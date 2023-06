Bombardovali, nebombardovali, vyhlásil válku, nevyhlásil… Totální chaos okolo Prigožina

reklama

Ruský oligarcha a šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin měl ve zveřejněné zvukové zprávě prohlásit, že ruské ozbrojené síly zahájily raketový útok na tábory Wagnerovy skupiny.

„V Bachmutu hájíc čest Ruska a ruské armády, jsme byli bezostyšně podvedeni. Pokusili se nás zbavit možnosti bránit své domovy a rozehnat Wagnerovu skupinu,“ řekl Prigožin s tím, že Wagnerovci byli připraveni ministerstvu ustoupit a najít společné řešení a shodu na tom, jak dále postupovat při obraně Ruska. Při útoku dle slov Prigožina zahynulo obrovské množství bojovníků Wagnerovy skupiny“. „Rozhodneme se, jak na tuto událost zareagovat,“ prohlásil Prigožin a dodal, že další krok patří Wagnerovcům.

Údajný Prigožin (je k dispozici pouze audionahrávka - pzn.red.) se ve svém prohlášení odvolává na video, které bylo zveřejněno na ruském kanálu „Razgruzka Vagnera“. Na videu lze spatřit dva muže mluvící ruským jazykem, kteří ve zmatku a panice bloudí oblastmi, kde mělo údajně dojít k raketovému útoku.

Ruští amatérští zpravodajové debatují, zda se skutečně jedná o realitu. Pokud ano, předznamenalo by to dle nich možný vojenský převrat ze strany Wagnerovy skupiny proti ruskému ministerstvu obrany. „Prigožin v podstatě vyhlašuje vojenský převrat proti ruskému ministerstvu obrany. Vlivová operace, třetí světová válka, prkotina, děje se to doopravdy? Nemáme tušení. Budeme vás informovat,“ napsali na Twitter.

„Začátek státního převratu v Rusku?“ pokládá otázku jeden z ukrajinských zpravodajů a dále citoval šéfa Wagnerovců: „Zlo, které nese vojenské vedení země, musí být zastaveno. Žádám vás, abyste se nikomu nebránili. Každý, kdo se o to pokusí, bude zničen. Bude obnovena spravedlnost ve vojsku a poté i spravedlnost v celém Rusku,“.

Anglicky píšící zpravodajský server na Ukrajině Kyiv Post na Twitteru sdílel odpověď ruského ministerstva obrany na Prigožinův výrok. Dle ministerstva se nejedná o realitu a ze strany velitele Wagnerovy skupiny se jedná o „informační provokaci“. „Všechny zprávy šířené na sociálních sítích jménem Prigožina o údajném úderu ruského ministerstva obrany na tábory Wagnerovy skupiny neodpovídají skutečnosti a jsou informační provokací,“ zveřejnil Kyiv Post odpověď ministerstva.

Ruská agentura Tass skrze Telegram informuje o zahájení trestního stíhání Jevgenjije Prigožina Národním protiteroristickým výborem za výzvu k ozbrojenému povstání. Společně s oznámením o zahájení stíhání zveřejnil výbor i apel na Prigožina k zastavení svého protiprávního jednání.

