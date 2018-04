Britští vědci: Nejsme schopni dokázat, že novičok byl z Ruska. Předali jsme to vládě Mayové, která...

„Přesný zdroj jsme nezjistili. Ale poskytli jsme vědecké poznatky vládě, která je spojila s mnoha poznatky z jiných zdrojů a následně z toho udělala nějaký závěr,“ cituje web Independent slova Gary Aitkenheada, šéfa výzkumné laboratoře Porton Down.

Zástupce ministerstva obrany pro televizi Sky situaci komentoval tak, že vědci nebyli schopni přesně identifikovat, odkud přesně jed pocházel, ovšem vláda využila „řadu dalších zdrojů“, které ji dovedly k závěru, že za otravu Skripala byl zodpovědný Kreml.

To vše se odehrálo poté, co Rusko vyzvalo Velkou Británii, aby zveřejnila důkazy prokazující jeho vinu za chemický útok v Salisbury. Rusko tak učinilo poté, co kvůli jeho údajné vině eskalovala nejhorší diplomatická krize od dob studené války s vypovídáním desítek diplomatů, a dokonce zavírání konzulátů.

CELÝ TEXT V ANGLIČTINĚ ZDE.

Kreml od počátku popírá, že by měl s útokem cokoliv společného, britská vláda ale trvá na tom, že „neexistuje žádné jiné přijatelné vysvětlení“, než je odpovědnost Ruska.

Zástupce vědců Gary Aitkenhead nyní zrekapituloval, že laboratoř byla schopna prokázat, že látka, kterou byl Skripal otráven, byl tzv. novičok, vojenský nervový plyn. „Naším úkolem bylo zjistit, o jaký plyn jde. Zjistili jsme, z jaké pochází skupiny látek a že jde o vojenský plyn. Nebylo však naším úkolem zjišťovat, kde látka byla vyrobena,“ cituje jeho slova Independent.

Aitkenhead také dodal, že i britská laboratoř v Porton Down má ve svých zásobách plyn novičok. Není však prý možné, aby odtud unikl.

Britská vláda tvrdí, že informace od vědců byly pouze „jednou z částí zpravodajského obrazu“. „Jak předsedkyně vlády vyjádřila v řadě prohlášení od 12. března, zahrnuje to naše poznatky, že v posledním desetiletí Rusko zkoumalo možnosti, jak provádět atentáty pomocí nervových plynů – a jako součást tohoto programu vytvořilo a skladovalo malé množství novičoku,“ sdělil mluvčí britské vlády. Dodal, že dalším střípkem v mozaice je názor britské vlády, že Rusko považuje bývalé důstojníky své zpravodajské služby (Skripal zběhl a byl „dvojitým agentem“ – pozn. redakce) za cíle svých útoků.

„Podle našeho názoru je Rusko zodpovědné za tento bezohledný čin a neexistuje žádné jiné možné vysvětlení, s čímž souhlasí i mezinárodní společenství,“ dodal mluvčí. Mezinárodní organizace pro chemické zbraně, která se případem zabývá, má jednat ve středu.

autor: jav