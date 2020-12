Bordel! Bláboly, kašlu na to! Známý kuchař vládě: Neposlechnu, klidně mě zažalujte

Vláda vydala podivné nařízení o prodeji nápojů. Neví se, zda šlo o omyl, nebo ne? Restauratéři jsou zoufalí. Jeden z nich: „Kašlu na to, už se tomu musím jen smát. Bláboly!“ Měli bychom se prý inspirovat třeba v Rakousku, jinak tady budou stoupat počty sebevražd. Lidé jsou podle něj vyřízení: „Tohle nejde dlouhodobě vydržet, je to jako v cirkusu.“

Restaurace a kavárny by podle zákona v současnosti neměly rozlévat zákazníkům žádné nápoje. Dle právníků za to údajně může „tisková chyba“, která prodej pití ve Sbírce zákonů zakázala zcela, namísto toho, aby se to týkalo jen prodeje nápojů z okénka. Ministr zdravotnictví Jan Blatný z hnutí ANO to vysvětluje tím, že chce zamezit shlukování lidí. „Není to omyl. Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a s jídlem. Abychom nejedli a nepili, protože jsme viděli, co se děje, když máme a když nemáme nasazenou ochranu dýchacích cest,“ řekl Blatný

Ministerstvo vnitra sice nařízení upravilo, pomocí institutu tzv. tiskové chyby. To by ale mohl být problém. „Pokud došlo k pochybení jako v tomto případě, správným postupem by mělo být to, že vláda příjme nové usnesení, ve kterém jasně stanoví pravidla pro prodej nápojů,“ prohlásil advokát Jakub Backa. Způsob jaký zvolila vláda je podle advokáta nesprávný a v lidech vyvolává velkou míru nejistoty.

Někteří restauratéři se proto se situací nehodlají smiřovat. Třeba šéfkuchař a spolumajitel restaurace Ondřej Slanina prohlásil, že na taková opatření kašle a nápoje bude prodávat i nadále. „Já už se tomu musím jen smát. Mám pocit, že na vládě sedí odborníci na gastronomii, protože řeší pořád jen ji. Jestli to, že tady půjde někdo s kelímkem po náměstí, má tak dramatický vliv na šíření pandemie, když jsou narvané obchoďáky lidmi... to mi přijde úsměvné,“ prohlásil.

„Myslím si, že to je normální bordel v této zemi. Jsem schopný dodržovat všechna možná nařízení, ať už to bude otvíračka, zavíračka, jsme jako trhací kalendář – otevři, zavři. Budu ale normálně prodávat nápoje, na tyhle bláboly zvysoka kašlu,“ rozčílil se kuchař s tím, že ať si ho klidně zažalují. Bude se prý s republikou soudit.

V otázce restauratérství a hoteliérství by se Česko dle Slaniny mělo inspirovat okolními zeměmi. „V Rakousku refundují hotelům 80 procent loňských tržeb, 75 procent v Německu. U nás je to jen o tom, že se platí mzdy zaměstnancům a řeší se poloviny nájmů, ale ostatní nikdo neřeší,“ řekl. „Oborů, které jsou úplně vyřízené, je strašně moc. Mám pocit, že na vládě je to všem úplně jedno. Podstatu vůbec nikdo neřeší. Úplně chápu, že je tady koronakrize, podle mě ale budou za chvíli stoupat počty sebevražd z toho, jak jsou lidé vyřízení. Tohle nejde dlouhodobě vydržet, je to jako v cirkusu: dneska otevřeme, zítra zavřeme,“ dodal Slanina.

