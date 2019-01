Brankář Petr Čech o brexitu, politice a dnešním internetu. Stojí to za to

Situace okolo Brexitu podle něj došla do fáze, kdy je až úsměvná, protože se začínají ozývat hlasy těch, kdo změnili své stanovisko, i když původně hlasovali pro Brexit. „Všichni se pustili do něčeho neznámého a najednou jsou překvapeni,“ dodal končící brankář. Zvláštní mu přijde, že většina těch, kdo byli pro Brexit a mávali vlajkami LEAVE, odešla nebo rezignovala a podle Čecha nechtějí mít s Brexitem už nic společného.

Jiří Hošek pak otázku rozšířil, řka, že rozdělení společnosti se odehrává po celé Evropě, a zeptal se, co by Čech doporučil lidem, aby neměli tak černobílé vidění. „Já mám pocit, že lidé jsou čím dál radikálnější, člověk vidí ty statusy na sociálních sítích, nenávistné komentáře a tak dále,“ dodal ještě Hošek. Podle Čecha jsou sociální sítě opravdu za tuto nenávist a rozdělení společnosti zodpovědné. „Dříve lidé neměli tu možnost jít a prostě napsat hanlivý komentář na kohokoliv, koho najdou na síti. Dnes mají lidi obrovskou možnost to udělat, najde se spousta dalších, kteří se toho chytí, a ta vlna jde po té sociální síti velice rychle nebezpečným způsobem,“ vysvětlil brankář princip sociální sítě a dodal, že sice tato média umožňují lidem se vyjádřit, což je dobře, ale vadí mu, jak snadno si mohou lidé udělat anonymní účet. „Myslím si, že každý, kdo si udělá účet, by měl být sám za sebe a dát svoje iniciály a jméno. Když už prostě mám názor, tak ho tam dám a nestydím se za něj a nesu si za něj odpovědnost,“ říká odcházející brankář.

autor: kas