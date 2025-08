Po výpadku sítě firmy O2 rozezlila Pražany vlezlá nabídka jejích služeb

Nepříjemné překvapení čekalo před několika dny obyvatele domů na pražském Jarově. Vchodové prostory u jejich obydlí byly poškozeny nelegálně vylepenou reklamou nabízející levné internetové připojení. „Šel jsem z práce a když jsem odemykal dveře, všiml jsem si, že je něco na rámu dveří. Byla to nálepka s telefonním číslem. Chtěl jsem to strhnout, ale nešlo to. Ten, kdo to lepil, použil naschvál nějaké silné lepidlo, aby to nešlo sundat. A ještě to nalepil na dřevěný rám dveří. Kdyby to aspoň dal vedle na sklo,“ postěžoval si ParlamentnímListům.cz pan Petr, který nás o případu informoval. Protože upozornil, že podobně poškozené jsou i domy v okolí, vydali jsme se situaci zkontrolovat. A skutečně, v některých ulicích v Praze 3 je samolepka na každém domě. Bývá nalepena vysoko, aby bylo ztíženo její odstranění. Někdy je na skle, jindy je přilepena na citlivém povrchu, u kterého hrozí poškození při sundavání, jako je lakované dřevo.

Více štěstí mají ti, kterým lepič samolepku umístil na kovová vrata nebo třeba plastové schránky. I tam ale po sundání zůstávají stopy lepidla nebo části samolepky, které sundat nešly.

Příklad umístění samolepky na vchodových dveřích, Praha 3

Anketa Prospěla někdy ODS České republice? Ano, za Klause 12% Ano, za Topolánka 0% Ano, za Nečase 1% Ano, za Fialy 1% Ne, nikdy 86% hlasovalo: 9711 lidí Některé negativní recenze jsou i více než 6 let staré, ale pořád přibývají další. Lidé si stěžují, že firma jim polepem ničí vstupní dveře a okna domů. Náprava se nekoná ani v případě, že naštvaný obyvatel objektu zavolá na telefonní číslo na samolepce a vyzve k uvedení oken nebo dveří do původního stavu. „Máme polepený dům letáky a samolepkami s nabídkou internetu a televize od O2 s tímto číslem. Telefonicky jsem kontaktovala pána, že nemá souhlas majitelů domu s umisťováním reklamy, ale jen se mi vysmál...“ píše jedna ze stěžovatelek.

„Pán opakovaně obtěžuje e-maily s nabídkami a nereaguje na jejich odmítání. Po předání stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů má ještě tu drzost mi volat a označit mě za udavače,“ píše jiný člověk. „I my máme opakovaně polepený dům samolepkama s nabídkou internetu a televize od O2 s tímto číslem. No, když toho nenechal, napsal jsem všem tiskovým mluvčím O2, jestli jim to přijde normální. Tak snad si svého deaslera postaví do latě!“ napsal už v roce 2021 o nelegální reklamě webu ipripojeni.cz další člověk.

Web ipripojeni.cz láká na produkty společnosti O2 slovy: „Nabízíme rychlý a spolehlivý O2 internet na doma, na chatu či do firmy. Aktivace do 48 hodin. Objednávejte on-line.“ Prodejce odkazuje ještě na telefonní číslo 723 123 411. V hodnoceních na Googlu má průměrnou známku 3,3/5. Většina špatných recenzí se netýká internetu, i když o velkém výpadku služeb společnosti O2 jsme informovali naposledy v pondělí. Stížnosti se týkají nelegálního a obtěžujícího výlepu reklamy. Například: „Nelegální výlep reklamy. Samolepka nejde jednoduše strhnout. Po kontaktování s prosbou o odstranění nereaguje. Naprostá drzost!“ Jiný člověk píše: „Firma, která realizuje nelegální výlep, nemůže být seriozní. Co bude nasledovat dál? Bez dovolení vám provrtají zdi, okna, střechu, aby realizovali internetové připojení? Nehorázná drzost.“

„Opakovaně hyzdí fasády a dveře v historickém centru nelegálními samolepkami s reklamou. Asi bych nebral,“ říká další stížnost, že problém se týká i historicky cenných budov.

Stížností na výlep nelegální reklamy ipripojeni.cz je na internetu mnoho. Jeden z poškozených popsal, že k polepení jeho domu samolepkami došlo opakovaně. Kontaktoval proto tiskové oddělení společnosti O2. Stížnost je z března 2021. Zdá se tedy, že ani upozornění společnosti O2 s problémem nepohnulo.

V jedné ze stížností na webu vyhledatcislo.cz popisuje občan „ultra-dementa, co nám polepil barák samolepkama“ i navzdory označení domu a schránek prosbou o nevhazování reklamy. Lepič na sebe podle této několik let staré stížnosti nechal kontakt filip.vicany@o2.cz, tedy oficiální e-mail telekomunikační firmy O2. Dnes už e-mail nefunguje. Jenže podle dostupných internetových rejstříků, jako je web ŽivéFirmy.cz, má být majitelem webu ipripojeni.cz, který je uveden na nelegálně vylepených samolepkách, stejný Filip Vicány. Ten ale vlastnictví webu pro ParlamentníListy.cz popřel. „Nevím, o jaké reklamě mluvíte,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz k nelegálnímu výlepu, který dnes hyzdí pražské domy. Řekl, že v době, kdy pracoval pro operátora O2, použil statisíce reklamních poutačů. „Pokud je to reklama z dob, kdy jsem pracoval pro O2 a někdo mě vyzve, reklamu okamžitě jedu odstranit,“ tvrdí.

