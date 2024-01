Brusel tajně nachystal zlý plán proti Maďarsku. Prasklo to a Orbán reaguje

Maďarský premiér Viktor Orbán už v prosinci vetoval 50 miliard eur na podporu Ukrajiny ve víceletém finančním rámci do roku 2027. Maďarsko tehdy bylo jediným státem Evropské unie, který ten finanční balíček nepodpořil.

Od té doby se jednání zasekla na mrtvém bodě, Evropská rada se má nyní sejít k 1. únoru. V souvislosti se schůzkou souhlasil Orbán s exkluzivním rozhovorem pro francouzský deník Le Point.

Orbán před summitem potvrdil, že je připraven zmírnit svůj postoj k navrhovanému balíčku na pomoc Ukrajině od Evropské unie. Podmínkou však je, že rozhodnutí o poskytování prostředků bude každý rok přehodnocováno.

„Maďarsko je připraveno podílet se na řešení 27 (členských zemí EU), pokud nám zaručíte, že se každý rok rozhodneme, zda tyto peníze pošleme, nebo ne. A toto každoroční rozhodnutí musí mít stejný právní základ jako dnes: musí být jednomyslné,“ sdělil maďarský premiér.

Zdůraznil též důležitost okamžitého zahájení mírových jednání na Ukrajině. „Členské země Unie se však přiklánějí k vojenskému řešení a navrhují, aby bylo za čtyři roky poskytnuto 50 miliard eur,“ prohlásil Orbán.

Před dvěma dny deník Financial Times informoval o dokumentu vypracovaném úředníky Evropské unie, v němž Brusel údajně nastínil strategii, která se výslovně zaměřuje na hospodářské slabiny Maďarska, ohrožuje jeho měnu a vede ke „zhroucení důvěry investorů ve snaze poškodit pracovní místa a růst“, pokud Budapešť odmítne zrušit své veto proti pomoci Kyjevu.

V dokumentu bruselského orgánu zastupujícího členské státy jsou uvedeny ekonomické slabiny Maďarska. Patří mezi ně „velmi vysoký deficit veřejných financí“, „velmi vysoká inflace“ a další.

Pokud by Orbán dále blokoval poskytnutí finanční pomoci ve výši 50 miliard eur Ukrajině, ostatní vedoucí představitelé EU by měli veřejně přislíbit, že Budapešti trvale zastaví veškeré financování ze strany EU se záměrem vyděsit trhy, uvádí se v dokumentu Bruselu.

Bez těchto prostředků „by finanční trhy a evropské a mezinárodní společnosti mohly mít menší zájem investovat v Maďarsku“, uvádí se v dokumentu. Takový trest „by mohl rychle vyvolat další zvýšení nákladů na financování deficitu veřejných financí a pokles měny", vzhledem k tomu, že „zaměstnanost a růst závisí do značné míry právě na zahraničním financování ze strany Evropské unie“.

V nejnovějším rozhovoru pro francouzský list Orbán potvrdil, že si je jistý, že zpráva od Financial Times je věrohodná. „Pokud Financial Times zveřejní dokument, který podrobně popisuje scénář finanční blokády Maďarska a vydírání vůči nám, můžeme si být jisti, že existuje,“ řekl Orbán.

„Podali jsme kompromisní návrh, na oplátku jsme byli vydírání Bruselem,“ upozornil dnes na informace o údajném dokumentu z dílny bruselských úředníků maďarský premiér na svém účtu na sociální síti X. „Zapomeňte na právní stát, Maďarsko je vydíráno za to, že má vlastní názor na migraci, na válku na Ukrajině a na gender propagandu. Budeme hájit své zájmy,“ napsal Orbán s tím, že Maďarsko se nesmí nechat vydírat.

