Brutální výsměch Jaroslava Plesla „kavárně". TOPiči! Na Soukupa prý budou muset „vyhrabat" rasismus

„Líbí se mi, jak mudrlanti mudrují, vyrábějí legrační obrázky pro další mudrlanty, z iPhonů made in China bojují proti Číně, pláčou nad Palachem, vyvolávají ducha Václava Havla, teoretizují o revoluci, profilují se dalajlámou a hážou to Kalouskovi. A do europarlamentu zatím středem kráčí Jaromír Soukup,“ stručně Plesl okomentoval v podstatě veškeré dění posledních dnů.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 75% Nezvažuji 20% Ještě nevím 5% hlasovalo: 8245 lidí

Pod komentář se vyjádřil i Lukáš Krňák a poznamenal: „To se Soukupem je vynikající zpráva právě pro kavárnu.“ Poukazuje tak na pejorativní označení často používané prezidentem Milošem Zemanem a jeho příznivci.

„Tak co? Kolik europoslanců budou mít TOPiči po těchto eurovolbách?“ neodpustil si Plesl ve svém dalším komentáři narážku na TOP 09 v souvislosti s letošními volbami do Evropského parlamentu.

Fotogalerie: - Kalousek u Jílkové

Pod tímto příspěvkem se objevilo mnoho predikcí, nejčastěji se však objevoval nepříliš lichotivý výsledek: „Ideálně žádného,“ napsal Pavel Aron.

Kamil Horváth přitakal: „0... 0... nula.“

A obdobný názor má i Štěpán Kotrba se svým tipem: „Nula.“

Tomáš Hrubý ještě doplnil: „Jestli se tam nedostane Pospíšil, Niedermayer, Polčák ani Štětina, tak ty volby určitě zase ovlivní Rusi.“

„Ty! Co jsi dnes udělal pro zvolení Jaromíra Soukupa?“ zní další z Pleslových otázek, opět zaměřená na téma kandidatury ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa.

Fotogalerie: - Zemanův projev a důvěra vládě

Jako první mu odpověděla Marie Vinohradská: „Stala jsem se jeho kvalitní protikandidátkou. Už mám volební autobus, catering a obsluhu k trdelníkům, stránku a anketu.“ Jaroslav Plesl na to oponuje se svým názorem: „Chce to rasovej konflikt, jinak je to dost minusová vyhlídka.“ Načež Marie Vinohradská souhlasí: „Ten by mohl přijít, ale jako všechno za jeden den nedám.“ Následně se do diskuse připojil i Peter T. Novák s názorem: „Chce to zápas v bahně s K. Brožovou na Míráku...“ „Je třeba přispět ke kampani důkazem, že Soukup je rasistická svině. O zbytek už se postarají komentátoři Hospodářských novin a Aktuálně v České televizi. Takže klid,“ dodává s nadsázkou Plesl.

Ve svém zatím posledním komentáři k tématu Soukupovy kandidatury se Jaroslav Plesl rozhodl pro narážku na novináře a komentátora Petra Honzejka, jenž působí v Hospodářských novinách a v roce 2014 získal Novinářskou cenu v kategorii nejlepší komentář za sérii komentářů o prezidentu Miloši Zemanovi: „No a za tři dny přijde někdo z tábora géniů pravdy a lásky s velkolepým návrhem Soukupovu kandidaturu mediálně ignorovat. Tipuju, že to bude Honzejk. Ale to už budu mrtvej smíchy, takže mi to bude jedno.“

A pod tímto příspěvkem už pouze „optimisticky“ celou diskusi uzavřel František Strnad s komentářem: „Neumírej. To nejlepší teprve přijde!“

