil Zaorálek a dodal, že si rozhodně nepřeje, abychom byli v Afghánistánu padesát let.

„Věřím, že se diplomatická dohoda může povést,“ zdůraznil emotivně Zaorálek, který byl podle svých vždy kritický k misím do Afghánistánu. „Mám celou dobu pochybnosti, zda ta akce byla promyšlená. Jsme součástí Aliance a tu cestu musíme hledat společně. V Afghánistánu jsme měli štěstí, že těch mrtvých nebylo ještě více,“ poznamenal Zaorálek závěrem.

Svůj názor ke stažení misí pak pronesli i komunisté. „S misemi zásadně nesouhlasíme. Tato mise je spíše mise válečná než humanitární,“ zmínil kriticky předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. I tak komunisté samozřejmě vyjádřili upřímnou soustrast rodině padlého vojáka.

Předseda SPD Tomio Okamura následně vyzval ke svolání mimořádné schůze na téma zahraničních vojenských misí.

