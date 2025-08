Urážlivý volební útok na české důchodce potrestán

Prvního srpna vyšel volební model agentury STEM, který analyzuje volební preference podle věku a pohlaví. Ten odhaluje mnohé. Například, že podpora Andreje Babiše v žádné věkové ani pohlavní kohortě neklesá pod 20 %, že podpora Motoristů je zejména záležitostí mladších mužů, že SPOLU má nejmenší podporu u důchodkyň nebo že STAČILO! volí zejména starší muži. A také potvrzuje již známé trendy. Tedy že ANO má největší podporu ve starší generaci. V nich by stranu Andreje Babiše volilo 34 % mužů a 37 % žen.

Téma toho, kdo jak volí a kdo komu „rozkrádá budoucnost“ pak rozvířil příspěvek Jiřího Lobkowicze. „Co když právě jejich hlasy, opakovaně a s brutální důsledností, posílají naši zemi do náruče populistů, demagogů a autoritářských experimentů?“ tázal se a odvolával se právě na výsledky STEM, dle kterých pochází volební základna ANO, SPD a STAČILO! ze starší generace.

„Generace, která přihlížela komunistické diktatuře, dnes přivádí k moci oligarchy, proruské fanatiky a národovecké křiklouny. Ať už z nostalgie, závisti nebo prosté dezorientace, velká část seniorů opakovaně volí proti vlastní zemi,“ stěžuje si Lobkowicz, který se narodil ve švýcarském Curychu a komunistické diktatuře nepřihlížel, protože do Česka dorazil až v roce 1990. „Svět bude patřit dětem, které se narodily kolem roku 2000–2010. A právě těmhle dětem volí senioři budoucnost s Babišem, Okamurou a Konečnou,“ pokračuje.

„Lidé, kteří už žádné školství nepotřebují, rozhodují o jeho podobě. Lidé, kteří neplatí daně, rozhodují o daních. Lidé, kteří nepotřebují bydlení, sabotují politiky, co řeší bydlení. A lidé, kteří žádnou budoucnost už neprožijí, právě teď rozhodují o osudu těch, kteří se teprve narodili,“ vadí šedesátidevítiletému Lobkowiczovi.

„Senioři vám volí peklo, do kterého nikdy nevkročí. Ale vy v něm budete žít celý život. Nejde o generační válku. Jde o to, že některé generace už nemají co ztratit – a právě proto volí bez ohledu na důsledky,“ varuje mladé. Zde je ovšem nutné poznamenat, že v kohortě 18–29 let má ANO podporu 25 % a SPD 7 %.

Lobkowiczův příspěvek se setkal s odporem, ale i podporou. „Dost pěkně napsáno, ale chybí tomu jedno podstatné: Co s tím? Mnozí tu volají po zrušení volebního práva pro důchodce (je toto demokracie?), tím ale odstraníte i nemalou skupinu lidí, která volí jinak. Možná by bylo lepší vyřazovat ze soutěže o hlasy strany, které lžou a manipulují,“ navrhl důchodce Jan Mrkvica.

„Je to budoucnost mladých, ale rozhodne o nich horda pomatených důchodců,“ stěžoval si Vojtěch Bednařík u Lobkowicze ještě před jeho tirádou.

„Sice bych jeden či dva výroky pozměnil, ale jinak tenhle post vystihuje naprosto přesně, co se u nás na podzim chystá. Klobouk dolů,“ komentoval Martin Dobšík, který dle svých slov pracuje ve Finsku.

„Volební právo bych omezila jen na horní hranici, na ty, kdo platí daně. A jestli chce nějaký důchodce volit, tak by daně platit musel. A to bychom koukali, jak by ty baby a dědkové volící kvůli stovce estébáka ubyli!“ požadovala Hanka. Podpora pro Lobkowiczova slova zaznívala zejména z řad těch, kdo mají na profilu ukrajinskou vlaječku.

Dost pěkně napsáno, ale chybí tomu jedno podstatné: Co s tím?

K důchodcům a voličům ANO se vyjadřovala také provládní influencerka Barbora Kuželová, vystupující pod jménem Barbora Mercury. „Voliči ANO diskutující o současných cenách a platech… tohle už ale fakt fyzicky bolí,“ reagovala na video, kde probíhá diskuse o současných cenách a cenách za socialismu. V diskusi s Přemyslem Malým pak z Kuželové vypadlo například: „No konkrétně tihle negramoti by opravdu volit raději neměli!“ A také: „Stačilo by volební právo jen pro lidi v produktivním věku. Senilní a navíc finančně negramotní důchodci by neměli mít právo rozhodovat o budoucnosti mladých.“

Novinářka Angelika Bazalová si klade otázku, zda Lobkowiczův esej už nesplňuje skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Teď už podle mě ujel dost za čáru,“ míní sama novinářka a táže se, co na to právníci.

