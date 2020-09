Bouchnout pěstí do stolu! Vojtěch nebyl dost rozhodný! má jasno Drahoš

Uzavírání prvního stupně základních škol nepřipadá podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly v úvahu. Takové opatření by podle něj ohrozilo chod státu. Předseda senátního výboru pro vzdělání a vědu Jiří Drahoš (nestr. za STAN) v pořadu Interview na ČT24 komentoval aktuální situaci a prozradil, v čem by byl lepším premiérem než Andrej Babiš (ANO), kde stačil už ministr Prymula udělat chybu, a přidal i svůj názor na to, zda čeští vědci během krize selhali.

„Intuitivně jsem cítil, že pan premiér s ním má své plány. Zejména poté, co se začátkem září začala situace rapidně horšit. Byla jen otázka času, kdy Vojtěcha pan premiér obětuje. Možná tím chtěl ukázat, že má situaci pevně v rukách, ale obávám se, že nemá. Ani nový ministr Prymula na tom tak náhle a dramaticky nic nezmění,“ domnívá se senátor.

Kdyby byl Drahoš na Vojtěchově místě, rezignoval by podle svých slov mnohem dřív. „Přece jen s ním pan premiér občas zacházel velmi neuctivě. Já bych určitě na jeho místě odešel. Mám zprávy od lidí, kteří s ním jednali. I lidé, kteří vládu nemuseli, si ho chválili. Nedokázal v pravou chvíli bouchnout pěstí do stolu,“ zmínil senátor, co zřejmě bylo Vojtěchovou největší slabinou. Od Prymuly čeká pravý opak, jeho volba podle něj byla zcela logická a předvídatelná.

Co se týká úlohy českých vědců, ti podle Drahoše „v žádném případě neselhali“. Ani přesto, že během koronavirové epidemie vystupují se svými názory velmi nejednotně. „Šlo o nekonzistentnost názoru mezi epidemiology a virology, do toho se zamíchali další lékaři, kteří nemají atestaci ani z virologie, ani z epidemiologie. Vědci neselhali a naopak ukázali, co v nich je! A to včetně vědců z univerzit a Akademie věd,“ hájil Drahoš vědeckou komunitu.

Vyzdvihl například názory epidemiologa Rastislava Maďara: „Je to člověk, který ví, o čem mluví. V srpnu on i jeho expertní tým prosazovali zavedení roušek na školách. Výsledkem bylo, že rezignoval, a tím samým výsledkem také je, že Vojtěch už není ministrem,“ poznamenal s úsměvem senátor.

Co se týká vývoje české vakcíny proti novému typu koronaviru, je Drahoš skeptický. „Nepřišli s ničím převratným, tým čeká to nejhorší – sehnat stamiliony korun na klinické testování. Z mého pohledu jsou to vyhozené peníze,“ konstatoval.

Velmi by si přál, aby nový ministr Prymula dobře komunikoval opatření i s ostatními členy vlády, například s ministrem školství. „Aby se členové vlády dozvídali od jiného ministra až na tiskové konferenci, že se něco bude dít... to by se nemělo stávat. Byl bych rád, kdyby se tomu ministr Prymula vyhnul,“ řekl.

Když se baví s řediteli základních a středních škol o aktuální situaci ve školství, hovoří o „granátu v kurníku“. „Pan Prymula včera na tiskové konferenci jen tak letmo zmínil, že by se mohly zavírat školy. V tu chvíli, jak jsem se dozvěděl od ředitelů, ten granát v kurníku vybouchl. Oni půl dne hasili požár s rodiči,“ ušklíbl se Drahoš s tím, že taková doporučení jsou k ničemu. „Měl by si dát pozor a netrousit takové poznámky,“ zdůraznil.

Moderátorka Světlana Witowská Drahošovi připomněla, že v této situaci jsme poprvé a Prymula nemůže vždy vědět, jak bude situace vypadat za týden. Může tedy nyní sice říkat, že školy nezavře, ale za týden se situace třeba změní. „Je to fér vůči vládě, vše kritizovat?“ tázala se.

„Já si nehraju mnohdy na opozici a vládu. Jsem ochoten podpořit, co má hlavu a patu. Přece jen můj vědecký původ a racionální posuzování se nezapře,“ bránil se Drahoš.

„U nás to dlouho vypadalo tak, že máme jediného člověka, a to pana premiéra, který to tu prostě všechno řeší, tak ať se pak vláda nediví, že opozice, a nejen opozice, se na to dívá kriticky. Kdybych byl já premiérem, určitě bych se nesnažil prezentovat vše tak, že já jsem ten spasitel a ten, který vás z toho dostane,“ zamračil se senátor.

Drahošovi nová opatření v podobě zavírání barů a restaurací v deset hodin večer, omezení počtu lidí na sportovních akcích a neuzavírání prvního stupně základních škol dávají smysl. „Tato omezení chápu, sleduji hlavně situaci na školách. Byl bych velmi rád, aby se o zavírání prvního stupně v žádném případě nemluvilo. Vůbec doufám, že plošné zavírání škol nebude. Pokud by došlo k uzavření středních škol, pořád je zde distanční výuka daleko jednodušší na gymnáziu než na technické škole, kde je praxe. To by mělo Ministerstvo zdravotnictví vyřešit dopředu,“ dodal Drahoš závěrem.

