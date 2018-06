Bouře kolem vlády sílí: Babiš ráno v tisku odpálil Pocheho. Po krizové schůzce s Hamáčkem vystoupil v tričku před novináře. A mezitím z Hradu šlehají hromy a blesky

Předseda ČSSD Jan Hamáček se sešel se svým takřka jistým koaličním partnerem premiérem Andrejem Babišem (ANO). Debatovali spolu mimo jiné i o složení vlády. Předseda ČSSD novinářům prozradil, že přišla řeč i na případné kandidáty na ministry, ale ne na všechny. Mluvilo se prý jen o některých kandidátech na šéfy resortů.

Až půjde zítra Andrej Babiš na Hrad, aby prezidenta Miloše Zemana informoval, jak blízko je finálním tečka za jednáními o vládě, ještě prý nebude řeč o tom, kdo definitivně obsadí to či ono křeslo, ale Babiš přinese na jednání seznam kandidátů, který si ČSSD schválila. Bude mezi nimi tedy i dosavadní europoslanec sociální demokracie Miroslav Poche.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ta zítřejší schůzka má sloužit k tomu, aby byl pan prezident informován o kandidátech za jednotlivé politické strany. Bude prostor k tomu, aby se jednotliví kandidáti sešli s panem prezidentem a aby s ním diskutovali o svých představách fungování resortů,“ doplnil předseda strany. Dál už se ke sporům o Pocheho příliš vyjadřovat nechtěl. „To bych nechal asi na panu premiérovi. My jsme o tom samozřejmě hovořili, ale já tady nechci interpretovat jeho výroky,“ bránil se Hamáček říct k tomuto tématu více.

Než se s novináři rozloučil, přece jen přidal jedno varování. „Pokud by se ukázalo, že není postupováno podle dohodnutých principů koaliční spolupráce, tak by to mohl být problém, ale já samozřejmě nechci předjímat,“ směřoval Hamáček své vystoupení k závěru.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak dostal prostor premiér Andrej Babiš. Ten se v sobotním horku nejprve zdráhal sdělit novinářům, jak to bude s Pochem. „Já myslím, že všichni vnímáme pozici nejen pana prezidenta, ale i předsedy KSČM pana Vojtěcha Filipa, kteří nás mají tolerovat při vzniku vlády. Nicméně pan Hamáček mě informoval o tom, že sociální demokracie trvá na těch pěti nominacích,“ oznámil šéf hnutí ANO.

Až půjde v neděli k prezidentovi, nebude mu prý předkládat formální návrh vlády. Jen ho bude informovat o aktuální politické situaci. „Uvidíme, jak na to pan prezident bude reagovat a potom se uvidí, co bude dál,“ chtěl Babiš uzavřít toto téma.

Jenže novináři ho nenechali. Chtěli od Babiš slyšet, jak to s nominací Miroslava Pocheho nakonec dopadne.

„Ono skutečně ten problém s panem Pochem není nový. Ono by bylo nejlepší, kdyby se projevil velice státotvorně. Ono to trochu připomíná tu situaci, kterou jsem měl já jako ministr financí. Když pan premiér (Bohuslav) Sobotka (ČSSD) navrhl moje odvolání, tak já jsem se zachoval tak, že jsem víceméně to respektoval. Mohl jsem taky přemluvit pana prezidenta, aby mě neodvolal, měli bysme konflikt, měli bysme krizi. Nejlepší by bylo, kdyby pan Poche pochopil tu situaci a zachoval se stejně,“ vyslal Pochemu přes kamery České televize jasný vzkaz.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V obecné rovině doplnil, že mezi hnutím ANO, ČSSD a komunisty se nejprve jednalo jen o resortech. „Se jmény přišla ČSSD. My jsme o těch nominantech ani nemluvili, to vzniklo na základě předsednictva (ČSSD) a já si myslím, že je to celkem neobvyklé,“ padlo z úst premiéra.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš si je vědom toho, že vládu musí tolerovat komunisté. Bez jejich tolerance kabinet nebude fungovat. A komunisté Pocheho odmítají. „To je situace, kterou musíme společně řešit,“ pokračoval Babiš. Poté ještě doplnil, že nemá příliš zájem sejít se s Pochem a udělat si na něj názor, neboť ho nezná. „Myslím, že schůzka s panem Pochem by nic nepřinesla. ... To je situace, o které já nerozhoduju,“ bránil se stále dokola Babiš.

Sluší se prý počkat, jak se to vyvine. Politici by měli postupovat tak, aby neotravovali občany další politickou krizí. „Pan Poche by mohl vstoupit do dějin jako konstruktivní státotvorný politik,“ tlačil dál na europoslance sociální demokracie, aby zmizel z vládní scény.

Nedlouho poté, co se televizní kamery vypnuly, se na sociálních sítích znovu rozproudila debata o tom, co teď můžeme očekávat na české politické scéně. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček z Hradu takřka zahřměl: „Tuhle nedůstojnou šarádu v režii ČSSD utneme velmi rychle. Pan prezident M. Pocheho NIKDY nejmenuje ministrem zahraničních věcí.“ To ovšem nebylo všechno, co Ovčáček napsal. „Hle, jak pro koryto vyhrožuje a vydírá! Takové dno česká politika dlouho nepamatuje. A takové dno nikdy nebude ministrem zahraničních věcí,“ doplnil ještě k Pocheho sdělení, že nebude ustupovat ani Zemanovi, ani Babišovi.

Když tuto slovní přestřelku viděl předseda hnutí Starostové a nezávislí, dospěl k názoru, že pomalu začíná být jasné, kdo doopravdy tuto vládu sestavuje.

Expremiér za ODS Mirek Topolánek důrazně sociální demokraty varoval, že teď hrají opravdu o hodně. Pokud si Jan Hamáček Pocheho do vlády neprosadí, tak tam podle Topolánka nemusí ČSSD vůbec vstupovat. „Jestli si @jhamacek toho Pocheho neprosadíš, tak seš u mě mrtvej Homolka,“ napsal Topolánek. „To přece vůbec není o Pochem. Jde o to, jestli socani vůbec v kabinetu budou hrát nějakou roli. Takhle by do toho přišli jako úplní lůzři,“ dodal.

Mlčet nechtěl ani neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš, který by se teď rád dostal do Senátu za Prahu 4. „Sebevědomí soudruhů z KSČM každým dnem narůstá. Rozhodují, kdo má a nemá být ve vládě a Andrej Babiš jim poslušně naslouchá. Tímto tempem tu za chvíli opět máme budování lepších zítřků,“ varoval.

Někdejší 1. místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek ironicky poznamenal, že touha po moci musí být u některých politiků ČSSD opravdu silná, když jsou ochotni pošlapat všechny principy, které si prý předtím sami schválili.

„Ta touha musí být asi fakt obrovská. Poslouchat premiéra, kterého dřív odvolali z funkce ministra financí, netrvat už na podmínkách, které si na začátku dali, nechat si kecat do jmen ministrů, mít 41.5 % členské základny proti sobě...“ nešetřil ostrými slovními náboji Marek Ženíšek.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sociolog Jan Herzmann o dnešku: Je tu někdo, kdo je lepší, než jsem čekal Kolotoč kolem Pocheho se rychle roztáčí. Hamáček míří za Babišem Poche vstává ze židle: Vojtěch Filip není personálním ředitelem ČSSD! Poche dostal další úder. Tentokrát od komunistů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.