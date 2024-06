Bude se bránit. Smrad u Fialy ještě nekončí

Aktivista Ondřej Thor více než rok přebývá před Úřadem vlády, kde si loni v květnu založil „petiční stánek“ s tím, že se z místa nehne, dokud vláda Petra Fialy nepodá demisi. Od té doby na místě přibylo několik velkých stanů a aktivista Thor před Strakovou akademií v zásadě „bydlí“.

Snahy o vyklizení prostoru Úřadem vlády i magistrátem Prahy 1 byly neúspěšné zejména kvůli existenci petičního zákona, který umožňuje otevřít petiční stánek na veřejném prostranství. Ve středu ráno byl ale celý prostor oplocen v rámci územního záboru kvůli plánované rekonstrukci zdi u Kramářovy vily podél komunikace, která je prý ve špatném stavu.

Thor i přes to odmítal místo opustit a za plotem zůstal i s desítkou svých příznivců. „Zábor je v kolizi s petičním stánkem. Tato okupační a zkorumpovaná vláda na to nemá právo, jednají prostřednictvím trestně stíhané Prahy 1, která nemá žádné podklady na opravu barokní zdi od památkářů. Prostor neopustím, budu tady do demise a zůstanu zde za jakýchkoliv podmínek,“ prohlásil aktivista, že je to jen další ze snah o jeho vysídlení.

Vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková pak na síti X propálila, že Thor měl pravdu a celý zábor z důvodu údajné rekonstrukce je jen snahou o jeho vystěhování. „Před časem jsme požádali Technickou správu komunikací hl. m. Prahy o zábor místa pod opěrnou zdí Kramářovy vily. Jsem ráda, že nám bylo rychle vyhověno. Pan Thor byl o rozhodnutí informován a požádán, aby prostor opustil. Snažíme se nicméně o lidský přístup a dali jsme mu čas na vystěhování. Věříme, že tak učiní co nejdříve,“ informovala Kotalíková.

Před časem jsme požádali @TSKPraha o zábor místa pod opěrnou zdí KV.Jsem ráda, že nám bylo rychle vyhověno. Pan Thor byl o rozhodnutí informován a požádán, aby prostor opustil. Snažíme se nicméně o lidský přístup a dali jsme mu čas na vystěhování. Věříme, že tak učiní co nejdříve — Jana Kotalíková (@J_Havelkova) June 12, 2024

Thor zůstal i přes opakované výzvy na místě až do čtvrtečního rána, kdy na místo opětovně dorazila policie a tentokrát už aktivistu a dalšího spřízněného muže zatkla a odvezla na stanici.

„Pan Thor i přes naše výzvy odmítal opustit prostor, který je nutný pro zábor na opravu opěrných zdí Kramářovy vily. Požádali jsme tak dnes ráno Policii ČR o součinnost. Pan Thor tak musel prostor před Úřadem vlády opustit. Aktuálně se místo vyklízí, aby postupně mohla začít sanace zdí,“ informoval na síti X Úřad vlády.

Pan Thor i přes naše výzvy odmítal opustit prostor, který je nutný pro zábor na opravu opěrných zdí Kramářovy vily. Požádali jsme tak dnes ráno Policii ČR o součinnost. Pan Thor tak musel prostor před Úřadem vlády opustit. Aktuálně se místo vyklízí, aby postupně mohla začít… — Úřad vlády ČR (@strakovka) June 13, 2024

Své stanovisko zveřejnila i policie, podle níž Thor a další muž opakovaně odmítali výzvy k opuštění prostoru. „Policisté opakovaně muže vyzvali, aby své petiční právo vykonávali na jiném místě např. druhá strana ulice, čehož nevyužili a odmítli prostor záboru opustit. Po opakovaných výzvách a neuposlechnutí výzvy k opuštění prostoru policisté zajistili dva muže a předvedli na místně příslušné oddělení policie,“ uvedla policie na síti X.

Policisté opakovaně muže vyzvali, aby své petiční právo vykonávali na jiném místě např. druhá strana ulice, čehož nevyužili a odmítli prostor záboru opustit. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) June 13, 2024

Spoluaktivistka Thora Barbora Filipová podle CNN Prima News prohlásila, že Thor se bude proti zatčení a vyvedení z petičního stánku právně bránit. Aktivisté také požadují, aby nebyly zničeny „důležité důkazní materiály,“ které policie při vyklízení prostoru odváží. Policejní mluvčí Richard Hrdina uvedl, že každá z jednotlivých věcí je řádně zaevidována. „Bude to převezeno do skladu, aby se to zajištěným mohlo v pořádku zpět vydat,“ dodal Hrdina.

Lidé na sociálních sítích se mezitím radují, že konečně někdo vyřešil problém se „smrdutým“ stánkem aktivisty Thora.

„Policie poutá recidivistu Ondřeje Thora, co s partou labilních kamarádů, kteří mají problém správně vyjmenovat dny v týdnu, vodil za nos celej stát a dělal ostudu smetištěm před Úřadem vlády. Trvalo to pouhých 392 dní. Slovy tři sta devadesát dva dní,“ směje se jeden z komentujících.

Policie poutá recidivistu Ondřeje Thora, co s partou labilních kamarádů, kteří mají problém správně vyjmenovat dny v týdnu, vodil za nos celej stát a dělal ostudu smetištěm před Úřadem vlády.



Trvalo to pouhých 392 dní.

Slovy tři sta devadesát dva dní.



pic.twitter.com/CsdEOuYGPt — Radecho ? ‏ (@Radecho) June 13, 2024