Dnes Vicány hledá brigádníky na výlep. „Sháníme člověka na lepení venkovní reklamy po Praze a okolí,“ stojí v inzerátu na facebooku. Telefonní číslo na sebe uvádí Vicány stejné, které je v rejstřících, např. u Firmy.cz, do dnešního dne spojeno s webem ipripojeni.cz: 721 122 122. Inzerát slibuje odměnu 150 korun na hodinu. Je však možné, že se jedná o prostou nešťastnou náhodu, a inzerát se ve skutečnosti týká nelegálního výlepu, který proběhl v minulých dnech v Praze, ale něčeho úplně jiného. Na webu ipripojeni.cz je už uvedeno jiné kontaktní číslo: 723 123 411. Původní číslo 721 122 122 je dnes podle Googlu spojeno s jinou firmou, InternetPraha.net. Tady pátrání končí. Web InternetPraha.net je nedostupný.

Podnikavý Vicány má speciální nabídku i pro Ukrajince. „Zřizuji vysokorychlostní připojení k internetu pro Ukrajince, bez zálohy a zbytečného papírování. Dostupnost po celé ČR. Možnost drátově, bezdrátově nebo přes síť 5G od společnosti O2. Rychlé vyřízení.“ U inzerátu, který je už skoro tři roky starý, je uveden web ipripojeni.cz a již známý telefon 728 457 754. Je to stejné telefonní číslo, které našli obyvatelé Prahy v posledních dnech na nelegálně umístěných samolepkách.

Web ipripojeni.cz má dnes jako kontaktní osobu uvedeného jistého Michala Straku. I tomu redakce ParlamentníchListů.cz poslala několik otázek týkajících se nelegálního výlepu reklamy. Na otázku, zda má k výlepu reklamy na dveře a další soukromý majetek povolení majitelů, neodpověděl. „Pokud víme o nějakém problému tak pochopitelně vše odstraníme, a to co v nejkratším čase,“ řekl na dotaz, jak jeho firma reaguje na stížnosti týkající se výlepu. Spojení s O2 popírá, i když samolepky nesou logo této firmy. „Služby zajištujeme přes kabeláž přes Cetin a zde spolupracujeme s mnoho dalšími společnostmi,“ tvrdí.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila s dotazy ohledně nelegálního výlepu reklamy i Magistrát hl. m. Prahy a Městskou část Praha 3. Protože samolepky nesou logo operátora O2 Česká republika, požádali jsme i tuto společnost o vyjádření.

Mluvčí pražského Magistrátu Vít Hofman odpověděl jen na část otázek. „Nelegální výlep reklamy na majetku hlavního města řešíme v rámci běžné údržby a věnuje se tomu také naše organizace Technologie hlavního města Prahy – zejména na lampách a přístřešcích MHD, které spravují,“ zní stručná odpověď města. Otázky na konkrétní výlep webu ipripojeni.cz zůstaly bez odpovědi. Městská část Praha 3 se do uzávěrky článku k tématu nevyjádřila.

Od O2 odpověď přišla. „V souvislosti s reklamními materiály spojenými s webem ipripojeni.cz jsme byli několikrát kontaktováni. Šlo o jednotky případů. Naše společnost není ale zadavatelem ani šiřitelem jakýchkoli reklam, jichž se stížnosti týkaly. Není v našich silách šíření třetími osobami zabránit. Stěžovatelé byli informováni, že s umísťováním reklamních materiálů ipripojeni.cz nemá společnost O2 Czech Republic a.s. nic společného. Protože O2 nemá zájem na poškozování své pověsti, v některých případech jsme na místo vyslali naše pracovníky, aby nelegální výlep odstranili. O2 Czech Republic a.s. nemá s panem Filipem Vicánym uzavřenu žádnou obchodní smlouvu. Web ipripojeni.cz neobsahuje identifikaci provozovatele a podle našich informací není provozován žádným z našich obchodních zástupců.

Společnost O2 není šiřitelem ani zadavatelem reklamy ipripojeni.cz a nemá nástroje, jak fakticky aktivitám provozovatele webu ipripojeni.cz zabránit. Pokud nezákonným jednáním dojde k poškození cizího majetku, má vlastník podle míry poškození právo obrátit se na správní orgány anebo policii, aby věc v rámci přestupkového nebo trestního řízení řešily. Uváděná e-mailová adresa není platnou adresou na jakéhokoli spolupracovníka nebo zaměstnance O2,“ informovala ParlamentníListy.cz Blanka Vokounová z tiskového oddělení.

Psali jsme: Situace vybuchla. Zákazníci O2 si jdou pro své peníze „Zhoršená dostupnost.“ Zákazníci dali O2 výpadek sežrat O2 zase nešel internet. Odborník slyšel radu zákazníkům a začal se smát „Chci mluvit s operátorem.“ „Ne.“ Skandál u O2 se stupňuje