Není přitom bez zajímavosti, že se hned den po Lobkowiczovi o nenávisti rozhovořila ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která obhajuje nový trestní zákoník. „Nenávist do naší společnosti nepatří. Proto nový trestní zákoník zpřísňuje tresty za předsudečné trestné činy – pokud jsou spáchány kvůli víře, etnicitě, zdravotnímu postižení či sexuální orientaci. Je to správně. Každý má právo cítit se v naší zemi bezpečně a s respektem,“ prohlásila.

Šlechticova slova a nápady okomentoval pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec: „Lobkowicz se dlouhodobě hrdě vyjadřuje jako fašista a bolševik. Připadá si jako hlas dobra, ve skutečnosti je ale jen hlasem nenávisti a debility. Pro Česko režimu Petra Fialy je to bohužel příznačné, jak ukázal i vyhazov Oty Klempíře z JAR. Přitom kdysi nikdo nikdy z kapely nevyhazoval Michaela Kocába ani Michala Prokopa, když byl první ministrem a druhý poslancem. Lobkowicz by byl určitě dobrý totalitní prokurátor a soudce jako za bolševiků Urválek.“

Holec není v podobných názorech sám. „Působí to na mě tak, že pan Lobkowicz je následkem těch dlouhých, aristokratických, příbuzenských vztahů maličko postižen na mozku,“ říká Ivan Vyskočil a pokračuje: „Podle toho, jak mluví, bych řekl, že se to u něj naprosto projevilo. Protože říká takové nesmysly, jako například – že důchodci nevolí ze zlé vůle, ale z nostalgie. Za sliby o výhodách, o méně migrantech a odchodu z NATO. Kdybychom volili za sliby, no tak přece nejvíc podporujeme pana Fialu. Protože ten toho nasliboval, aniž by cokoliv dodržel a jeho sliby, ty už jsou populární a celý národ si z nich dělá prd*l, s dovolením,“ krčí rameny herec a dodává:

„A o méně migrantech? No tak asi pan Lobkowicz by chtěl více migrantů. Myslím si, že s tím asi nebude nikdo v českém národě souhlasit, že by tady chtěl víc migrantů. Ale říkám – jestli on není trošku degene…“ nebere si servítky Ivan Vyskočil. Vyjádřil se i k některým, kteří Lobkowiczovi na sociální síti „přizvukovali“. Padlo například, jestli by volební právo neměli mít jen ti, kteří platí daně, nebo jestli by vůbec důchodci měli volit...

„No tak volební právo by měli mít především ti, kteří tady žijí. A ne, že se bude jezdit někde po cizině, po lidech, kteří nebyli v České republice dvacet a možná i více let a těm se dává nějaké volební právo, přičemž třeba vůbec nevědí, jak to tady vypadá. To je první věc,“ míní Ivan Vyskočil a pokračuje: „Ale on tady také říká, že jediný cíl těch ANO, SPD a STAČILO! je – udržet si moc skrze manipulaci s nejzranitelnějšími. No tak za prvé tedy nevím, jakou si udržují moc, když žádnou nemají, protože cokoliv, tak je vždy SPOLU zatím přehlasovalo, zválcovalo a prosadilo… Třeba právě takové nesmysly jako korespondenční volba, nebo zákon o napomáhání cizí moci, přičemž cizí moci nejvíce pomáhají oni. Pak tady také pan Lobkowicz říká, že 42 procent obyvatel se bojí, že Moskva zmanipuluje volby. No já vím, že nejvíc obyvatel se bojí, že právě ti, co jsou dnes nahoře, to celé SPOLU, ti šašci, že zmanipulují volby. I proto si vymysleli tu korespondenční volbu, která téměř ve všech státech byla rušená kvůli tomu, že se tam dělaly podvody,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a na závěr dodává:

„Prostě to, co ten pan aristokrat říká, to je všechno z cesty. A že hraje na takové ty, já říkám, nerozumné. Často se říká – ti mladí, ale ani ti mladí nechtějí přece vrážet klín mezi sebe a své rodiče a prarodiče. Vždyť je to úplná pitomost. Většina lidí je rozumných. Takže to se panu Lobkowiczovi asi nepovede,“ vzkazuje.