Buď tady bude svoboda a demokracie, nebo islám! Okamura drsně udeřil po masakru ve Francii

„Předsedové ODS, lidovců a Kalouskovy TOP 09 zveřejnili, že se spojí do sněmovních voleb, které budou již příští rok. Spojení těchto tří partají je zcela jasně zaměřené proti Pirátům. Všechny tyto partaje včetně Pirátů a STAN pak spojuje společný program, a tím je boj se Zemanem, s Babišem a s Okamurou. Proti Okamurovi a SPD jen proto, že tyto strany tzv. demobloku vsadily na boj proti demokracii, proti vlastenectví, na boj „za svatý a neomylný Brusel“. Obsahově tyto strany už nejde příliš rozlišit. Nejpravděpodobnější je, že se dnešní koalice ODS, lidovců a TOP 09 do voleb rozhádá, a z historie víme, že tu je velká pravděpodobnost, že se rozpadne. Říká se, že nenávist a negace není program, ale jak vidíme, není to pravda, jelikož jak vidno, nenávist a negace skutečně může spojovat,“ říká ve videu Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Dalším tématem byl teroristický útok ve Francii, kde při útoku nožem v bazilice ve francouzském městě Nice byli zabiti tři lidé. „Jedné z obětí, ženě, útočník uřízl hlavu, další podřezal. Třetí oběť podlehla bodným ranám. Utočník křičel islámské Allahu Akbar. Další útočník volající Allahu Akbar ohrožoval lidi v Avignonu a policie ho zastřelila. A v saúdskoarabské Džiddě byl pobodán a zraněn člen ochranky francouzského konzulátu. Muslim, který je občanem Saúdské Arábie, byl zadržen. Plně se potvrzuje, ze islám není kompatibilní se svobodou a demokracií. Buď tady bude svoboda a demokracie, nebo islám. Není nic mezi tím. Hnutí SPD již ve Sněmovně podalo zákon na zákaz propagace islámské ideologie a na zákaz islámského zahalování na veřejnosti a jako jediná strana v Parlamentu prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace,“ říká předseda hnutí.



Nového ministra zdravotnictví Jana Blatného prozatím hodnotí pozitivně. „Z jeho prvních slov se zdá, že to je nejen inteligentní člověk, ale i člověk, který se nebojí říct pravdu, že masové testování už ztrácí význam, protože promořeny jsou fakticky miliony lidí, že je třeba naopak chránit rizikové skupiny, a řekl i to, že covid je prostě chřipka, byť vážná, kterou nepodceňujeme.



Pana ministra budeme žádat o to, co mi předcházející ministři dodnes odmítali dát, tedy informace o tom, kolik lidí skutečně covid zabil, a informace, proč se plošně nedělají pitvy zemřelých uváděných na covid, abychom věděli, na co zemřeli primárně doopravdy. K tomu,abychom vyvázli ze současné krize, je skutečně potřeba vědět jasné informace, aby se neukázalo, že následky opatření jsou horší zlo než samotný virus. Pan ministr z praxe totiž vidí, jak jsou nemocnice ochromeny a jaké škody to doopravdy může způsobit, a to všem, nejen pacientům s covidem,“ uzavírá Okamura.

