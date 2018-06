Bruselský lidovec Svoboda začal varovat natvrdo: Není dobré se příliš kamarádit s tím visegrádským klubem potížistů

„Důvod odmítnutí? Minisummit je prý neregulérně svolaný, solidarita se zeměmi V4 a obava, že závěry minisummitu se Babišovi nebudou líbit. Co z toho vyplývá?“ zeptal se úvodem Svoboda. Podle jeho slov jde především o naši bezpečnost.

„V poslední domě se kancléřka Merkelová snaží vyjít vstříc zemím střední a východní Evropy netrváním na kvótách a možností jejich nahrazení alternativními formami solidarity, zejména solidaritou finanční. Přesně to, co celou dobu požadujeme. Angela Merkelová se snaží najít celoevropské řešení, a to z přesvědčení, které jí působí doma velké potíže. Odpověď těchto zemí na kancléřštinu vstřícnost? Odmítnutí pozvání,“ poukazuje Svoboda. Vadí mu také to, že Babiš nejprve uvedl, ža na minisummit pojede, aby následně změnil názor.

„Zahraniční a evropská politika má mít především dvě vlastnosti: stabilitu a předvídatelnost. Tuto politiku chce Babiš osobně řídit (role ministra zahraničí bude vskutku záviděníhodná, pane Poche), a tak je zjevné, že ony dvě základní vlastnosti nebudou splněny, jak to náhlá změna názorů páně premiérova naznačuje. Budeme opět nečitelní a jako partneři nepoužitelní. Nemáme zahraničně-politickou strategii,“ sdělil Svoboda.

Původní text ZDE.

„Ostatně, scházet se v jednom úzkém formátu V4 + rakouský kancléř je v pořádku, ale sejít se v jiném užším formátu podle Babišovy logiky už v pořádku není,“ dodal Svoboda.

„Není dobré dávat najevo, že V4 je nám bližší než EU, protože V4 je našimi západními partnery zjednodušeně vnímána jako klub potížistů: Polsko a Maďarsko mají problém s dodržováním zásady právního státu, takže hlásit se k nim do klubu není zrovna ideální. A solidarita s V4? Vždyť právě při hlasování o kvótách nám Polsko předvedlo své pojetí solidarity: i přes dohodnuté společné odmítnutí se při hlasování zdrželo,“ uzavřel Svoboda.

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. KDU-ČSL



europoslanec

autor: vef